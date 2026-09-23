La fuerte advertencia de Briatore para los argentinos que opinan sobre Gasly en redes sociales

Verborrágico, directo, sin concesiones a la hora de hablar. Flavio Briatore volvió a exhibir uno de los rasgos que lo acompañan desde hace más de treinta años en la Fórmula 1: decir lo que piensa sin rodeos. Esta vez se involucró de lleno en el conflicto que se generó durante el Gran Premio de España entre Franco Colapinto y Pierre Gasly, pero sobre todo en la reacción posterior de parte de un sector de los fanáticos del argentino, que descargó su enojo contra el francés en las redes sociales.

La situación se originó en la penúltima vuelta de la carrera de Madring. Colapinto había llegado hasta la posición de su compañero, que transitaba una estrategia diferente. Alpine nunca le ordenó a Gasly que le cediera el lugar y, mientras veía cómo se le acercaba Oscar Piastri, el bonaerense reclamaba por radio, de manera desesperada, que lo dejaran pasar porque estaba perdiendo tiempo. Finalmente, el francés ingresó a boxes en el último giro, después de un stint muy extenso en el que esperó un auto de seguridad que jamás apareció, y Franco consiguió mantenerse por delante del piloto australiano de McLaren.

Una vez terminada la prueba comenzaron los problemas fuera de la pista. Gasly fue blanco de una ola de mensajes agresivos por parte de seguidores de Colapinto. El hostigamiento escaló hasta incluir amenazas dirigidas no solo al piloto francés, sino también a su pareja y a familiares. No era la primera vez que aficionados del argentino protagonizaban ataques de este tipo a partir de episodios vinculados con su carrera: la FIA, Alex Albon y Yuki Tsunoda ya habían atravesado situaciones similares. Incluso el propio Colapinto también había sido apuntado en el pasado.

Frente a ese escenario, Briatore decidió tomar la palabra y enviar un mensaje directo durante una entrevista con ESPN. “Se los digo especialmente a los argentinos, porque no hay problema con los italianos o quien sea. Si quieren apoyar a Franco, háganlo de manera respetuosa y leal, no como veo en las redes sociales. Si esto sigue así, va a llegar un momento en que Franco dejará de hablar con todos”, disparó el piamontés.

Franco Colapinto y Pierre Gasly, momentos tensos en el GP de España Jayce Illman - Getty Images Europe

El dirigente fue todavía más allá al explicar cuáles podrían ser las consecuencias si la situación vuelve a repetirse. “Veo mucho enojo de los hinchas una y otra vez, sin motivo. Si sigue pasando, dejaremos de dar entrevistas a la televisión argentina. Pararemos todo porque no tiene sentido lo que leemos ahí. Tienen la suerte de contar en Argentina con un piloto prometedor. Franco está en pleno desarrollo. El año pasado ya era muy bueno y este año está mucho mejor. Necesitamos que lo apoyen de la manera correcta, con espíritu deportivo. No lo que leemos en las redes sociales. Apoyen a Franco, que es argentino. Bienvenidos a los argentinos, pero que sean respetuosos también”.

El episodio de Madrid también dejó expuesta una cierta incomodidad dentro del equipo, alimentada por las comunicaciones de radio que la transmisión difundió durante la carrera. Sin embargo, Briatore se encargó de bajar cualquier tensión y dejó en claro cuál es la postura de Alpine respecto de la convivencia entre sus pilotos.

Morning, boys 👋



Checking in for media day 📍🇦🇿 pic.twitter.com/u7OxnAbqKg — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) September 23, 2026

“Tenemos que pelear con los demás, no necesitamos peleas entre nuestros pilotos, en absoluto. Estamos acá para luchar juntos: el equipo y los dos pilotos. No necesitamos peleas dentro del equipo. Eso ya no es aceptable. Franco hizo una carrera extraordinaria en la última, realmente extraordinaria. Lamentablemente, para que Pierre sumara puntos necesitábamos que saliera el auto de seguridad. Suele salir en todas y en esta última no pasó nada. Franco hizo un buen trabajo, tanto en la clasificación como en la carrera”.

Este miércoles, también Colapinto habló sobre el tema en Bakú, con miras al Gran Premio de Azerbaiyán, que se disputará el próximo sábado: “Creo que [Gasly] recibió muchos mensajes de gente nueva. Por supuesto, no he visto mucho sus redes sociales, pero nunca es agradable recibir eso, y menos aún cuando le está pasando al equipo en el que corro. Somos compañeros, nos llevamos muy bien, y estamos enfocados en el mismo resultado, la misma meta y el mismo objetivo, lo que hace que todo sea mejor”.

El pilarense cerró en defensa de Gasly: “Siempre trabajamos como equipo y no es agradable ver esas cosas. Así que ojalá puedan detenerlo. Lo mismo les ha pasado a otros pilotos. Ojalá no siga pasando, pero es algo complicado con los aficionados en el deporte”.