Por dónde pasan el GP de Bélgica de la Fórmula 1 2026 y qué canal lo transmite en vivo

Este domingo, desde las 10 (hora argentina), se disputa el Gran Premio (GP) de Bélgica de la Fórmula 1 (F1). La duodécima fecha del Campeonato Mundial 2026 de la categoría más importante del automovilismo internacional se corre en el Circuito de Spa-Francorchamps, y se puede ver en vivo por televisión a través de Fox Sports, como así también por streaming por intermedio de las plataformas Disney+ Premium y F1 TV Pro.

Será la décima carrera de Franco Colapinto con Alpine en la temporada en curso. Hasta el momento fue 14° en Australia y Mónaco, 15° en Austria, 16° en Japón, y sumó puntos en China (10°), Miami (7°), Canadá (6°), Barcelona-Cataluña (10°) y Gran Bretaña (9°). Este domingo saldrá en el undécimo lugar de la parrilla, en la que Andrea Kimi Antonelli se quedó con la pole position y buscará mantener el primer puesto al término de la carrera para seguir en lo más alto de la tabla de posiciones.

Franco Colapinto en Spa-Francorchamps; el argentino largará en el undécimo lugar de la parrilla JOHN THYS - AFP

En lo que va del certamen, Antonelli es el que más Grandes Premios ganó, con cinco (China, Japón, Miami, Canadá y Mónaco). Lo sigue su compañero de equipo George Russell, con dos (Australia y Austria), y Lewis Hamilton (Barcelona) y Charles Leclerc (Gran Bretaña), con uno. Esto demuestra el poderío y la clara ventaja de las dos escuderías animadoras de este año, Mercedes y Ferrari.

Cronograma y resultados de Colapinto en el GP de Bélgica

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

Viernes 15 de julio

Práctica 1: 15°

Práctica 2: 7°

Sábado 16 de julio

Práctica 3: 13°

Clasificación: 11°

Domingo 17 de julio

10: Carrera.

Cómo ver online el Gran Premio de Bélgica

La carrera está programada para este domingo a las 10 (hora argentina) y se puede ver en vivo por televisión a través de Fox Sports, como así también por streaming por intermedio de las plataformas Disney+ Premium y F1 TV Pro. Por su parte, quienes cuenten con Telecentro Play, Flow o DGO, pueden sintonizar el canal deportivo directamente a través del cableoperador (en todos los casos se requiere una suscripción activa).

Tablas de posiciones de la Fórmula 1 2026

Pilotos

Andrea Kimi Antonelli (Mercedes): 179 puntos

El italiano Andrea Kimi Antonelli se quedó con la pole position en el GP de Bélgica y largará primero este domingo JOHN THYS - AFP

George Russell (Mercedes): 154

Lewis Hamilton (Ferrari): 147

Charles Leclerc (Ferrari): 108

Lando Norris (McLaren): 97

Oscar Piastri (McLaren): 82

Max Verstappen (Red Bull): 76

Isack Hadjar (Red Bull): 52

Pierre Gasly (Alpine): 42

Liam Lawson (Racing Bulls): 39

Arvey Lindblad (Racing Bulls): 20

Oliver Bearman (Haas): 18

Franco Colapinto (Alpine): 19

Gabriel Bortoleto (Audi): 6

Carlos Sainz Jr. (Williams): 6

Alexander Albon (Williams): 5

Esteban Ocon (Haas): 3

Fernando Alonso (Aston Martin): 1

Nico Hulkenberg (Audi): 0

Valtteri Bottas (Cadillac): 0

Sergio ‘Checo’ Pérez (Cadillac): 0

Lance Stroll (Aston Martin): 0

Constructores