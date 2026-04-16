Oliver Bearman acusó a Franco Colapinto de haber provocado el accidente en el Gran Premio de Japón

Casi tres semanas después de haberse disputado el Gran Premio de Japón de Fórmula 1, el británico Oliver Bearman se refirió en detalle al accidente que sufrió cuando se despistó muy fuerte al intentar superar a Franco Colapinto y señaló al piloto argentino como responsable. Así, dejó de lado las respuestas medidas del 29 de marzo, cuando bajó del Haas destruido rengueando en Suzuka. Esta vez, apuntó sin dudar: “Es inaceptable”.

La carrera transitaba la vuelta 22 cuando se produjo la maniobra que derivó en el impacto y reavivó el debate en torno al reglamento de gestión energética vigente en la categoría. Bearman, quien se aproximaba a la curva Spoon, se encontró con una marcada diferencia de velocidad respecto del Alpine, que circulaba por delante en fase de recarga de batería. En ese contexto, el inglés intentó una acción evasiva: giró hacia la izquierda para evitar el contacto, pisó el césped a más de 300 kilómetros por hora y perdió el control de su auto, antes de impactar contra las barreras de neumáticos. El registro del golpe alcanzó los 50G (que el protagonista soporte 50 veces el peso de su cuerpo).

El accidente de Bearman en Japón

Por entonces, las imágenes mostraron a Bearman con dificultades para caminar al descender del monoplaza y fue trasladado al centro médico del circuito, donde se le realizaron estudios que descartaron fracturas. Horas más tarde, eligió llevar tranquilidad a todos a través de un mensaje por video. “Me alegra poder informar que todo está bien. Estoy muy decepcionado por el equipo por lo que pasó. Fue un choque un poco raro. La diferencia de velocidad era enorme. Tenemos que revisar bien qué fue exactamente lo que pasó”, sintetizó.

En paralelo, desde Haas habían ofrecido una explicación técnica de lo sucedido y el jefe del equipo, Ayao Komatsu, sostuvo que la maniobra estuvo condicionada por la diferencia de velocidad generada por la gestión de la energía y el directivo desvinculó a Colapinto de cualquier responsabilidad en el incidente. Pero ahora, como invitado al podcast Up to Speed, Bearman se explayó más en detalle de su reconstrucción del accidente e hizo foco en la maniobra con un punto de vista contrario a ello.

“Es la primera vez en la historia, o al menos que yo recuerde de los últimos tiempos, en la que dos autos peleen por una posición con una diferencia tan enorme de velocidad. Y eso fue el desafortunado resultado de estas regulaciones, pero esa fue una diferencia de 50 km/h. Franco se movió delante de mí para defender la posición. El año pasado hubiera sido absolutamente al límite, pero probablemente hubiera estado todo bien porque había una diferencia de 5 o 10 km/h. Pero con 50 km/h, no me dejó espacio suficiente y tuve que evitar un choque mucho más grande. Básicamente, su movimiento a la izquierda fue pequeño, pero cuando hay tanta diferencia de velocidad cualquier movimiento es enorme. Tuve mucha suerte de no pegarle a él porque habría sido mucho peor”, analizó, después de que inicialmente se mostró más contemplativo.

Franco Colapinto y Oliver Bearman charlan sonrientes al llegar al circuito de Suzuka el viernes 27 de marzo; dos días después protagonizarían el accidente del que se sigue hablando TOSHIFUMI KITAMURA - AFP

Bearman aseguró que “no hay que dejar la puerta abierta o dejarse pasar, pero él me vio venir y se movió; veo que miró por el espejo y se fue a la izquierda, lo cual no está bien”. Y recordó que los pilotos habían tenido una charla previa antes de la carrera. “El viernes hablamos de eso, por lo que lo hace todavía más frustrante. Nos dijimos, ‘vamos, tenemos que tener más respeto entre nosotros’. Sí, movete para defender su posición, pero con un poco más de tiempo porque las diferencias de velocidades son las más grandes de la historia de nuestro deporte y dos días después sucede eso. Para mí es inaceptable”.

Al momento del accidente, Franco consultó a su equipo por la salud de Ollie e, incluso, los comisarios descartaron una sanción al argentino. Desde aquel día, no hubo diálogo entre ellos, a los que se los solía ver conversando en distintas situaciones en el Paddock. “Necesitamos resolver estas cosas entre los pilotos, tener un poco más de respeto entre nosotros. Realmente, no estuve nada contento con la maniobra que hizo. Pero también creo que hay algunos ajustes que podemos hacer con la FIA y hemos estado trabajando muy bien juntos", amplió el piloto de Haas.

Y concluyó: “Como dije, 50 km/h normalmente es como un auto en vuelta de enfriamiento frente a un auto acelerando, y cuando se mueven para defender su posición, es peligroso. Me alegra estar completamente bien y entusiasmado por Miami”. Tras las cancelaciones durante abril en Bahréin y Arabia Saudita por el conflicto bélico en Medio Oriente, el próximo Gran Premio será en el trazado callejero de Florida, en los Estados Unidos, el 3 de mayo.