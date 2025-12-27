Las fotos de las vacaciones de Franco Colapinto en la Argentina

El piloto argentino de Fórmula 1 Franco Colapinto está de visita en la Argentina para pasar las fiestas de fin de año junto a su familia. El pilarense pasó por la localidad bonaerense de San Andrés de Giles, donde vive su padre Aníbal, y generó un revuelo entre los residentes. Sus vacaciones suceden luego de completar la temporada 2025 con Alpine y antes de prepararse para el próximo año, en el que buscará mejorar su rendimiento.

Las fotos del paso del piloto de la escudería francesa se viralizaron rápidamente en las redes sociales; fueron varios los fanáticos que se lo encontraron de manera casual le pidieron selfies.

En una de las imágenes se lo puede ver junto a su padre en una carnicería. A su lado estaba el carro de compras y ambos miraban los cortes de carne. Incluso, el carnicero le pidió una foto al piloto, que tenía puesta una remera y shorts deportivos y unas alpargatas.

Franco Colapinto en una carnicería

Franco Colapinto está de visita en la Argentina

A la salida, el pilarense se sacó fotos con varios fanáticos y en su mano se podía ver una chocolatada de una famosa marca que había comprado.

Franco Colapinto de visita por la Argentina

Hace varios días que Colapinto llegó al país. En su paso por Buenos Aires, asistió al recital de la banda Airbag en el Estadio Monumental, jugó al pádel en Nordelta, renovó su licencia médica en la Asociación Argentina de Volantes, y cenó con el famoso productor y amigo Bizarrap.

🎥 | Franco Colapinto paso por el World Padel Center de Nordelta! pic.twitter.com/bmrM6msKmT — FC43 (@dailycolapinto) December 21, 2025

A comienzos de mes, el piloto que seguirá en la escudería francesa durante la temporada 2026 ya había adelantado que iba a pasar las vacaciones con su familia en la Argentina. En un reel de Instagram que publicó el equipo, Colapinto dijo: “Yo vuelvo a casa para ver a la familia y amigos. Para celebrar la Navidad y Año Nuevo. Y también para pasar tiempo allá, para resetear. Con un poco de verano allí puedo volver bronceado en pocos días. Estoy muy blanco por el invierno en Europa”.

Y reiteró: “Es lindo, vuelvo a un poco de calor y mate”. Todavía el argentino no compartió postales en sus propias redes sociales de su estadía en el país.

En lo que fue un mal año para el equipo, tras el Gran Premio de Abu Dhabi de los primeros días de diciembre -el último del año- Colapinto reflexionó ante ESPN y fue claro sobre su visión hacia el futuro: “Fue un año no muy positivo, pero es parte del proceso y creo que la temporada que viene va a ser mucho mejor. Estuvimos preparando bien la campaña que viene, y con ganas de empezar a laburar ya para eso y olvidarnos de lo que pasó”.