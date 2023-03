Max Verstappen contó por qué demoró su arribo al Gran Premio de Arabia Saudita de Fórmula 1

escuchar

Muchos fanáticos de la Fórmula 1 se preguntaban por qué Max Verstappen no estará en el media day (el día de atención a los medios de comunicación) para el Gran Premio de Arabia Saudita, en Jeddah. Y rápidamente se develó el interrogante, ya que el piloto neerlandés contó en sus redes sociales que, horas antes de que empiece la actividad en el paddock árabe, que estuvo con algunos problemas de salud que retrasaron su viaje a Medio Oriente. “ He estado mal en los últimos días debido a un virus estomacal, pero ya me encuentro recuperado . Sin embargo, tuve que posponer mi vuelo, por lo que no estaré en el circuito hasta el viernes. ¡Nos vemos en Jeddah!”, explicó el neerlandés en Instagram.

Si bien todo parece estar bien para Verstappen, porque la jornada de este jueves está fundamentalmente destinada a la realización de entrevistas y ruedas de prensa, los pilotos aprovechan para reconocer el estado del asfalto, mantener reuniones con los ingenieros y adaptarse al lugar en el que se celebrará la prueba.

La historia de Instagram de Max Verstappen confirmando su malestar por un virus

Además, de la confirmación del campeón del mundo en sus redes, también Red Bull se expresó por la ausencia de su estrella y escribió en su cuenta oficial: “Max ha estado con un virus estomacal en los últimos días, y con el consentimiento de la FIA, no estará presente el jueves en el circuito ”.

Se espera la llegada de Verstappen a Arabia Saudita

Los analistas de la Fórmula 1 consideran que Verstappen estará más que listo para los entrenamientos de este viernes, ya que el programa del Gran Premio de Arabia Saudita se ajusta a un horario nocturno, por lo tanto la primera sesión de entrenamientos libres no comenzará hasta las 16.30, hora local del viernes, y la segunda sesión tendrá lugar a las 20. Eso le dará mucho tiempo para prepararse de antemano con el equipo.

Si Verstappen no estuviese en condiciones de viajar, entonces Red Bull tiene la posibilidad de llevar al equipo a cualquiera de los pilotos de AlphaTauri, Yuki Tsunoda y Nyck de Vries, como posible sustituto, siendo el japonés la opción más lógica debido a su experiencia. Red Bull también cuenta con tres pilotos reserva oficiales a disposición: Liam Lawson, Dennis Hauger y Zane Maloney.

