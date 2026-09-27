Montoya respaldó a Colapinto tras el accidente en Bakú: “Admiro a la gente que lo intenta”

Franco Colapinto asumió rápidamente la responsabilidad por el accidente que protagonizó en el Gran Premio de Azerbaiyán, pero después de la carrera encontró una voz de apoyo inesperada. El expiloto de Fórmula 1 Juan Pablo Montoya, oriundo de Bogotá y de 51 años, salió en defensa del piloto de Alpine y valoró la determinación que mostró en el reinicio que terminó con el abandono de tres autos en las calles de Bakú.

El argentino marchaba décimo cuando la prueba se reanudó en la vuelta 36 de las 51 programadas, luego de una neutralización por coche de seguridad. En la primera curva intentó avanzar posiciones, pero la maniobra terminó mal: impactó contra su compañero Pierre Gasly y el francés, a su vez, chocó con el McLaren de Lando Norris. Los tres quedaron fuera de competencia.

Tras el incidente, Colapinto reconoció su equivocación y pidió disculpas a todos los involucrados. Montoya, sin embargo, prefirió poner el foco en la ambición deportiva que llevó al joven de 23 años a asumir el riesgo. “Lo difícil en ese caso es que eres agresivo, ves una oportunidad y tienes que admirarlo”, dijo Montoya en F1 TV.

El expiloto colombiano profundizó su análisis y destacó la mentalidad competitiva del argentino. “Admiro a la gente que lo intenta. Cuando tienes un reinicio, lo ven como una oportunidad. Algunas personas ven un reinicio como ‘no quiero perder una posición’, y Franco es el tipo que quiere ir y aprovecharla. Cuando siempre eres el tipo, como Max (Verstappen), que siempre ve una oportunidad para aprovecharla, vas a cometer errores”, analizó.

¡¡NO SE PUEDE CREER!! ¡FRANCO COLAPINTO Y PIERRE GASLY SE TOCARON EN EL RELANZAMIENTO Y OTRA VEZ HAY SAFETY CAR!



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Montoya también explicó cómo interpreta la acción desde el punto de vista técnico. “Es difícil porque parecía que todos frenaban muy temprano. Creo que la cuestión es que, cuando tienes una referencia y vienes, no sé, a 320, 330 kilómetros por hora y frenas en la referencia de 120 metros, esperas que, viniendo a 200, vas a frenar en la de 80, y creo que él esperaba que todos fueran bastante más lejos”, comentó.

Aun con la crítica por el desenlace, el colombiano sostuvo que Colapinto estuvo cerca de evitar el contacto. “El problema es que, cuando estás tan atrás, ya sabes, es como un embotellamiento: todos van levantando y levantando, y ves que él frena y va a llevarse puesto a alguien, así que se aparta y se va hacia el interior. Casi detuvo el auto. Sí, cometió un error y se llevó puesto a su compañero de equipo y también dejó fuera a Lando. Quiero decir, cometió un error, pero estuvo cerca”.

Alpine driver Franco Colapinto of Argentina walks down pit lane following his crash during the Azerbaijan F1 Grand Prix auto race, in Baku, Azerbaijan, Saturday, Sept. 26, 2026. (AP Photo/Pavel Bednyakov) Pavel Bednyakov - AP

La sanción de cinco puestos

La Fórmula 1 confirmó una sanción para Franco Colapinto por el incidente que protagonizó en el Gran Premio de Azerbaiyán. Los comisarios determinaron que el argentino fue responsable del choque múltiple que dejó fuera de carrera a Pierre Gasly y Lando Norris, por lo que deberá retroceder cinco posiciones en la parrilla de salida de la próxima fecha, que se disputará el fin de semana próximo en Sepang, Malasia, para el Gran Premio de Bahrein, en su momento suspendido por la guerra en Medio Oriente.

Para llegar a su conclusión, los jueces revisaron imágenes de televisión, registros de cronometraje y las cámaras instaladas en los autos. En el informe oficial señalaron que el piloto argentino intentó meterse por el sector interno, pero ingresó a la curva con una velocidad excesiva para mantener el control de la maniobra. “Se pasó de la curva e hizo contacto con el lado izquierdo de Gasly, quien luego chocó contra Norris y ambos autos abandonaron”, detallaron.

Comunicado de la FIA en el que confirma la sanción a Colapinto por el incidente de Bakú

“Bloqueé cuando empecé a frenar y después estuve fuera de control toda la frenada, así que no tuve mucho por hacer”, reconoció su responsabilidad en el choque, que dejó a los tres autos fuera de la competencia y, sobre todo, a los dos del equipo, que en ese momento estaba obteniendo puntos con sus dos pilotos.

“Les pido perdón al equipo y a Pierre. Fue un error grande y grave, porque perdimos muchos puntos con los dos autos. El día venía siendo bastante bueno y terminó siendo complicado”, agregó el argentino, en sus primeras declaraciones luego de regresar al Paddock, ante las cámaras de ESPN.