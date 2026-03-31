Pierre Gasly destaca el rendimiento del Alpine A526: un mensaje que suma presión al presente de Franco Colapinto

En el circuito de Suzuka, donde su amigo Jules Bianchi protagonizó un accidente el 5 de octubre de 2014 que lo dejó hospitalizado en estado de coma durante algo más de nueve meses, antes de morir el 17 de julio de 2015, Pierre Gasly consolidó su presente con el séptimo puesto en el Gran Premio de Japón. Un salto gigantesco del francés, que sumó puntos en las tres fechas del calendario y es la bandera de la escudería Alpine, donde comparte garaje con Franco Colapinto.

Después de una temporada en la que el equipo resultó el peor de la grilla, cosechando apenas 22 puntos en 24 grandes premios, la estrategia del asesor ejecutivo Flavio Briatore de no desarrollar el coche de 2025 y focalizar los esfuerzos y el presupuesto para el modelo A526 le da la razón al hombre que regresó a la Fórmula 1 con la idea de recuperar el brillo de la marca deportiva de Renault.

Dos autos, dos pilotos, dos rendimientos diferentes: Pierre Gasly descubrió los secretos del A526, ahora es el turno de Franco Colapinto, que necesita de las mismas herramientas para medirse con su compañero de garaje Alpine

En tres grandes premios, Alpine juntó el 72 por ciento de los puntos que logró el año pasado y, al igual que en 2025, Gasly es la guía: 15 de las 16 unidades son suyas. El actual calendario es el décimo que lo tiene al piloto, de 30 años, en el Gran Circo, después de sus experiencias en Toro Rosso, Red Bull Racing y Alpha Tauri, donde en 2020, en Monza, firmó su única victoria en 180 grandes premios; en 2023 se unió a Alpine y en el cuarto año en la estructura con sede en Enstone (Gran Bretaña) recupera la sonrisa y el entusiasmo, disfruta de la pista.

“Creo que tenemos una buena base. Estoy contento de ver que el auto parece funcionar bien durante los primeros fines de semana, conseguimos rendimiento en todos los aspectos y eso es una buena señal. Conocemos nuestras limitaciones y en qué tenemos que trabajar”, apunta Gasly, sobre el desarrollo que hicieron los ingenieros en la fábrica y cómo se adaptó el motor Mercedes al chasis.

El último casillero en el Mundial de Constructores 2025 es un beneficio este año: el equipo disfruta de más tiempo que el resto en minutos de túnel de viento y CFD (computador fluid dynamics), que es la simulación por computadoras del flujo de aire sobre el auto, una herramienta esencial para optimizar la aerodinámica.

En Suzuka, Pierre Gasly fue el mejor clasificado después de los Mercedes, Ferrari y McLaren, los autos que lideran la grilla PAUL CROCK - AFP

La performance del A526 estimuló a Gasly en Suzuka, donde mantuvo a raya a Max Verstappen, excompañero en Red Bull Racing, y fue el mejor del resto, descontando que los pilotos de Mercedes, Ferrari y McLaren, por prestaciones del coche, están un escalón por encima y se repartieron las seis mejores posiciones del clasificador.

“Me metió mucha presión, tuve que concentrarme para ser lo más rápido posible. No hubo gestión con los neumáticos duros [los del segundo stint, tras el ingreso del Auto de Seguridad por el accidente de Oliver Bearman, de Haas] y no podía cometer ningún error, porque Max estaba muy cerca”, alentó el galo, que sorprendió con un elogio: “Creo que este es el mejor auto que tuve en mi carrera, quizá junto al Alpha Tauri de 2021”. Con el AT02 se clasificó 14 veces en el top seis en la qualy y sumó en 15 grandes premios; ese año finalizó noveno en el Mundial de Pilotos, con 110 puntos.

Gasly no dudó en calificar al nuevo Alpine como "el mejor auto" que tuvo en su carrera JADE GAO - AFP

La brecha que Gasly abre con Colapinto es el dilema que el argentino tiene que intentar descifrar en el parate que tendrá el Gran Circo, que canceló las citas en Arabia Saudita y Bahréin, por el conflicto bélico que se desató el 28 de febrero pasado en Medio Oriente; la actividad se retomará el primer fin de semana de mayo, en Miami. El reconocimiento de las bondades del A526 enmascara una presión para el pilarense, que no descubre esa productividad, ya sea porque falla la estrategia –en Japón utilizaron diferentes sectores para regenerar la potencia del motor-, o porque no tiene los mismos elementos.

No esquiva la situación Colapinto, que acepta la necesidad de decodificar el problema: “Hay un break para entender un par de cosas, para mejorar en lo que pensamos que nos falta. Hay muchas áreas por entender, por qué nos está costando y por qué hay una diferencia grande con Pierre en algunos fines de semana”, comentó Colapinto, que de las tres décimas en Shanghái pasó a las siete en Suzuka, en la prueba de clasificación, respecto de Gasly. En la pretemporada en Bahréin, las diferencias fueron mínimas y hasta el argentino marcó mejores tiempos. Entonces, el equipo tenía un solo auto, un único grupo de ingenieros y de mecánicos...

Los Alpine de Pierre Gasly Franco Colapinto en acción: después de tres grandes premios, la F.1 retomará la actividad el primer fin de semana de mayo en Miami HECTOR RETAMAL - AFP

“Para Franco, el resultado del sábado fue un factor limitante, obligándolo a desempeñar un rol de perseguidor durante toda la carrera. El objetivo ahora es que se coloque en una posición para ser más competitivo en las próximas carreras”, advirtió Briatore, que no desconoció que el auto de seguridad hizo su ingreso en el peor momento para la carrera del argentino.

En el pasado, Gasly estuvo atrapado en el desconcierto que ahora ahoga a Colapinto, aunque las razones eran más que evidentes. Después de 18 grandes premios con Toro Rosso, fue ascendido a Red Bull Racing para ser compañero de Verstappen. La aventura apenas se extendió durante 11 fechas, porque fue degradado nuevamente al equipo satélite.

“No voy a mentir, fue triste: 2019, mi segundo año en la F.1, no tuve apoyo de ninguna parte en un equipo muy grande que apoya mucho a Max y con razón, porque consiguió buenos resultados. Pero empecé con un ingeniero novato que venía de la Fórmula E y que no tenía experiencia en la F.1, fue una dinámica extraña. No me dieron las herramientas para rendir al máximo. Intenté abrirme camino, porque estaba ahí para rendir. Ellos no estaban contentos y yo tampoco, porque veía que no podía demostrar mi potencial”, reveló el francés en el podcast Off The Grid, de la F.1, en diciembre del año pasado.

La última vez que Pierre Gasly sumó de modo consecutivo en tres grandes premios fue en 2024; su mejores rachas cosechando puntos fue de seis carreras en 2024, con Alpine, y 2021, con Alpha Tauri ANDREW CABALLERO-REYNOLDS - AFP

El escenario ahora no es el mismo, pero Colapinto está atascado como lo estuvo Gasly en el pasado. Interpretar en qué falla el conjunto, ese que componen el piloto, los ingenieros, mecánicos y el auto, es el desafío para el argentino rumbo a Miami, una pista en la que nunca corrió y la que resultó la última para la titularidad de su antecesor, Jack Doohan.

El FW46, de Williams, y el A525, de Alpine, son dos modelos con los que los pilotos lidiaron mucho y disfrutaron poco. Gasly desentrañó los secretos para que el A526 se convierta en el mejor en sus diez años en la F.1; ahora es el turno para que Colapinto encuentre el camino y que la sonrisa apague los gestos de incomodidad que lo envuelven después de cada gran premio.