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Por dónde pasan el GP de Bélgica de la Fórmula 1 2026 y qué canal lo transmite en vivo

La duodécima carrera de Franco Colapinto en este año se disputa en la mañana argentina de este domingo; Andrea Kimi Antonelli, de Mercedes, largará en el primer lugar

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Oscar Piastri ganó el Gran Premio de Bélgica en la temporada 2025; este año largará en el sexto lugar
Oscar Piastri ganó el Gran Premio de Bélgica en la temporada 2025; este año largará en el sexto lugarANDREJ ISAKOVIC - AFP

Este domingo, desde las 10 (hora argentina), se disputa el Gran Premio (GP) de Bélgica de la Fórmula 1 (F1). La duodécima fecha del Campeonato Mundial 2026 de la categoría más importante del automovilismo internacional se corre en el Circuito de Spa-Francorchamps, y se puede ver en vivo por televisión a través de Fox Sports, como así también por streaming por intermedio de las plataformas Disney+ Premium y F1 TV Pro.

Será la décima carrera de Franco Colapinto con Alpine en la temporada en curso. Hasta el momento fue 14° en Australia y Mónaco, 15° en Austria, 16° en Japón, y sumó puntos en China (10°), Miami (7°), Canadá (6°), Barcelona-Cataluña (10°) y Gran Bretaña (9°). Este domingo saldrá en el undécimo lugar de la parrilla, en la que Andrea Kimi Antonelli se quedó con la pole position y buscará mantener el primer puesto al término de la carrera para seguir en lo más alto de la tabla de posiciones.

Franco Colapinto en Spa-Francorchamps; el argentino largará en el undécimo lugar de la parrilla
Franco Colapinto en Spa-Francorchamps; el argentino largará en el undécimo lugar de la parrillaJOHN THYS - AFP

En lo que va del certamen, Antonelli es el que más Grandes Premios ganó, con cinco (China, Japón, Miami, Canadá y Mónaco). Lo sigue su compañero de equipo George Russell, con dos (Australia y Austria), y Lewis Hamilton (Barcelona) y Charles Leclerc (Gran Bretaña), con uno. Esto demuestra el poderío y la clara ventaja de las dos escuderías animadoras de este año, Mercedes y Ferrari.

Cronograma y resultados de Colapinto en el GP de Bélgica

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

Viernes 15 de julio

  • Práctica 1: 15°
  • Práctica 2: 7°

Sábado 16 de julio

  • Práctica 3: 13°
  • Clasificación: 11°

Domingo 17 de julio

  • 10: Carrera.

Cómo ver online el Gran Premio de Bélgica

La carrera está programada para este domingo a las 10 (hora argentina) y se puede ver en vivo por televisión a través de Fox Sports, como así también por streaming por intermedio de las plataformas Disney+ Premium y F1 TV Pro. Por su parte, quienes cuenten con Telecentro Play, Flow o DGO, pueden sintonizar el canal deportivo directamente a través del cableoperador (en todos los casos se requiere una suscripción activa).

Tablas de posiciones de la Fórmula 1 2026

Pilotos

  • Andrea Kimi Antonelli (Mercedes): 179 puntos
El italiano Andrea Kimi Antonelli se quedó con la pole position en el GP de Bélgica y largará primero este domingo
El italiano Andrea Kimi Antonelli se quedó con la pole position en el GP de Bélgica y largará primero este domingoJOHN THYS - AFP
  • George Russell (Mercedes): 154
  • Lewis Hamilton (Ferrari): 147
  • Charles Leclerc (Ferrari): 108
  • Lando Norris (McLaren): 97
  • Oscar Piastri (McLaren): 82
  • Max Verstappen (Red Bull): 76
  • Isack Hadjar (Red Bull): 52
  • Pierre Gasly (Alpine): 42
  • Liam Lawson (Racing Bulls): 39
  • Arvey Lindblad (Racing Bulls): 20
  • Oliver Bearman (Haas): 18
  • Franco Colapinto (Alpine): 19
  • Gabriel Bortoleto (Audi): 6
  • Carlos Sainz Jr. (Williams): 6
  • Alexander Albon (Williams): 5
  • Esteban Ocon (Haas): 3
  • Fernando Alonso (Aston Martin): 1
  • Nico Hulkenberg (Audi): 0
  • Valtteri Bottas (Cadillac): 0
  • Sergio ‘Checo’ Pérez (Cadillac): 0
  • Lance Stroll (Aston Martin): 0

Constructores

  • Mercedes: 333 unidades
  • Ferrari: 255
  • McLaren: 179
  • Red Bull: 128
  • Alpine: 60
  • Racing Bulls: 59
  • Haas: 21
  • Williams: 11
  • Audi: 6
  • Aston Martin: 1
  • Cadillac: 0
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