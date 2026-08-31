Hinchas de Peñarol se enfrentaron con la Policía tras la derrota en el clásico uruguayo ante Nacional

Un grupo de hinchas de Peñarol se enfrentó con la Policía tras la derrota 1 a 0 ante Nacional en el clásico uruguayo del Torneo Clausura. Los incidentes se produjeron detrás de la tribuna Cataldi, del estadio Campeón del Siglo -donde el Carbonero es local-, después de que la hinchada del Manya iniciara disturbios, lo que generó la intervención de efectivos de seguridad.

Según informó El País Uruguay, durante los minutos posteriores a la finalización del partido, los hinchas de Peñarol que se encontraban en la tribuna cabecera comenzaron a arrojar distintos objetos a los uniformados, como botellas, piedras, encendedores y hasta fuegos artificiales. Los fanáticos del Manya no podían irse debido a que tenían que esperar a que salga el micro de Nacional.

En tanto, la Guardia Republicana, el cuerpo de fuerzas especiales de Uruguay, formó un cordón a las afueras de la tribuna para intentar contener y evitar que los hinchas de Peñarol rompan los portones del estadios para salir. Los efectivos permanecieron resguardados con sus escudos y, más tarde, recibieron el respaldo de un camión.

Hinchas de Peñarol se enfrentaron con la Policía tras la derrota en el clásico uruguayo

Tras ello, la Policía respondió lanzando balas de goma y gas pimienta, mientras otros efectivos llegaban al estadio a modo de refuerzo. Incluso, algunos de ellos se hicieron presentes en el lugar a bordo de caballos.

El episodio duró alrededor de media hora, hasta que el micro que trasladaba al cuerpo técnico de Nacional pudo retirarse del Campeón del Siglo en dirección a la Ciudad Deportiva Los Céspedes, donde el primer equipo realiza las concentraciones de los partidos. A partir de ese momento, los hinchas de Peñarol pudieron abandonar el estadio y la Policía se alejó del recinto deportivo.

Como consecuencia de los disturbios, Peñarol podría sufrir sanciones tales como multas económicas o suspensiones del estadio, según el reglamento de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF).

Asimismo, durante el encuentro también hubo incidentes: con la pelota en juego, los hinchas arrojaron botellas, petacas y encendedores. En un momento, en la tribuna Cataldi, se mostró un ataúd con la representación de una gallina y el texto “Washi”, en referencia a la muerte de un fanático de Nacional.

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Washington Omar Simón, conocido en el ambiente del fútbol como “Washi”, fue un integrante de la barrabrava de Nacional que fue asesinado por hinchas de Peñarol en enero de 2022 durante un tiroteo en la feria Vía Blanca de Reyes, en Montevideo.

En el último tiempo se registraron varios episodios de disturbios en el fútbol uruguayo. Un mes atrás, un micro con hinchas de Tigre fue agredido por barrabravas de Nacional y una persona resultó herida de bala. El incidente se produjo con armas de fuego cuando el vehículo se trasladaba por la ruta 1 rumbo a Colonia, luego de que el conjunto argentino goleara 3 a 0 al Bolso en la Copa Sudamericana.

En esa ocasión, el simpatizante herido fue trasladado al Hospital del Cerro para recibir atención médica. Si bien las primeras versiones señalaban que el proyectil lo había alcanzado en una pierna o un pie, posteriormente se precisó que el impacto fue en un brazo.

Un golazo de taco y desazón de un argentino

Nacional se quedó con el clásico del Torneo Clausura tras un ajustado 1 a 0 en el Campeón del Siglo. El Bolso abrió el marcador a los 24 minutos con un golazo de Francisco Calvo de taco, luego de que los futbolistas de Peñarol no pudieran despejar la pelota de su área tras un córner.

¡¡PERO QUÉ GOLAZO DE NACIONAL!!



Francisco Calvo quedó de espaldas al arco de Washington Aguerre, pero se las ingenió para meter un taco y poner el 1-0 sobre Peñarol. #LigaUruguayaEnDSPORTS pic.twitter.com/AVZqzQujNw — DSPORTS Uruguay (@DSportsUY) August 30, 2026

Tras la victoria de Nacional, el argentino Leonel Jaime -que está a préstamo en Peñarol desde River- reaccionó con furia por la derrota de su equipo. Apenas terminó el cruce, el atacante golpeó el césped y demostró su tristeza. Más tarde, ya en la zona de vestuarios, se lo vio conmovido hablando con su familia.