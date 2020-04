Schumacher conquistó los títulos de 1994 y 1995 con Benetton Fuente: AFP

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 28 de abril de 2020 • 11:45

La carrera de Michael Schumacher tuvo un giro fundamental en 1996. Después de conseguir sus dos primeros títulos mundiales de la Fórmula 1 en 1994 y 1995 con la escudería Benetton , el joven piloto alemán decidió dar un gran salto que le permitió forjar su destino hasta ser el el más laureado de todos los tiempos. A los 27 años, y pese a los dos campeonatos logrados, eligió firmar con Ferrari para afrontar un nuevo desafío.

La historia habla por si sola acerca de su decisión: con la escudería italiana conquistó cinco títulos consecutivos entre 2000 y 2004 y también fue subcampeón en 1998 y 2006. Pero, hasta su llegada, Ferrari atravesaba por un momento crítico, ya que la última estrella en el campeonato de pilotos la había logrado en 1979 con el sudafricano Jody Scheckter.

Paradójicamente, ese fue uno de los motivos de Schumacher a la hora de decidir sobre su futuro: quería un reto que lo volviera a poner a prueba. Así lo contó el italiano Flavio Briatore , ex jefe de equipo de Benetton, en el podcast oficial de la Fórmula 1: "Sabía que Michael quería ir a Ferrari. Para mí, todos los pilotos de Fórmula 1 quieren correr con Ferrari. Cuando me lo dijo, no me sorprendió. Habíamos ganado dos campeonatos muy rápido. Le resultaba demasiado fácil con Benetton, quería el reto con Ferrari. Y también hay que tener en cuenta el dinero: el salario que le ofrecían era imposible de igualar para mí".

Entre 2000 y 2004, el piloto alemán conquistó cinco títulos con Ferrari y alcanzó los siete en su palmarés personal Fuente: AFP

Pese al explícito deseo del piloto alemán de partir a la escudería italiana, Briatore, que en 1992 lo captó tras una primera temporada en Jordan, intentó convencerlo para poder tenerlo un par de temporadas más en Benetton. Pero no tuvo éxito.

"Si Michael se hubiera quedado en Benetton, habríamos ganado dos títulos más. Le dije: 'Michael, eres joven, y ya eres rico'. Corramos dos años más, ganemos dos títulos más, y luego ya ve a Ferrari como cuádruple campeón y no como doble", añadió el ex director deportivo.

"Mantuvimos una buena relación. Cuando ganó su primer título con Ferrari, fui el primero en felicitarlo. Por supuesto, Ferrari fichó a algunas personas de Benetton, eso es normal. Ross (Brawn), Rory (Byrne)... pero ellos tardaron cinco años en ganar su primer campeonato", recordó Briatore.

Con 19 temporadas entre 1991 y 2012, 308 carreras, 155 podios, 91 victorias, 77 vueltas rápidas, 68 poles y siete títulos entre los cinco equipos que lo tuvieron como piloto, Schumacher construyó una imagen inigualable en la historia de la Fórmula 1. Hoy, tras el accidente que sufrió el 29 de diciembre de 2013 y lo dejó en coma mientras esquiaba en Los Alpes franceses, el alemán se encuentra en su casa en Gland, Suiza, y se desconocen los detalles acerca de su estado de salud por la total privacidad que optó por sostener su familia.