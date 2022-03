Lewis Hamilton: “No vamos a competir por la victoria y no se resolverá en una semana”

Con problemas de sobreviraje y porposing (balanceo y oscilación del auto), Lewis Hamilton estuvo luchando para intentar domar su monoplaza, en el medio del incesante calor de Bahrein. Si bien Mercedes presentó al W13 como un coche revolucionario (y sí que lo es), el siete veces campeón del mundo pareciera no estar del todo conforme con su rendimiento durante las tres jornadas de test en el circuito de Sakhir.

“En este momento, no pienso que vayamos a competir por victorias. Hay potencial en nuestro coche para llegar ahí, pero tenemos que aprender para extraerlo”, sentenció el heptacampeón durante una rueda de prensa brindada el sábado.

Todo indicaría que la casa de Brackley no domina detalles de la configuración del W13, y quizás sea el “proposing” lo que le quita el sueño a piloto inglés, que admite que no está conforme con el rendimiento del monoplaza. Si bien es un fenómeno que otros competidores vienen experimentando, las escuderías Ferrari y Red Bull pudieron controlarlo sin dificultad y, desde ya, se espera que Mercedes lo solucione. “Por el momento es uno de nuestros puntos débiles” expresó la estrella de la escudería.

El actual setup de su W13 pareciera no convencerle del todo al heptacampeon, Lewis Hamilton Mark Thompson - Getty Images Europe

“Ahora mismo no somos los más rápidos. Ferrari, puede que Red Bull, nosotros, McLaren... no lo sé, pero no estamos delante. Es muy diferente (del test de 2021). No va tan bien, no pinta tan bien como el año pasado. Tenemos desafíos más grandes esta vez y no se resuelven en una semana, llevará más tiempo. Por lo que me han dicho, tenemos mucho ritmo que encontrar” expresó el piloto de Mercedes.

De todos modos, esta postura de quejarse antes de salir a competir es un hábito que Hamilton adquirió en los últimos tiempos, sobre todo en 2019 y 2021. Pero si bien el relato del número 44 puede ser una estrategia para despistar a sus competidores, los problemas con los pontones del W13 no los estarían escondiendo.

¿Qué es y qué provoca el porpoising en los coches de F1 2022?

El “porpoising” es un fenómeno que data de la década de 1980 aproximadamente y ocurre cuando hay un fuerte efecto suelo, lo que hace que los coches reboten hacia arriba y hacia abajo en una especie de movimiento de balanceo u oscilación cuando alcanzan altas velocidades en las rectas, un problema que casi todos los equipos han sufrido en mayor o menor medida en este inicio de 2022.

Pero, ¿por qué se produce esto? El ‘porpoising’es una pérdida de carga aerodinámica de manera repentina o súbita. Hay que recordar que el regreso del efecto suelo hace que gran parte de la carga se gane en el fondo del coche, en la parte baja. Cuanto más cerca de la pista rueden los monoplazas, mejor ruedan. Y, en consecuencia, a medida que la velocidad es mayor, también lo es la succión al asfalto

El factor clave que provoca este fenómeno es que a medida que se acumula más y más carga aerodinámica debajo del coche, éste es succionado cada vez más cerca del asfalto.

Último día de pruebas en Bahréin

Luego de que las banderas rojas y los problemas mecánicos fueron, quizás, quienes se llevaron el protagonismo en la jornada del viernes, el último día de test transcurrió con normalidad y el mexicano Checo Pérez fue el mejor posicionado en la clasificación,. con un mejor intento de 1m33s105 con el neumático C4 y un total de 43 vueltas con su RB18.

Detrás del piloto de Red Bull lo siguió Guanyu Zhou quien superó los 80 giros con su Alfa Romeo con un tiempo de 1m33s959, utilizando neumáticos C4, el segundo más blando de toda la gama de Pirelli. Detrás del chino, Pierre Gasly de la escudería AlphaTauri, marcó un mejor registro de 1m34s865 con el C4, que le valió para llegar al final de las primeras cuatro horas en tercera posición con más de 90 giros, el más activo de la mañana.

los resultados de la tercera jornada de pruebas de la Formula 1 en Bahrein

Finalmente, La pretemporada 2022 de la Fórmula 1 terminó con el turno vespertino y Max Verstappen cerró la jornada del sábado en el circuito de Bahréin como el piloto más veloz, al establecer un tiempo de 1m31s720 en la parte final de los ensayos, un registro que lo puso casi siete décimas por encima de su principal competidor. El campeón del mundo e integrante de Red Bull tomó el turno de la tarde en reemplazo de Sergio Pérez.