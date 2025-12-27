Partidos de hoy en vivo, sábado 27 de diciembre: a qué hora juegan, canales de TV y cómo ver fútbol online

Tras varios días con poca actividad en el fútbol internacional, este sábado se disputan partidos de algunas de las ligas más importantes del mundo. Entre ellas, continúa la fecha 19 de la Premier League de Inglaterra con Chelsea vs. Aston Villa como el encuentro más destacado, y comienza la 17° jornada de la Serie A de Italia con el enfrentamiento entre Udinese y Lazio como foco. El minuto a minuto de cada encuentro se puede seguir en vivo en canchallena.com.

Varios argentinos dirán presente. En Inglaterra jugarán Nicolás Domínguez en Nottingham Forest vs. Manchester City; Marcos Senesi y Julio Soler en Brentford vs. Bournemouth; Carlos Alcaraz en Burnley vs. Everton; Guido Rodríguez en West Ham vs. Fulham; Alexis Mac Allister en Liverpool vs. Wolverhampton; y Enzo Fernández, Emiliano ‘Dibu’ Martínez y Emiliano Buendía en Chelsea vs. Aston Villa.

Marcos Senesi, defensor de Bournemouth, es seguido de cerca por Barcelona y Juventus James Gill - Danehouse - Getty Images Europe

En Italia, en tanto, podrían sumar minutos Mariano Troilo, Lautaro Valenti, Nahuel Estévez, Christian Ordóñez y Mateo Pellegrino en Parma vs. Fiorentina; Nico Paz y Máximo Perrone en Lecce vs. Como; y Valentín ‘Taty’ Castellanos en Udinese vs. Lazio. Por último, en Arabia Saudita se podrá ver a Mateo Retegui y a Valentín Vada en Al-Qadsiah vs. Damac.

Partidos del sábado 27 de diciembre

Premier League - Inglaterra

9.30 : Nottingham Forest vs. Manchester City - ESPN y Disney+ Premium

12 : Arsenal vs. Brighton - Disney+ Premium

12 : Brentford vs. Bournemouth - Disney+ Premium

12 : Burnley vs. Everton - ESPN y Disney+ Premium

12 : West Ham vs. Fulham - Disney+ Premium

12 : Liverpool vs. Wolverhampton - Disney+ Premium

14.30: Chelsea vs. Aston Villa - ESPN y Disney+ Premium

Serie A - Italia

8.30 : Parma vs. Fiorentina - Disney+ Premium

11 : Lecce vs. Como - ESPN 2 y Disney+ Premium

11 : Torino vs. Cagliari - Disney+ Premium

14 : Udinese vs. Lazio - ESPN 2 y Disney+ Premium

16.45: Pisa vs. Juventus - Disney+ Premium

Primeira Liga - Portugal

15 : Famalicao vs. Estrela

17.30: Estoril vs. Alverca

Saudi Pro League - Arabia Saudita

10 : Al-Qadsiah vs. Damac

11.50 : Al Nassr vs. Okhdood

14.30: Al-Ittihad vs. Al-Shabab

Mateo Retegui tomó la decisión de mudarse a Arabia Saudita y se convirtió en figura de Al-Qadsiah X @AlQadsiahEN

Jupiler Pro League - Bélgica

9.30 : Royal Amberes vs. Zulte

12 : La Louviere vs. OHL

14.15 : Mechelen vs. Dender

16.45: Genk vs. Westerlo

William Hill Premiership - Escocia

9.30 : Hibernian vs. Hearts

12 : St. Mirren vs- Kilmarnock

12 : Dundee vs. Falkirk

12 : Livingston vs. Celtic

12 : Rangers vs. Motherwell

14.45: Aberdeen vs. Dundee United

*Todos los horarios corresponden a la Argentina

*El minuto a minuto de todos los encuentros se puede seguir en canchallena.com.