Cuál es el auto que manejará Colapinto en Buenos Aires

Franco Colapinto encabezará una exhibición inédita en Buenos Aires el próximo 26 de abril y lo hará a bordo de un vehículo con historia dentro de la Fórmula 1. El piloto argentino conducirá un monoplaza de Fórmula 1 E20 de 2012, impulsado por un motor Renault V8 y con el branding completo del equipo BWT Alpine Formula One Team, en el marco de un evento que marcará un hito para el automovilismo local.

La actividad, denominada Franco Colapinto Road Show Buenos Aires 2026, se desarrollará en un circuito callejero especialmente diseñado en el barrio de Palermo y permitirá volver a ver un auto de la máxima categoría en la ciudad después de varios años.

Colapinto viene a la Argentina

Un auto con historia en la Fórmula 1

El modelo elegido para la exhibición corresponde a la temporada 2012 de la Fórmula 1 y forma parte de la estructura de Alpine. Se trata de un vehículo con motor V8, característico de una era reciente de la categoría, previo a la actual generación híbrida.

Con este monoplaza, Colapinto se convertirá en el primer argentino en manejar un auto de Fórmula 1 en las calles de Buenos Aires, en un contexto completamente distinto al de un Gran Premio, pero con el mismo atractivo para el público.

La historia de Franco Colapinto, en donde confirma su exhibición en la Argentina (https://www.instagram.com/francolapinto)

Un evento inédito en la Ciudad

La exhibición se realizará el 26 de abril, en una fecha particular del calendario, ya que la Fórmula 1 no tendrá actividad oficial durante ese período. El recorrido abarcará un trazado de aproximadamente dos kilómetros en Palermo, con punto de partida en la intersección de las avenidas Del Libertador y Sarmiento.

Durante la jornada se llevarán a cabo dos show runs principales, que funcionarán como el momento central del evento.

El recorrido que hará Franco Colapinto en la exhibición en Buenos Aires

Cómo será la experiencia para el público

El evento contará con diferentes propuestas para los asistentes:

Un sector abierto y gratuito.

Sectores exclusivos a la venta, incluyendo Fan Zone, Grandstands y Hospitality con acceso diferenciado y vistas únicas de la pista.

En el Fan Zone habrán propuestas de entretenimiento, activaciones de marcas y espacios interactivos.

El espacio de Hospitality también ofrecerá Garage Tours con acceso a Boxes.

Además, habrá transmisión oficial y participación de sponsors que acompañarán la jornada con distintas experiencias.

La exhibición de Franco Colapinto en Buenos Aires.mp4

Un regreso simbólico de la F1

La presencia de un auto de Fórmula 1 en las calles porteñas marcará un regreso simbólico de la categoría al país, en un contexto de fuerte crecimiento global de la disciplina.

Colapinto, que recientemente finalizó 16° en el Gran Premio de Japón, habló sobre la visita a nuestro país en un comunicado difundido por Alpine: “Conducir en casa un auto de Fórmula 1 será uno de los momentos más especiales de mi vida. Es mi forma de devolver, aunque sea un poco, todo el apoyo y el cariño que recibí desde muy chico, que me impulsa todos los días a seguir soñando con alcanzar todos mis objetivos en mi carrera. Cada mensaje, cada bandera y cada aliento siempre estuvieron presentes. Esto es para todos ustedes, para disfrutar juntos este momento especial”.