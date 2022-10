Leonel Pernía y Antonino García, la fórmula ganadora para los 200 Kilómetros de Buenos Aires

La risueña charla se dio en la estación de servicio YPF ubicada en el Automóvil Club Argentino, que resultó la primera parada del recorrido del bus turístico que paseó, el jueves, a los pilotos del TC2000 por la Ciudad de Buenos Aires. “Qué bien te queda el buzo con el N°3, en cualquier momento es tuyo”, disparó Leonel Pernía, sentado en un sillón, mientras Antonino García arrancaba hacia el mostrador para pedir una bebida. El piloto invitado apenas esbozó una sonrisa, aunque el Tanito ya palpitaba que junto con el rionegrino abrazaban la posibilidad de reescribir la historia como los ganadores de los 200 Kilómetros del TC2000, la emblemática carrera que se desarrolló en el coliseo porteño.

La premonición se cumplió tres días después, cuando el Renault Fluence cruzó la meta, después de arrollar a los rivales en la pista. La victoria empuja a Pernía en la batalla por la corona: arribó a la décima fecha como puntero y estiró a 41 puntos la diferencia, cuando a la aventura la restan dos estaciones.

Leonel Pernía toma la delantera en la largada y empieza a diseñar la victoria del binomio que compuso con Antonino García; el Tanito ganó los 200 Kilómetros de Buenos Aires en tres oportunidades: en 2019 con Damián Fineschi y las dos últimas con el rionegrino García Prensa TC2000

Los 200 Kilómetros de Buenos Aires, Pernía y el circuito N°9 del coliseo porteño sienten una atracción particular: el tandilense se impuso por tercera vez: en 2019, con Damián Fineschi –acompañó a Jorge Barrios en el Toyota N°41-; las dos últimas junto a García, al que convocó después de la pandemia, cuando estaba inactivo y se desempeñaba como ingeniero de pista en el equipo que lidera Marcelo Ambrogio.

“El año pasado fue un gran desafío compartir el auto más fuerte del equipo y lo hicimos bien, pero la clave es la seguridad y la confianza que te da Leonel. Estoy muy feliz por el equipo, que mañana estará trabajando para la siguiente fecha”, señaló Antonino, que se destaca en el Turismo Nacional, donde con un Ford Focus –preparado por el Martos Competición- marcha en el cuarto puesto del campeonato.

El festejo de Antonino García, el ingeniero de pista del Ambrogio Racing que Leonel Pernía rescató en 2021 para reescribir la historia de los 200 Kilómetros de Buenos Aires Prensa TC2000

El binomio fue quien marcó el pulso del fin de semana. Juntos se adueñaron de la pole –para el ordenamiento se tomó el tiempo del piloto titular y del invitado- y más tarde Antonino García hizo un brillante trabajo para ganar la Carrera Sprint, la que determinaría la grilla de largada de los 200 Kilómetros. La estrategia que emplearon para la competencia de larga duración resultó la misma que el año pasado: Pernía largó y el rionegrino definió la prueba. El Tanito –su padre Vicente, subcampeón de Turismo Carretera y campeón con Boca Juniors, estuvo en el garaje- tuvo como rival en la primera línea a Christian Ledesma (Chevrolet Cruze) –invitado de Agustín Canapino-, mientras que detrás asomaron Bernardo Llaver (Chevrolet Cruze) y Matías Rossi (Toyota Corolla), el quíntuple campeón que acompañó a Julián Santero.

Con la victoria de Leonel Pernía y Antonino García, Renault sumó su quinto triunfo consecutivo en los 200 Kilómetros de Buenos Aires Prensa TC2000

Mientras Pernía hizo una luz de ventaja desde el inicio, empezaron las incidencias en la pista: Carlos Merlo abandonó en el giro inicial y Facundo Ardusso (Honda) no tuvo chances de manejar su auto; el uruguayo Rodrigo Aramendía (Citroen C4 Lounge) y Eugenio Provens (Toyota Corolla) protagonizaban el primer toque. La vuelta 20 abrió la ventana para el cambio de pilotos y con el dominio apabullante del Renault Fluence, la actividad en la calle de boxes fue el centro de atracción. Rossi descendió de modo poco ortodoxo y terminó rodando en el piso, aunque el mayor susto fue cuando Antonino García apuntó para retornar a la pista –tras reemplazar a Pernía en la butaca- y se cruzó el auto de Llaver. En el medio quedó atrapado un auxiliar de la fiscalización.

¿Polémicas? También y en la vuelta 46, cuando Canapino intentó adelantar a Santero y se produjo un roce que derivó en la rotura de la llanta de la rueda delantera derecha del arrecifeño, que se despistó y debió ingresar a los boxes para cambiarla. “Es una maniobra que incide directamente en el campeonato: Santero decidió eliminarme y me eliminó. Veníamos muy bien y sumando puntos para continuar en la pelea por el campeonato, no entiendo cómo los comisarios deportivos dejan que siga corriendo. Me eliminó en plena recta y de manera alevosa”, se quejó Canapino.

“Es una maniobra de carrera, del sistema Push to Pass: cuando me intenta superar lo hace cerca de mi auto para que después la succión me frene y en esas maniobras se corren riesgos. Se tocaron las llantas y él tuvo la peor consecuencia, aunque pudimos perder los dos”, se defendió el mendocino, que más tarde soportó los ataques en la pista del uruguayo Urrutia –invitado de Llaver-, que sumó el cuarto podio en la misma cantidad de participaciones.

Vicente y Tiago Pernía, padre e hijo de Leonel; el Tano fue subcampeón de Turismo Carretera y campeón con Boca, como futbolista, mientras que su nieto ganó en la Fórmula Nacional, una de las categorías teloneras del TC2000 en el autódromo Oscar y Juan Gálvez Prensa TC2000

En el box, Pernía observó con tranquilidad el desenlace de la carrera. La confianza en Antonino García hizo que el equipo no tuviera que abusar de las comunicaciones ni que el rionegrino debiera activar el sistema de potencia extra Push to Pass para defenderse de los rivales. Los casi seis segundos de distancia sobre Santero le daban nuevamente la razón en la elección del piloto invitado.

“Me pone muy contento por Antonino y también por el equipo, que siempre está con hambre de ganar. Queda mucho todavía, son dos carreras, pero dimos un paso importante y las puertas del campeonato empiezan a abrirse”, señaló Pernía, que vio a ganar a su hijo Tiago en la Fórmula Nacional y más tarde se trepó a lo más alto del podio con Antonino García, el ingeniero de pista del Ambrogio Racing que se enfunda con el buzo antiflama, se coloca las botas, los guantes y el casco y acompaña al amigo cuando llegan los 200 Kilómetros de Buenos Aires, la emblemática carrera del calendario de TC2000.