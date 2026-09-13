Al finalizar el Gran Premio de España, en el que Franco Colapinto terminó séptimo, una escena cargada de emoción tuvo como protagonista al piloto argentino. Gabriel Andrijciw, un mendocino que vive en España y se desempeñaba por primera vez como comisario de pista en la Fórmula 1, le entregó una bandera argentina, que el corredor de Alpine recibió y desplegó desde el monoplaza. El gesto se volvió viral y llevó a la hija del hombre a agradecerle al joven de Pilar: “Gracias, Franco Colapinto. Hiciste feliz a otro argentino, mi padre”.

Cuando la carrera había finalizado, Andrijciw, quien es voluntario en la Fórmula 1, se acercó al final de la curva conocida como La Monumental con emoción y desplegó con energía una bandera argentina cuando vio que se acercaba el auto de Colapinto. “Solo quería que [Franco] me levantara la manito; con eso me conformaba”, contó el hombre en diálogo con TN.

La historia del comisario de la F1 que le dio la bandera a Colapinto en el Gran Premio de España. @francolapinto

“Les había dicho a mis compañeros que cuando pasara Colapinto sacaría la bandera. Yo tenía que cubrir dos puestos: uno era la salida de la segunda vuelta y el otro era el final de la cola de pez donde finalmente él paró. Manejó el coche como si llevara seda; lo paró en un segundo. Me vio y paró; me levantó la manito y le di la bandera”, repasó sobre aquel momento que pronto se volvió viral.

El momento en que un comisario argentino le dio la bandera a Colapinto

Fue la menor de sus hijas, una gran fanática del piloto argentino, quien reveló con orgullo en las redes sociales que su padre era el hombre que le había entregado la bandera a Colapinto. Junto con una foto que Andrijciw se había sacado el viernes, escribió: “Gracias, Franco Colapinto. Hiciste feliz a otro argentino, mi padre, que no solo fue su primera F1 como comisario, sino que le recibiste la bandera”. “¡El ídolo que me dio la bandera! ¡Gracias, crack!”, respondió Franco a la publicación.

La historia del comisario de la F1 que le dio la bandera a Colapinto en el Gran Premio de España. @francolapinto

Andrijciw relató que cada vez que le toca ser voluntario en la F1, actividad que le gusta hacer porque puede ver de cerca los automóviles y para la cual hizo cursos para obtener la respectiva licencia, lleva la bandera “para hacer un pequeño homenaje si hay un piloto argentino”. Este fin de semana fue “redondo” para él. El jueves le avisaron desde la organización del Gran Premio de España que sería jefe de puesto durante la carrera. “El viernes fui a sacar el coche de Arvid Lindblad y ayer el de [Lewis] Hamilton. Hoy me tocó el de Colapinto. Para mi debut no puedo pedir más. Es una locura”, reconoció.

Colapinto con la bandera argentina GP España Gif

“Quería que [Colapinto] viera que había un argentino ahí apoyándolo”, remarcó el comisario de pista, que cumple distintas tareas fundamentales durante una carrera de F1, como señalizar incidentes mediante banderas, retirar elementos peligrosos del trazado y colaborar ante situaciones que puedan comprometer la seguridad. “Ojalá que Alpine y Franco lleguen alto y que luego él pueda conducir una Ferrari”, deseó el hombre.