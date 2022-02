Max Verstappen, Sebastian Vettel y Fernando Alonso no quieren correr en Rusia y la Fórmula 1 suspendió la venta de entradas

Tres campeones de Fórmula 1 han reaccionado más rápida y mucho más contundentemente que la propia categoría en relación con la invasión de Rusia a Ucrania. El monarca vigente, Max Verstappen, y sus antecesores Sebastian Vettel y Fernando Alonso fueron críticos para con la decisión bélica rusa y proponen no acudir o directamente cancelar el Gran Premio de Rusia de este año, previsto para septiembre en Sochi, localidad ubicada a unos 400 kilómetros de Ucrania.

Verstappen consideró que “cuando un país está en guerra lo correcto es no correr allí”, pero el neerlandés de 24 años asumió que la determinación sobre ello correrá por cuenta de las autoridades de la categoría. Mucho más duro que el piloto de Red Bull fue Vettel, de 34, que anticipó que no viajará a Rusia y criticó a los gobernantes de ese país. “Me levanté sorprendido. Es horrible ver lo que pasa. Por mi parte, mi opinión es que no debería ir. No iré”, sostuvo el alemán.

“Lo siento mucho por las personas inocentes que pierden la vida, que mueren por razones estúpidas, por dirigentes muy extraños y locos”, agregó el conductor de Aston Martin, en una conferencia de prensa en Montmeló, donde la Fórmula 1 está desarrollando las primeras pruebas de los autos de la temporada 2022. “Nosotros, como deportistas, como decía Vettel, tenemos que ser responsables con lo que hacemos”, advirtió por su parte Alonso. “Ojalá la Fórmula 1 tome las mejores decisiones. Tendremos una carrera en Rusia en septiembre y no sería lógico que fuéramos a Rusia”, dio su parecer el español, en una entrevista con la radio-televisión pública de su país.

La grilla de largada del Gran Premio de Rusia en 2021; la carrera en Sochi no está cancelada ni postergada, pero tras las críticas de tres campeones, la Fórmula 1 retiró la venta de entradas para esa fecha. Lars Baron - Formula 1 - Formula 1

“Hoy me he despertado y al ver las noticias me he quedado en shock”, contó el piloto de Alpine, que afirmó sentir una “tristeza enorme”. “Sientes una injusticia enorme: que haya estos problemas a día de hoy y que no se pueda resolverlos de otra manera, que haya gente inocente luchando por su vida o temiendo por ella... Nuestros líderes tienen que arreglar esto de otra manera y no con armas”, añadió el piloto de Alpine.

En un principio, la Fórmula 1 no hizo más que apuntar que seguía “muy de cerca el desarrollo” de la situación, y que no haría “ningún otro comentario sobre la carrera prevista para septiembre”. Pero fuera de ese comunicado, tuvo una pequeña reacción: suspendió la venta de entradas para la carrera rusa, signo de que al menos evalúa si se celebrará el gran premio en Sochi.