Ferrari se debate entre las reuniones de Charles Leclerc con John Elkann y la sanción para el Gran Premio de Arabia Saudita de Fórmula 1

El clima en Ferrari empeora, después del traspié inicial. Si bien apenas se disputó una carrera de la temporada 2023 de la Fórmula 1, las críticas sobre la escudería no se detienen. El abandono en Bahrein de Charles Leclerc y la imposibilidad de sostener el ritmo de Red Bull y Aston Martin provocó que los ánimos decayeran. Tanto que según medios de Italia, se dieron reuniones entre el piloto monegasco y el presidente de Ferrari, por el temor a tener una temporada como la 2022, en la que una infinidad de errores alejó al equipo de la pelea por el título, después de un muy buen arranque. Incluso, se trabaja minimizar el impacto de la penalización para Leclerc de cara a la prueba en Jeddah.

El SF-23 de Leclerc tuvo un problema en la centralita electrónica, concretamente la que se ocupa de gestionar la batería, por lo tanto, los problemas fueron en la unidad de potencia. Desde allí comenzaron todas las especulaciones acerca de cómo puede seguir la temporada de Ferrari. Incluso, Sainz tuvo problemas con la degradación de los neumáticos y sufrió porque Fernando Alonso, con Aston Martin, le arrebató el tercer lugar.

John Elkann, presidente de Ferrari, le pidió tranquilidad a Leclerc shutterstock

Según informa la Gazzetta dello Sport, Leclerc se tomó muy mal este frustrante inicio y por eso se reunió con John Elkann, el presidente de Ferrari. De acuerdo a una publicación del medio italiano, la respuesta del mandamás de la marca fue concreta: “ tranquilidad, porque la temporada acaba de comenzar ”.

Todos en la escudería están atentos a este mal arranque de 2023, por eso Frédéric Vasseur , que tomó el control tras la salida de Mattia Binotto, salió también a intentar calmar los ánimos de un equipo que sufre una presión brutal: “ No termino de entender cómo la escudería puede convertirse en un objetivo de las críticas tras una sola carrera . No es porque no ganamos el primer Gran Premio que esto sea un desastre. Hubo cosas malas en Bahréin, pero también positivas. Sabemos lo que salió mal allí, pero no hay nada que no se pueda mejorar. La correlación entre la pista y el simulador es buena, estamos alineados. Después de los test de pretemporada hablamos con los pilotos, junto con John y Benedetto, y volveremos a hablar después de Imola, estas citas ya están programadas”, dijo en declaraciones a Autohebdo.

La situación se volvió tan tensa en Maranello que la renuncia de David Sánchez, el jefe de ingenieros del SF-23, potenció los rumores de que todo está a punto de estallar: “ Hay personas que estuvieron muy cerca de Mattia [Binotto] y que prefieren irse, es algo que no me preocupa, y hay otras que pueden haber temido por su futuro por un momento ”.

Frédéric Vasseur, el director de Ferrari, quiere llevar calma al equipo

Según informó el medio Corriere della Sera, Vasseur ya parece haber encontrado reemplazo para David Sánchez (podría irse a McLaren) y el elegido sería el ingeniero aeroespacial Diego Tondi. Se trata de una apuesta a nivel interno, promocionando al que hasta el momento ejercía tareas como responsable de aerodinámica.

El trabajo para evitar una sanción

Uno de los dolores de cabeza de la primera fecha de la Fórmula 1 para Ferrari no sólo fue el abandono de Charles Leclerc, sino que cubrió el cupo de uno de los componentes de la unidad de potencia para lo que resta del campeonato. Por lo tanto, si tiene que usar una nueva recibirá una sanción de 10 posiciones para la prueba en Jeddah. “ Hubo dos problemas, uno el domingo por la mañana cuando hicimos el encendido y otro en la carrera ”, explicó Frédéric Vasseur en motorsport.com.

BREAKING: Charles Leclerc to receive a grid penalty at the Saudi Arabian Grand Prix#SaudiArabianGP #F1 pic.twitter.com/mYvk0RMPHE — Formula 1 (@F1) March 15, 2023

Y continuó: “Por desgracia, fueron dos veces la unidad electrónica de control y es algo que nunca habíamos experimentado en el pasado. Espero que ahora lo tengamos bajo control. Hicimos un análisis profundo sobre esto. Lamentablente, t endremos que asumir la penalización en Jeddah porque sólo disponemos de una reserva de dos centralitas electrónicas de control para la temporada ”, finalizó.

Efectivamente, el reglamento especifica que cada piloto puede utilizar únicamente dos centralitas electrónicas de control por temporada. Al superar dicha cifra, Charles Leclerc recibirá 10 posiciones de sanción en la parrilla del domingo del Gran Premio de Arabia Saudita.

