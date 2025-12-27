Las espectaculares vacaciones de un piloto argentino con el campeón de la Fórmula 1

Tras ganar por primera vez el campeonato del mundo de la Fórmula 1 en una épica definición final en Abu Dhabi contra Max Verstappen y Oscar Piastri, Lando Norris organizó un viaje con amigos para celebrar los últimos días de un año inolvidable. Lo que a muchos le llamó la atención fue que entre su compañía hubo un argentino y no era Franco Colapinto. ¿Con quién viajó? Con Sacha Fenestraz, piloto de la Súper Fórmula Japonesa de origen francés que se crio en la provincia de Córdoba y corre con la bandera albiceleste. Fue justamente él quien compartió en Instagram las mejores imágenes de sus días a puro snowboard y ski en los Alpes franceses.

“Últimas semanas del año con amigos y familia. Feliz Navidad a todos, espero que Papá Noel les haya traído unos lindos regalitos”, comentó Fenestraz en la publicación que hizo en Instagram. La misma incluyó fotos y videos de sus días en Courchevel, un famoso y exclusivo centro de ski ubicado en los Alpes franceses. El itinerario incluyó varios días en la nieve con todo el equipo para esquiar o hacer snowboard según la preferencia de cada viajero, y en el grupo se destacó la presencia de Lando Norris.

Norris y Fenestraz durante sus vacaciones; los pilotos son amigos desde 2016 (Foto: Instagram @sachafenestraz)

Además de pasar tiempo de calidad con sus amigos y de disfrutar de unos días de deporte y relax en otro tipo de pistas, el británico tuvo a mano su trofeo de campeón del mundo y Fenestraz no dudó en tomarse una foto con él. Incluso, en una de las imágenes que publicó el argentino se pudo ver que durante la Navidad, uno de los niños de su familia recibió de regalo un pequeño auto de McLaren, la escudería que ganó por segundo año consecutivo el campeonato de constructores y en la que Lando Norris se consagró campeón por primera vez en su carrera.

Norris y Fenestraz durante sus vacaciones; los pilotos son amigos desde 2016 (Foto: Instagram @sachafenestraz)

Fenestraz junto al trofeo de campeón de Norris (Foto: Instagram @sachafenestraz)

La amistad de Lando Norris y Sacha Fenestraz surgió en 2016 cuando convivieron en Inglaterra mientras impulsaban sus carreras en el mundo del automovilismo. Fenestraz nació en Francia, pero a los seis meses se mudó con su familia a la Argentina y se instaló en la localidad cordobesa de Santa Catalina.

Las vacaciones de Lando Norris y Sacha Fenestraz en los Alpes franceses

Como varios otros pilotos, dio sus primeros giros con los kartings. Pasó por la Fórmula Renault y ganó la Eurocopa de 2017. Tras participar de la Fórmula 3 europea, decidió probar suerte en Japón y en 2019 se consagró en la Fórmula 3. Desde 2020 está en la Súper Fórmula japonesa. En julio de 2022 fue noticia por sufrir un brutal accidente durante una carrera en Fuji. Tras su toque, su monoplaza impactó contra el muro y se destrozó. Las imágenes generaron extrema preocupación, pero logró salir por sus propios medios y tuvo una óptima recuperación.

Fenestraz nació en Francia, pero se crio en Córdoba; actualmente corre en la Súper Fórmula jamponesa (Foto: Instagram @sachafenestraz)

En cuanto a Lando Norris, después el receso de fin de año retomará sus compromisos con McLaren de cara a la temporada 2026, que comienza el fin de semana del 4 al 6 de marzo con el Gran Premio de Australia. Tras finalizar en la tercera posición en Abu Dhabi y consagrarse campeón por dos puntos sobre Verstappen y 13 sobre Piastri, el año entrante el británico, que usará el número uno en su monoplaza, buscará defender su título de campeón del mundo.