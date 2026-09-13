La gran largada de Franco Colapinto en el GP de España: dos autos superados en los primeros metros

Franco Colapinto viene destacándose en la Fórmula 1, sobre todo, por tener grandes largadas. Ya lo demostró en varias oportunidades y en el Gran Premio de España no fue la excepción: partiendo de la 9° posición, en las primeras curvas superó a Oscar Piastri (McLaren) y a Liam Lawson (Racing Bulls), para quedar momentáneamente 7°. Un doble adelantamiento fundamental para ilusionarse con sumar puntos.

Algunas vueltas más adelante en Madring, el argentino aprovechó los problemas de frenos de Lewis Hamilton, que finalmente quedó eliminado, y llegó a la 6° posición. Pero cuando transcurría la undécima vuelta, Lawson recuperó la posición y postergó al argentino de nuevo al 7° lugar.

La gran largada de Colapinto en Madrid

Ya en la vuelta 15°, Colapinto aprovechó para ir a boxes, como muchos otros autos, aprovechando el virtual safety car debido a un incidente con Lance Stroll. De esta forma, retrocedió a la 10° posición, pero antes de la parada venía evidenciando falta de ritmo ante Lawson, que rápidamente le descontó tiempo.

Su lucha consistió, entonces, en defender el 10° lugar, el último que otorga puntos (1); la amenaza consistió en neutralizar a Arvid Lindblad y su ritmo mejoró a partir de tener un auto más liviano con el consumo de combustible, con la ventaja de tener hecha ya una detención en boxes.

Norris defends, Antonelli cuts across the chicane and Piastri and Russell make contact! 🤯



Here is how the race start unfolded in Madrid 👇#F1 #SpanishGP pic.twitter.com/qZFtORJG6b — Formula 1 (@F1) September 13, 2026

Sus antecedentes en largadas

El 20 de agosto pasado, la Fórmula 1 había dado a conocer un ranking de los pilotos más rápidos en reaccionar al semáforo en los grandes premios. Y dentro de su top 10 lideraba la lista Colapinto, al contar con dos mejores tiempos entre los nueve más destacados entre todos los competidores.

La reacción en 0.148 segundos en el Gran Premio de China le permitió a Colapinto apoderarse de la primera posición, por delante de George Russell, que en la Carrera Sprint del Gran Premio de Canadá aceleró a los 0.160s cuando se apagaron las luces.