La lucha de Franco Colapinto con Alpine: “Tenemos que lograr que el auto sea un poco más predecible”

No son días sencillos para Franco Colapinto; en realidad, transita los más complejos desde que desembarcó en la Fórmula 1. Las presiones porque los resultados no aparecen en Alpine se multiplican y las versiones acerca de que su desempeño está bajo la lupa de Flavio Briatore, el asesor principal de la escudería, acompañan a cada paso al argentino, que en su llegada a Silverstone, para el Gran Premio de Gran Bretaña de este fin de semana, ofreció una conferencia de prensa para medios internacionales y analizó el momento que está viviendo en el equipo francés.

Colapinto, en la charla, explicó que entiende que los mayores problemas que se le están presentando con Alpine aparecen en el primer día de los ensayos para la clasificación, al no aprovechar correctamente las dos horas de práctica y encontrar una base de la puesta a punto. “Creo que en general hemos dado un paso adelante. Desde Canadá, ya se ha sentido mucho mejor. Pero creo que los viernes son especialmente importantes. Tenemos que entender cómo lograr rendimiento desde ese día, porque después estamos intentando encontrarlo hasta el sábado. Se pierden los pequeños detalles, esas mejoras que hacés normalmente, pero que no aparecen porque estás concentrado en los aspectos más grandes”, dijo el argentino.

Franco Colapinto considera que deben mejorar en las prácticas de los viernes para poder tener mejores desempeños en la clasificación. (Photo by Mark Sutton - Formula 1/Formula 1 via Getty Images) Mark Sutton - Formula 1 - Formula 1

Y agregó: “Tenemos que lograr que el auto sea un poco más predecible. Conocemos nuestras debilidades. El auto es rápido cuando está en su ventana de rendimiento, pero apenas sale de ahí, se vuelve difícil de manejar”.

Acerca de cómo se siente respecto del rendimiento de su compañero de equipo, Pierre Gasly, Colapinto explicó que el tiempo que lleva el francés en el equipo le da una ventaja en el momento de conocer el monoplaza: “Después de cuatro años manejando este auto, le es más fácil entender dónde está el límite. En general, el auto es rápido. Eso es lo principal. Tenemos que intentar extraer ese rendimiento desde el inicio, algo que no podemos hacer siempre. Ese es nuestro principal problema ahora. También hay cosas que debemos mejorar como equipo. Necesitamos encontrar más rendimiento del coche. Tenemos que seguir trabajando juntos para hacerlo más predecible, un poco más fácil de manejar para nosotros, los pilotos”.

Según explican los especialistas, uno de los factores que estarían afectando a Colapinto en esta etapa en Alpine, es la falta de confianza en el monoplaza, un vehículo que no conoció al inicio de temporada, ya que Jack Doohan fue el piloto hizo la pretemporada junto a Gasly. Por lo tanto, el argentino habló acerca de que sigue buscando el punto que le permita arriesgar con el coche sin sentir que puede sufrir un accidente. “En Canadá, estuve trompeando como loco el viernes. Realmente no es la parte más fácil lo que estamos haciendo. Sigo cometiendo errores los viernes, y creo que eso es lo que hay que hacer: encontrar el límite. Cada vez estamos encontrando más de viernes a sábado, tanto en poner el coche más a mi gusto como también en conducción. Es una combinación entre conducción y puesta a punto, y cuando juntamos todo, todo se conecta mejor el sábado. Eso no está pasando antes en el fin de semana. Creo que eso viene con la experiencia con el coche, con saber exactamente qué necesitas, cómo maximizar el rendimiento desde el principio del fin de semana, que es lo que no estoy logrando. Y eso es simplemente por no conocer bien el coche”.

Y continuó: “Nos enfocamos en eso. Creo que hacer el auto un poco más adecuado a lo que yo necesito es muy importante. Esa sensación general de que el auto es difícil de manejar, que es inconsistente con el viento o la temperatura. Cuando la temperatura de pista sube mucho, el coche se vuelve más inestable y usamos demasiado las ruedas traseras. Creo que es una combinación de cosas que terminan convirtiéndose en una bola de nieve que va en una dirección que no quiero”.

Además, Colapinto comparó lo que está viviendo en Alpine y sus primeras carreras con Williams, un equipo con el que llevaba más tiempo trabajando y apuntó que con el Alpine encuentra una especial dificultad en las curvas y que está enfocando en encontrar soluciones para esa particularidad: “El año pasado fue probablemente más fácil para mí, pero este año me está costando tener confianza en las entradas de curva, con la inestabilidad, esa sensación de nerviosismo, de que el coche a veces no está bien conectado. Eso hace que no tenga la confianza que necesito al inicio del fin de semana, y eso solo viene con más tiempo”.

Y cerró: “Es complicado. Si supiera por qué está pasando, no estaría pasando. Es difícil responder, pero tenemos algunas ideas que creemos que pueden ayudar y las vamos a probar fin de semana tras fin de semana. Estamos analizando la situación y evaluando todos estos problemas, intentando entender dónde podemos mejorar”.