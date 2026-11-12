Y, finalmente, hay Liam Lawson para rato en Racing Bulls. Al menos, así será durante la próxima temporada de la Fórmula 1 en 2027, luego de que la escudería confirmara que el piloto neozelandés renovó el contrato y continuará haciendo dupla, por segundo año consecutivo, con el británico Arvid Lindblad.

“Tengo ganas de llevar este impulso hacia adelante con Arvid hasta 2027; estamos construyendo algo superpositivo y me entusiasma lo que podemos lograr juntos”, dijo el piloto tras hacerse pública la renovación y a poco más de una semana de que se dispute el Gran Premio de Las Vegas.

Liam Lawson renovó con Racing Bulls para la próxima temporada de la Fórmula 1. @liamlawson30/?hl=es

“Estamos encantados de continuar con Liam y Arvid en 2027”, anunció el jefe del equipo, Alan Permane, este jueves por la mañana. “Ambos demostraron su capacidad y su potencial a lo largo de la temporada, y vimos el progreso que hicieron, tanto individualmente como como pareja. No tengo ninguna duda de que esta es la mejor alineación de pilotos para nosotros, con una sólida combinación de experiencia y ambición. Juntos, tenemos una base firme sobre la que construir a partir del progreso logrado este año, seguir empujando hacia adelante y dar el siguiente paso hacia el cumplimiento de nuestras ambiciones en 2027”, agregó.

Liam Lawson renovó con Racing Bulls para la próxima temporada de la Fórmula 1. @liamlawson30/?hl=es

Lawson dijo al respecto de esta esperada renovación: “Estoy muy contento de continuar con Visa Cash App Racing Bulls el próximo año. Tuvimos una temporada brillante juntos y el equipo trabajó muy duro para producir un coche rápido, que disfruté mucho manejar. Se siente muy bien formar parte de una temporada histórica para el equipo mientras continuamos nuestra lucha por el P5 en el Campeonato de Constructores. Es un testimonio del trabajo duro de todos, tanto en la pista como en la fábrica”.

Liam Lawson renovó con Racing Bulls para la próxima temporada de la Fórmula 1. @liamlawson30/?hl=es

Lindblad dijo que su primera campaña en la F1 se sintió “realmente especial” mientras apunta a construir sobre una base sólida en 2027.

Afirmado en el noveno puesto en el Mundial de Pilotos, Lawson intentará, en el próximo circuito urbano de Nevada que tendrá lugar el fin de semana del 19 al 22 de noviembre, completar por primera vez un hilo de seis carreras cosechando puntos en la Fórmula 1. Hasta hace unas pocas horas, eran muchas las dudas que había respecto del futuro del neozelandés.

Liam Lawson renovó con Racing Bulls para la próxima temporada de la Fórmula 1. Asanka Brendon Ratnayake - AP

En las últimas citas, Lawson descubrió apoyo del público frente al escenario y respondió con una frase irónica: “Me encantaría que viniera más de parte de un equipo. Siento que Alan me apoyó muchísimo y lo valoro. Disfruto trabajar con él y con el equipo. En este momento solo intento disfrutar de manejar el coche, porque con todo lo demás que está pasando, realmente no sé qué más se supone que debo hacer ni sé qué debo decirles a los medios”, dijo días atrás.