Colapinto pasó momentos de incomodidad en Bakú, pero pone el foco en la Q3 y en los puntos

Pierre Gasly, séptimo, fue el más rápido de los dos Alpine en la primera jornada de entrenamientos en Bakú. Franco Colapinto, con un auto “incómodo” para él, quedaba 11º, a 636/1000 de su compañero, aunque confiaba en mejorar en la prueba de clasificación del Gran Premio de Azerbaiyán, dispuesta para este viernes a las 8 de la mañana de nuestro país.

Los dos pilotos de Mercedes, George Russell y Kimi Antonelli, en ese orden, dominaron la jornada con el británico 552/1000 por delante del italiano, ganador de la más reciente carrera, el GP de España.

A las cámaras de ESPN, autorizado momentáneamente por su jefe de equipo, Flavio Briatore, Colapinto declaraba escuetamente con ciertos gestos de inconformismo:

-Franco, ¿encontraste el balance que deseabas o falta un poco?

-No, falta un poco, creo que nos está ayudando la mejora de pista, al principio estaba muy sucio también y creo que a nuestro auto le venía un poco peor todavía. Ahora, mejor (en la FP2), dimos un pasito con el auto, pero falta y no me siento muy cómodo. [Tengo que] entender el porqué. No estoy muy consistente como en otras carreras y me está costando extraer todo de los frenajes y de las entradas de curva, que es lo que me está costando un poco.

-¿El objetivo es la Q3?

-Sí, y puntos.

Puntos. Es posible conseguirlos porque hoy quedaba a 189/1000 del mejorado Haas de Esteban Ocon, 10º. Más difícil sería atacar a Isack Hadjar a bordo de Red Bull, un coche superior que se opondrá con fuerza a las aspiraciones de Gasly. El francoargelino recuperaba su butaca después de tres carreras ausente por una lesión de muñeca, mientras que Liam Lawson, que lo había reemplazado, regresaba a la suya en Racing Bulls.

Isack Hadjar recuperó su butaca luego de tres carreras ausente por una lesión IGOR IVANKO - AFP

Una escena con viento

El ruido de los motores empezó a retumbar sobre las estructuras de acero galvanizado de los boxes desmontables del circuito de Bakú cuando faltaban 15 minutos para la primera práctica libre, a las 10.30 hora local.

Comenzaban las actividades en el marco del Gran Premio de Azerbaiyán 2026, en su décima edición, aunque la primera en 2016 llevó el nombre de Gran Premio de Europa.

En el escenario con la recta más larga del campeonato de Fórmula 1 (2,2 km.) ese sonido ronco y apagado al calentar los motores se extendía a las gradas del otro lado de la larga avenida Neftchilar.

Allí, los coches iban a alcanzar hasta 330 km/h. Los boxes y las gradas impiden en los días de Gran Premio la vista desde el palacio presidencial de Azerbaiyán (que ahora alberga oficinas de varios ministerios) hacia el Mar Caspio. El omnipresente viento se hacía notar cuando los pilotos llegaban a sus hospitalities. El paddock tiene dos entradas, una por el lado del Hotel Hilton (que aloja una comodísima sala de prensa) y otra cercana a la avenida dedicada al novelista Alexandedr Pushkin, que los coches toman en la curva 1 a 90º a izquierda.

Impactante vista del circuito en Bakú Pavel Bednyakov - AP

Entre los periodistas europeos se comentaban las fuertes declaraciones de Flavio Briatore del día anterior respecto de los ataques en redes contra Pierre Gasly. Refiriéndose a los mensajes de odio contra el piloto francés y su familia a raíz de que este no le dejara adelantar a Franco en la carrera de Madrid, Flavio, amenazaba: “Veo mucho enojo de los hinchas una y otra vez, sin motivo. Si sigue pasando, dejaremos de dar entrevistas a la televisión argentina. Pararemos todo, porque no tiene sentido lo que leemos ahí. Tienen la suerte de contar en Argentina con un piloto prometedor”.

Con Flavio en el hospitality dedicado a sus llamadas telefónicas, Franco se limpió las suelas de sus botitas de piloto y se subió al número 43 faltado 4 minutos para comenzar la FP1. El equipo tenia un plan claro para él y Gasly.

Pierre Gasly, Flavio Briatore y Franco Colapinto Alpine

Hacer una breve prueba de velocidad pura con blandos pero abocarse a definir la puesta a punto ideal con calzado medio y duro, pensando en la carrera.

Franco arrancó con medios y Pierre con duros. El argentino montó el caucho blando tras 4 giros y en la novena ronda suya marcaba 1m47s 543/1000. Sería ese su mejor tiempo para la sesión que lo iba a dejar 18º.

Cargó combustible pasó al compuesto medio y fue a lo suyo. La pista se limpiaba del polvo que recibe habitualmente de la playa cercana y se engomaba. Esto explica por qué con duros, en su ronda 12a, Gasly señalaba 1m47s 043/1000. Había dado 10 vueltas con los duros y quedaba 16º.

¿Y donde estaban los principales rivales? Los Racing Bulls (VCARB03) son los que de momento hay que batir por el campeonato de constructores. Liam Lawson también había hecho una tanda larga con los medios y había sido un segundo más rápido que Franco, aunque podía haber una diferencia en la carga de combustible. Por delante de Gasly se situaban Arvid Lindblad con el otro RB, Esteban Ocon con el Haas, Gabriel Bortoleto con el mejor Audi. Incluso, ambos Williams, que presentaban chasis alivianado.

Saludo entre Colapinto y Gasly en el paddock de Bakú Mark Sutton - Formula 1 - Formula 1

En Alpine pensaban que insertarse entre los primeros 10 en cuanto se comenzara a apretar en serio era posible.

En la recta principal, ya se veía la influencia del nuevo reglamento para la parte eléctrica de la propulsión de estos F1 híbridos.

En la FP1 Russell corrió a 335 km/h en esta recta antes de que el corte de potencia para recargar batería comenzara a funcionar. Los Alpine, con diferente estrategia de despliegue de fuerza, llegaban a 320 km/h. Un mundo de diferencia con los 378 km/h que en 2016 alcanzó Valtteri Bottas con su Williams, récord absoluto.

Claro que los F1 actuales podrían aproximarse o superar esa marca si no necesitasen recargar baterías y no hubiera un software reglamentario que disminuye la potencia de manera escalonada desde los 290 km/h hasta el corte total de la electricidad a 355 km/h.

El A526, incómodo

Alpine decidió invertir su estrategia de entrenamiento en la FP2 haciendo que Gasly comenzara con neumáticos medios (banda amarilla) y Franco con duros. A cuarenta minutos del final, Arvid Lindblad, con su Racing Bulls, daba contra el muro exterior de la curva 8 suscitando una bandera roja. Dañaba las suspensiones de las dos ruedas derechas.

Los pilotos comenzaban a ajustar frenadas y desafiar a los muros. Franco habia tenido una incursión por una calle de escape a poco de comenzar las sesión y lo mismo hizo Gasly cuando faltaban 20 minutos. Aunque la pista se había limpiado bastante desde la mañana, había sectores que volvían a acumular polvo y los bloqueos de frenos se hicieron numerosos.

También utilizaron las calles de escape George Russell y Max Verstappen (3º en la sesión) mientras Lando Norris “besaba” el muro sin consecuencias antes de lograr la sexta posición por detrás de las Ferrari de Lewis Hamilton (4º) y Charles Leclcerc (5º)

Franco usó los duros siete vueltas y pasó a utilizar durante cinco rondas los blandos para dejar su mejor tiempo de 1m 45s 479/1000. Era lógico que no se sintiera conforme, pero aun así, con sus duros le había sacado 223/1000 al Racing Bulls de Lawson, el enemigo por los puntos que hay que vigilar. Lindblad, con el restante VCARB03, ya estaba en un fin de semana complicado con problemas en la primera sesión y su accidente en la segunda.

Lindblad, y un fin de semana complicado: problemas en la primera sesión y accidente en la segunda Darko Bandic - AP

Los VCARB03 se presentaban con modificaciones en el alerón delantero, en la bandeja bajo chasis y el carenado de las suspensiones en carbono. La batalla apra asegurar la quinta posicione entre los constructores contra Aline, prosigue.

Además, ambos Audi, quedaban por detrás en la 14º y 15º posición, superados por un sorprendente “Checo” Pérez a bordo del Cadillac-Ferrari, que recibía nuevo motor con la segunda versión mejorada del año. El mexicano ha ganado dos veces en Baku con Red Bull, en 2021 y 2023.

Este viernes será “la hora de la verdad”. No sería raro que Franco avanzara decididamente tras dar la vuelta a la puesta a punto. En este circuito, tanto en 2024 como en 2025 ha sido más rápido que sus compañeros. No está todo dicho.