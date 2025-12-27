Partidos de hoy en vivo, sábado 27 de diciembre: a qué hora juegan, canales de TV y cómo ver fútbol online

El encuentro más destacado de la jornada es el mano a mano entre el Chelsea de Enzo Fernández y el Aston Villa de Emiliano ‘Dibu’ Martínez
- 3 minutos de lectura'
Tras varios días con poca actividad en el fútbol internacional, este sábado se disputan partidos de algunas de las ligas más importantes del mundo. Entre ellas, continúa la fecha 19 de la Premier League de Inglaterra con Chelsea vs. Aston Villa como el encuentro más destacado, y comienza la 17° jornada de la Serie A de Italia con el enfrentamiento entre Udinese y Lazio como foco. El minuto a minuto de cada encuentro se puede seguir en vivo en canchallena.com.
Varios argentinos dirán presente. En Inglaterra jugarán Nicolás Domínguez en Nottingham Forest vs. Manchester City; Marcos Senesi y Julio Soler en Brentford vs. Bournemouth; Carlos Alcaraz en Burnley vs. Everton; Guido Rodríguez en West Ham vs. Fulham; Alexis Mac Allister en Liverpool vs. Wolverhampton; y Enzo Fernández, Emiliano ‘Dibu’ Martínez y Emiliano Buendía en Chelsea vs. Aston Villa.
En Italia, en tanto, podrían sumar minutos Mariano Troilo, Lautaro Valenti, Nahuel Estévez, Christian Ordóñez y Mateo Pellegrino en Parma vs. Fiorentina; Nico Paz y Máximo Perrone en Lecce vs. Como; y Valentín ‘Taty’ Castellanos en Udinese vs. Lazio. Por último, en Arabia Saudita se podrá ver a Mateo Retegui y a Valentín Vada en Al-Qadsiah vs. Damac.
Partidos del sábado 27 de diciembre
Premier League - Inglaterra
- 9.30: Nottingham Forest vs. Manchester City - ESPN y Disney+ Premium
- 12: Arsenal vs. Brighton - Disney+ Premium
- 12: Brentford vs. Bournemouth - Disney+ Premium
- 12: Burnley vs. Everton - ESPN y Disney+ Premium
- 12: West Ham vs. Fulham - Disney+ Premium
- 12: Liverpool vs. Wolverhampton - Disney+ Premium
- 14.30: Chelsea vs. Aston Villa - ESPN y Disney+ Premium
Serie A - Italia
- 8.30: Parma vs. Fiorentina - Disney+ Premium
- 11: Lecce vs. Como - ESPN 2 y Disney+ Premium
- 11: Torino vs. Cagliari - Disney+ Premium
- 14: Udinese vs. Lazio - ESPN 2 y Disney+ Premium
- 16.45: Pisa vs. Juventus - Disney+ Premium
Primeira Liga - Portugal
- 15: Famalicao vs. Estrela
- 17.30: Estoril vs. Alverca
Saudi Pro League - Arabia Saudita
- 10: Al-Qadsiah vs. Damac
- 11.50: Al Nassr vs. Okhdood
- 14.30: Al-Ittihad vs. Al-Shabab
Jupiler Pro League - Bélgica
- 9.30: Royal Amberes vs. Zulte
- 12: La Louviere vs. OHL
- 14.15: Mechelen vs. Dender
- 16.45: Genk vs. Westerlo
William Hill Premiership - Escocia
- 9.30: Hibernian vs. Hearts
- 12: St. Mirren vs- Kilmarnock
- 12: Dundee vs. Falkirk
- 12: Livingston vs. Celtic
- 12: Rangers vs. Motherwell
- 14.45: Aberdeen vs. Dundee United
*Todos los horarios corresponden a la Argentina
*El minuto a minuto de todos los encuentros se puede seguir en canchallena.com.
Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Otras noticias de Premier League
Una muralla. Lisandro Martínez fue titular tras casi 11 meses, capitán y protagonista de la polémica en el 1-0 de Manchester United
TV y streaming del sábado. Enzo Fernández vs. Dibu Martínez en la Premier, Serie A, rugby de la Premiership y Liga Nacional
Boxing Day. Manchester United vs. Newcastle: horario y cómo ver el partido por la Premier League 2025-2026
- 1
Kevin Mac Allister: “Mi esposa dice que parezco más un jugador de rugby que un futbolista”
- 2
Cuándo empieza la temporada 2026 del fútbol argentino
- 3
Cuti Romero fue acusado por la Federación Inglesa por “conducta agresiva”
- 4
Murió John Robertson, “el Picasso del fútbol”, que decidió una histórica final en el Bernabéu