Fórmula 1: el equipo estadounidense Haas despintará sus autos “rusos” en las pruebas de Montmeló

Tres campeones se expresaron en contra de que haya Gran Premio de Rusia este año. La categoría, por el momento, suspendió la venta de entradas para esa fecha de fines de septiembre. Y el otro gran vínculo de la Fórmula 1 con el país que invadió a Ucrania es el de Haas, la escuadra que, siendo estadounidense, tiene un piloto ruso y a sus autos pintados como la bandera de Rusia. En el contexto de acciones bélicas que se instaló en el este europeo, los deportes se ven obligados a tomar decisiones.

Y Haas eligió algo: Nikita Mazepin, su conductor ruso, participará este viernes en la jornada final de prácticas en Montmeló, España, pero los coches no lucirán como siempre. No serán autos “rusos” en la pista. “Presentará el VF-22 con una marca blanca lisa para el tercer y último día de pruebas”, anunció el propio equipo en un comunicado. Y ese cambio se extenderá a los buzos de los pilotos y los camiones de la organización que tiene sede en Carolina del Norte y que está afrontando las evaluaciones en la pista de su recientemente presentado modelo para esta temporada.

Nikita Mazepin es el piloto ruso de Haas, hijo del propietario del mayor auspiciante de la escudería, la empresa Uralkali. Archivo

Los colores, en rigor, son los mismos que los de Estados Unidos: blanco, rojo y azul, aunque este último está en un tono más claro. Lo que hace especial a la decoración de los monoplazas es la disposición, en forma de bandera de Rusia. Eso obedece al origen el principal patrocinador de Haas, la empresa Uralkali, que elabora productos químicos. Su propietario es Dmitry Mazepin, el padre de Nikita, que “conducirá, como está previsto, en la sesión” de este viernes. El alemán Mick Schumacher es el otro piloto de la escudería, que en 2021 terminó última en el Mundial de Constructores de Fórmula 1, sin puntos.

Para Haas no se trata de la primera incidencia relativa a Rusia ni al aspecto visual de sus coches. Por un lado, Mazepin, que lleva una temporada en la categoría, no ha podido correr representando a Rusia, dada la sanción mundial que existe contra su país por el dopaje sistemático que ha involucrado a muchos de sus atletas. Y por otro, a raíz de esa misma penalidad, se abrió un expediente por la “bandera rusa” que viste a los coches, pero no hubo medidas al respecto y los autos corrieron tal cual estaban decorados originalmente.