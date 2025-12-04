Norris, Piastri y Verstappen: frases sugestivas y sonrisas nerviosas de los tres pilotos que este fin de semana definen el título de la F1

ABU DHABI (Enviado especial).- Soñó en voz alta cuando, en la sala atiborrada de periodistas europeos y australianos, Lando Norris, líder del certamen de Fórmula 1, respondía este jueves a si habría órdenes de equipo en McLaren: “Me encantaría, pero no pienso que lo pediría, porque corresponde a Oscar (Piastri, su compañero) aceptarlo”.

Gran parte de la tranquilidad que necesitaría Norris, que le lleva 12 puntos a Max Verstappen, depende de cómo interprete McLaren la situación teniendo en cuenta que ya tiene el título de constructores en el bolsillo. ¿Estaría dispuesta la escuadra a sacrificar a Piastri, que es tercero a 4 puntos del segundo, Verstappen?

Norris continuaba: “No sé si me corresponde a mí resolver eso. También podría suceder justamente lo contrario. (Si me lo pidieran a mí), ¿estaría dispuesto a hacerlo? Pienso que lo haría porque yo soy siempre así. Realmente no me corresponde decidir y tampoco pienso que lo pediré, porque creo que no sería una cuestión de justicia”.

Lando Norris, durante la conferencia de prensa en Abu Dhabi GIUSEPPE CACACE� - AFP�

Y la situación se presenta así de tensa debido a lo sucedido unos días antes en Qatar.

Todos los escenarios que Lando Norris se había imaginado para la pasada carrera saltaron por los aires en la vuelta siete de ese Gran Premio. Ocurrió cuando McLaren decidió que sus dos autos, incluyendo al de Oscar Piastri, que marchaba primero, permanecieran en pista cuando un safety car neutralizó la carrera. Todos los rivales aprovecharon para cambiar neumáticos y el más beneficiado fue Max Verstappen, que acabó ganando la carrera gracias a esa parada gratis.

Y este fin de semana, Norris, Max y Piastri tienen posibilidades de coronarse. Mientras tiembla y teme McLaren, se llena de dudas Norris e intenta disimular sonriendo sus nervios Piastri, el depredador de las pistas que es Verstappen afirma que ni se plantea perder. Resulta fácil creerle. Y a Norris difícil le resulta creer ciegamente que puede acabar tercero o mejor, diga lo que diga. Cuando no se traiciona él, como cuando largó mal en Qatar, es el equipo el que juega en favor del Red Bull del cazador neerlandés.

Aún así, ya sea que ganen Max o Piastri y él sea tercero, se corona.

"No es algo que hayamos discutido", dijo Oscar Piastri cuando lo consultaron por las órdenes del equipo GIUSEPPE CACACE� - AFP�

Para ser campeón por quinta vez, Max necesita ganar y que Lando sea cuarto o peor. Si Max no gana y lo hace, por ejemplo, George Russell u otro piloto, necesita acabar segundo y que Norris sea octavo o peor.

Piastri necesita un golpe aún más difícil: ganar y que Norris acabe por detrás del sexto puesto. Si Norris desapareciese de escena y él acabase segundo de un rival no candidato al título, precisará descontarle 5 puntos a Max, que, en ese caso, tendría que acabar cuarto o peor.

En Qatar, Piastri y Norris venían cumpliendo con su misión hasta que un factor que no controlaban -el tremendo error del equipo- aceleró a Verstappen en la recta final.

En la misma conferencia, Piastri, tercero hasta el momento en las posiciones, volvía a sonreír cuando le preguntaban sobre órdenes de equipo: “No es algo que hayamos discutido. Hasta que no sepa lo que se espera de mí, realmente, no tengo una respuesta y será cuando sepa qué se espera de mí”.

Max Verstappen mete presión a McLaren GIUSEPPE CACACE� - AFP�

Un dibujo complicado

Acabadas las especulaciones, llegará el momento de la carrera real donde el circuito jugará un papel preponderante.

Adelantar en el trazado de Yas Marina es casi imposible, y por ello, la posición de salida -y más la pole- determina al 70% lo que cada piloto conseguirá quedando el 30% a la estrategia que pueda decidir el equipo, imponderables aparte.

Enderezando magistralmente las 16 curvas sobre los 5554 metros de extensión del circuito ganó Norris en 2024, tras conseguir la pole con Piastri también en primera fila. Ese sábado Max quedaba quinto a poco menos de 4 décimas de segundo.

Aunque el Red Bull RB21 que acaba su ciclo no puede, en condiciones normales de sostener en el arco de una carrera el ritmo de los McLaren en un circuito con las características del Yas Marina, las diferencias son muy pocas y la influencia de una posición resulta fundamental. De manera que si Verstappen largara en pole sería muy difícil quitarle la victoria. Quedaría librada la suerte del mejor McLaren a la estrategia de cambios de neumáticos y poder girar en aire limpio para imponerse. El momento de parar será crucial porque si se vuelve a pista por detrás de un coche muy lento, la carrera estará perdida.

Piastri, Verstappen y Norris luchan en los primeros lugares, una postal de Qatar Darko Bandic� - AP�

La estrategia y los imponderables

Aun así, Norris, que parecía bastante calmado en la conferencia de prensa de los pilotos este jueves, puede ver venir la carrera sabiendo que cerrar el podio, como ya se comentó, le daría la corona. Como antecedente puede apoyarse en que en el arco de toda la carrera del año pasado, el ritmo de Max era en torno a 3 a 4 décimas más lento que el suyo. Verstappen hizo su única parada para cambiar neumáticos 3 vueltas después que Norris en 2024. En esa oportunidad, Max sólo pudo acabar sexto.

Ante las altas probabilidades de que haya un coche de seguridad, el holandés tratará de estirar lo máximo posible su primer turno, pero igualmente lo mismo podrían hacer los McLaren, que el año pasado, según los datos de telemetría, eran claramente más eficaces y rápidos que el Red Bull en la parte lenta del primer sector.

Alpine ya está en el 2026

En el extremo opuesto del pelotón, el equipo Alpine se prepara con tranquilidad y cierta resignación, porque todos los pensamientos ya están puestos en el año próximo (en 2024 Pierre Gasly acabó séptimo, después de haberse clasificado sexto). Franco Colapinto recibía a la prensa internacional y al enviado especial de LA NACION en el hospitality del equipo y se notaba su interés por comenzar ya la próxima temporada:

-¿Crees que 2026 será una mejor oportunidad para mostrar tu talento, ya que todos están básicamente en la misma página contigo en las regulaciones?

-Sí, por supuesto. Creo que 2026 será mejor especialmente para los novatos. Es un coche completamente nuevo, que nadie realmente conoce y probablemente traerá un poco más de paridad con todos los pilotos en la parrilla.

Franco Colapinto estuvo este jueves en Yas Marina David Davies� - PA Wire�

La librea del Alpine A526 se dará a conocer el 23 de enero próximo en la ciudad de Barcelona y el 26 estará en acción en el circuito de Montmeló.

-Con la pelea triple por el título, ¿es esta tu primera vez asistiendo a una definición así, se siente diferente el ambiente mientras avanza el fin de semana?

-Solo planeo mirar un poco más las pantallas en las rectas el domingo (Franco sonríe ligeramente). Es algo que es bueno para la F1, creo que es algo genial para el deporte; después de tantos años tenemos tres tipos luchando por el campeonato mundial en la última carrera y estando tan cerca uno del otro. Todos tienen una oportunidad y va a traer mucha emoción a los fans. Va a quedar en los libros y en nuestras mentes por mucho tiempo, así que por supuesto es especial, pero de nuevo: para mí es otra carrera más, ya que no soy yo el que está luchando por el campeonato.

Varios hospitalities más allá, tras las declaraciones de Norris y de Piastri en la conferencia de prensa, Zack Brown y Andrea Stella, los jefes de McLaren, convocaban a una reunión que iba a ser larga con sus pilotos e ingenieros de pista. ¿Iban a dejarse de lado las papaya rules, y ese entusiasmo por dar en todo momento las mismas posibilidades a sus pilotos? Ejemplos de los ejercicios que eso ocasiona no faltan en la historia de la F1.

Notas: Orlando Ríos