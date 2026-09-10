Los pilotos de Fórmula 1 advierten sobre la peligrosidad del trazado del Gran Premio de España: “Da miedo”

La expectativa por el Gran Premio de España crece: el estreno del circuito Madring es todo un interrogante para los pilotos de la Fórmula 1, porque se trata de un trazado callejero que representa una enorme cantidad de complejidades. En ese contexto es que varios de los protagonistas hablaron acerca de esta pista y la mayoría considera que podría haber más de una bandera roja durante los 57 giros en la prueba de Madrid.

Los protagonistas dejaron varias advertencias directas, pero una de las más contundentes fue la de Pierre Gasly: “Apostaría todo mi dinero a que habrá banderas rojas. Creo que choqué contra todas las paredes en el simulador. Es como en Mónaco: si cometés el menor error las consecuencias pueden ser graves”.

El francés de Alpine también dijo que los peraltes de Madring le recuerdan a los de Monza y explicó: “Creo que será algo muy singular. Por lo general no es algo que veamos en la F1, por lo que sin duda será un diseño y una sensación al volante únicos. Tiene todos los ingredientes para experimentar la máxima adrenalina al volante de un F1”.

Casi todas las voces en el paddock apuntan hacia la misma dirección. Max Verstappen fue muy claro sobre el trazado español: “Será exigente, con muchas curvas complicadas. Va a ser realmente difícil. No es un circuito fácil en absoluto. Parece tener algunos puntos que tienden a provocar accidentes fuertes”.

También Sergio Checo Pérez fue contundente respecto de lo que genera esta pista: “Diría que da miedo. Me recuerda un poco a Jeddah. Es un buen circuito de verdad, estoy muy contento de estar aquí y creo que el ambiente aquí va a ser uno de los mejores”. De la misma manera que Carlos Sainz agregó: “Es una mezcla entre Jeddah, Bakú y Macao. Por la forma en que que colocaron las barreras y el diseño de la pista, va a ser uno de los mayores desafíos en la Fórmula 1 recientemente”.

El líder del campeonato de pilotos, Andrea Kimi Antonelli, fue muy concreto respecto de cómo deben afrontar la cita en España: “No hay margen de error. Es la pista más complicada del año. En la parte de la conducción, tienes todo tipo de curvas, ‘chicanas’, rápidas, en ángulo recto, de velocidad media, frenadas fuertes. Es un circuito muy complicado, muy desafiante, pero muy emocionante al mismo tiempo”.

Pierre Gasly y Franco Colapinto, compañeros en Alpine

También Franco Colapinto, que participó en un evento promocional previo al Gran Premio de España, explicó que será muy exigente: “La adrenalina va a ser algo muy especial y único. Que el circuito sea tan distinto a todo lo que estamos acostumbrados es lo más bonito y lo que más llama la atención. La (curva) Monumental va a ser bastante complicada, pero la vamos a sentir mucho en el cuerpo. Va a ser espectacular para verla desde fuera, pero desde dentro va a ser dura también.”

Colpinto también anticipó que la incógnita será la posibilidad de adelantar durante la carrera: “Corrieron los chicos de la F3 y los comentarios son muy positivos, la única incógnita es si va a ser fácil adelantar. Tiene muchas frenadas en apoyo, lo que complica las maniobras, así que veremos cómo es en carrera”.

El diseño de Madring

El diseño del Gran Premio de España incluye dos túneles y una recta principal de 523 metros, la segunda más larga del trazado. La salida ofrece pocas oportunidades de sobrepaso, pero la carrera promete acción en varios sectores. El trazado fue ideado por la firma italiana Dromo y se ubica entre el predio de IFEMA Madrid y Valdebebas, donde el Real Madrid tiene su complejo deportivo.

Entre los puntos más destacados están la curva de Hortaleza, que marca el inicio de la parte urbana, y la subida de las Cárcavas, con un desnivel del 8,3%. El sector de Valdebebas tiene las curvas más rápidas y la famosa Grada Sainz.

5,4 kilómetros. 22 curvas. 🏁



MADRING se prepara para recibir en 3 semanas a la Fórmula 1 y a miles de aficionados. ❤️



Las gradas ya están listas con vistas privilegiadas a diferentes puntos del trazado. ¿Con cuál te quedas? 👀#MADRING #cuentaatras pic.twitter.com/Bqwlh44tBZ — MADRING (@madring_oficial) August 21, 2026

La curva inclinada La Monumental es el gran ícono: tiene una graduación máxima del 24%, mide 550 metros y permite hasta seis trazadas diferentes. Allí, los autos podrían alcanzar los 300 kilómetros por hora.

Las principales zonas de adelantamiento serán la curva 1, la curva 5 (tras una frenada de 340 a 80 km/h), la curva 13 (de 300 a 140 km/h) y la curva 17 (de 280 a 100 km/h). El último sector es más técnico y con curvas rodeadas de muros y la recta final junto al parque Juan Carlos I.