Partidos de hoy en vivo, sábado 27 de diciembre: a qué hora juegan, canales de TV y cómo ver fútbol online

El encuentro más destacado de la jornada es el mano a mano entre el Chelsea de Enzo Fernández y el Aston Villa de Emiliano ‘Dibu’ Martínez

  • icono tiempo de lectura3 minutos de lectura'
El Chelsea de Enzo Fernández recibirá este sábado al Aston Villa de Emiliano 'Dibu' Martínez
El Chelsea de Enzo Fernández recibirá este sábado al Aston Villa de Emiliano 'Dibu' Martínez

Tras varios días con poca actividad en el fútbol internacional, este sábado se disputan partidos de algunas de las ligas más importantes del mundo. Entre ellas, continúa la fecha 19 de la Premier League de Inglaterra con Chelsea vs. Aston Villa como el encuentro más destacado, y comienza la 17° jornada de la Serie A de Italia con el enfrentamiento entre Udinese y Lazio como foco. El minuto a minuto de cada encuentro se puede seguir en vivo en canchallena.com.

Varios argentinos dirán presente. En Inglaterra jugarán Nicolás Domínguez en Nottingham Forest vs. Manchester City; Marcos Senesi y Julio Soler en Brentford vs. Bournemouth; Carlos Alcaraz en Burnley vs. Everton; Guido Rodríguez en West Ham vs. Fulham; Alexis Mac Allister en Liverpool vs. Wolverhampton; y Enzo Fernández, Emiliano ‘Dibu’ Martínez y Emiliano Buendía en Chelsea vs. Aston Villa.

Marcos Senesi, defensor de Bournemouth, es seguido de cerca por Barcelona y Juventus
Marcos Senesi, defensor de Bournemouth, es seguido de cerca por Barcelona y Juventus

En Italia, en tanto, podrían sumar minutos Mariano Troilo, Lautaro Valenti, Nahuel Estévez, Christian Ordóñez y Mateo Pellegrino en Parma vs. Fiorentina; Nico Paz y Máximo Perrone en Lecce vs. Como; y Valentín ‘Taty’ Castellanos en Udinese vs. Lazio. Por último, en Arabia Saudita se podrá ver a Mateo Retegui y a Valentín Vada en Al-Qadsiah vs. Damac.

Partidos del sábado 27 de diciembre

Premier League - Inglaterra

  • 9.30: Nottingham Forest vs. Manchester City - ESPN y Disney+ Premium
  • 12: Arsenal vs. Brighton - Disney+ Premium
  • 12: Brentford vs. Bournemouth - Disney+ Premium
  • 12: Burnley vs. Everton - ESPN y Disney+ Premium
  • 12: West Ham vs. Fulham - Disney+ Premium
  • 12: Liverpool vs. Wolverhampton - Disney+ Premium
  • 14.30: Chelsea vs. Aston Villa - ESPN y Disney+ Premium

Serie A - Italia

  • 8.30: Parma vs. Fiorentina - Disney+ Premium
  • 11: Lecce vs. Como - ESPN 2 y Disney+ Premium
  • 11: Torino vs. Cagliari - Disney+ Premium
  • 14: Udinese vs. Lazio - ESPN 2 y Disney+ Premium
  • 16.45: Pisa vs. Juventus - Disney+ Premium

Primeira Liga - Portugal

  • 15: Famalicao vs. Estrela
  • 17.30: Estoril vs. Alverca

Saudi Pro League - Arabia Saudita

  • 10: Al-Qadsiah vs. Damac
  • 11.50: Al Nassr vs. Okhdood
  • 14.30: Al-Ittihad vs. Al-Shabab
Mateo Retegui tomó la decisión de mudarse a Arabia Saudita y se convirtió en figura de Al-Qadsiah
Mateo Retegui tomó la decisión de mudarse a Arabia Saudita y se convirtió en figura de Al-Qadsiah

Jupiler Pro League - Bélgica

  • 9.30: Royal Amberes vs. Zulte
  • 12: La Louviere vs. OHL
  • 14.15: Mechelen vs. Dender
  • 16.45: Genk vs. Westerlo

William Hill Premiership - Escocia

  • 9.30: Hibernian vs. Hearts
  • 12: St. Mirren vs- Kilmarnock
  • 12: Dundee vs. Falkirk
  • 12: Livingston vs. Celtic
  • 12: Rangers vs. Motherwell
  • 14.45: Aberdeen vs. Dundee United

*Todos los horarios corresponden a la Argentina

*El minuto a minuto de todos los encuentros se puede seguir en canchallena.com.

