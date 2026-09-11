Madring no perdona: accidentes y fuego en la pista en la F2 y F3

El piloto argentino Nicolás Varrone sintió en carne propia los peligros del circuito español de Madring, sede del Gran Premio de España de Fórmula 1, Fórmula 2 y Fórmula 3. Lanzado en busca de una vuelta rápida durante la clasificación de la F2, el corredor del equipo Van Amersfoort calculó mal y se fue derecho contra la pared en una curva hacia la derecha. El percance, sin consecuencias físicas para el argentino de 25 años, lo obligó a abandonar la prueba: luego de haber sido segundo en la única práctica, terminó 19º en la clasificación. Fue uno de los incidentes con el que dio comienzo la actividad en este nuevo trazado, que se inaugura hoy.

¡CHOCÓ NICO VARRONE Y OTRA BANDERA ROJA EN #F2! El piloto argentino sufrió un fuerte impacto contra el muro en la curva y tuvo que abandonar la Qualy en Madring.



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Tal como habían anticipado los pilotos de la Fórmula 1 en su día de atención a la prensa, el circuito madrileño de Madring no perdonó. Y lo padecieron las categorías teloneras: tanto la F3 como la F2. En los primeros ensayos de la mañana, el italiano Nicola Lacorte, del equipo Dams de F3, se fue contra el muro a pocos minutos del final de la práctica. Más espectacular fue el golpe del tailandés Tasanapol Inthraphuvasak, del equipo ART de F2. Luego de la curva 19 perdió el control de su auto e impactó directamente contra la pared. Si bien el golpe no tuvo consecuencias físicas en el corredor, las llamas que brotaron desde la parte posterior de su monoplaza aportaron aún más dramatismo al incidente.

El piloto, que hizo un trompo antes de golpear las protecciones en la curva 19, consiguió salir del habitáculo por sus propios medios cuando la parte trasera de su coche ya estaba siendo consumida por el fuego. La tanda de entrenamientos de la F2 debió ser interrumpida por media hora, tiempo en el que los trabajadores del circuito limpiaron la pista y, al igual que la semana pasada en Monza luego del accidente de Charles Leclerc (Ferrari), repararon el muro de protección.

¡¡IMPACTANTE ACCIDENTE EN LA PRÁCTICA DE LA #F2!! Tasanapol Inthraphuvasak sufrió un choque contra el muro y terminó con su monoplaza en llamas en Madring 🔥



Afortunadamente, el piloto tailandés salió ileso



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Al parecer, la parte trasera del auto de Inthraphuvasak perdió toda tracción luego de realizar la chicana. Como consecuencia, el tailandés se fue al muro e impactó contra la pared con la rueda trasera derecha. El auto se dobló por el incidente.

El accidente del tailandés conspiró contra el programa del resto de los pilotos de la Fórmula 2: la media hora de demora para dejar en condiciones la pista no se recuperó. Cuando todo estuvo en condiciones, al reloj de la primera tanda de entrenamientos le quedaban apenas cuatro minutos. Y no hubo demasiado tiempo para alargar la sesión: la Fórmula 1 esperaba en los pits para salir y tener su primer contacto con el circuito de Madring.

El tailandés Tasanapol Inthraphuvasak, de la Fórmula 2, ya impactó contra el muro y acaba de prenderse fuego @Formula 2

La F3, más tranquila

En la F3, que fue la primera en empezar a girar en Madring, sólo hubo un accidente y a pocos minutos del final. A diferencia del percance en la F2, el monoplaza del italiano Nicola Lacorte no se prendió fuego tras impactar contra el muro luego de la curva 9. Al igual que en la F2, hubo bandera roja y un retraso en el programa estipulado para el resto de los pilotos. Los pilotos de la Fórmula 3 corrieron con ventaja: ya habían hecho dos ensayos previos: el 23 y el 24 de agosto. Al contrario de los corredores de la F2 y F1, sabían a lo que se atenían.