Por dónde pasan el GP de Bélgica de la Fórmula 1 2026 y qué canal lo transmite en vivo

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La duodécima carrera de Franco Colapinto en este año se disputa en la mañana argentina de este domingo; Andrea Kimi Antonelli, de Mercedes, largará en el primer lugar
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Este domingo, desde las 10 (hora argentina), se disputa el Gran Premio (GP) de Bélgica de la Fórmula 1 (F1). La duodécima fecha del Campeonato Mundial 2026 de la categoría más importante del automovilismo internacional se corre en el Circuito de Spa-Francorchamps, y se puede ver en vivo por televisión a través de Fox Sports, como así también por streaming por intermedio de las plataformas Disney+ Premium y F1 TV Pro.
Será la décima carrera de Franco Colapinto con Alpine en la temporada en curso. Hasta el momento fue 14° en Australia y Mónaco, 15° en Austria, 16° en Japón, y sumó puntos en China (10°), Miami (7°), Canadá (6°), Barcelona-Cataluña (10°) y Gran Bretaña (9°). Este domingo saldrá en el undécimo lugar de la parrilla, en la que Andrea Kimi Antonelli se quedó con la pole position y buscará mantener el primer puesto al término de la carrera para seguir en lo más alto de la tabla de posiciones.
En lo que va del certamen, Antonelli es el que más Grandes Premios ganó, con cinco (China, Japón, Miami, Canadá y Mónaco). Lo sigue su compañero de equipo George Russell, con dos (Australia y Austria), y Lewis Hamilton (Barcelona) y Charles Leclerc (Gran Bretaña), con uno. Esto demuestra el poderío y la clara ventaja de las dos escuderías animadoras de este año, Mercedes y Ferrari.
Cronograma y resultados de Colapinto en el GP de Bélgica
*Todos los horarios corresponden a la Argentina.
Viernes 15 de julio
- Práctica 1: 15°
- Práctica 2: 7°
Sábado 16 de julio
- Práctica 3: 13°
- Clasificación: 11°
Domingo 17 de julio
- 10: Carrera.
Cómo ver online el Gran Premio de Bélgica
La carrera está programada para este domingo a las 10 (hora argentina) y se puede ver en vivo por televisión a través de Fox Sports, como así también por streaming por intermedio de las plataformas Disney+ Premium y F1 TV Pro. Por su parte, quienes cuenten con Telecentro Play, Flow o DGO, pueden sintonizar el canal deportivo directamente a través del cableoperador (en todos los casos se requiere una suscripción activa).
- Fox Sports.
- F1 TV Pro.
- Disney+ Premium.
Tablas de posiciones de la Fórmula 1 2026
Pilotos
- Andrea Kimi Antonelli (Mercedes): 179 puntos
- George Russell (Mercedes): 154
- Lewis Hamilton (Ferrari): 147
- Charles Leclerc (Ferrari): 108
- Lando Norris (McLaren): 97
- Oscar Piastri (McLaren): 82
- Max Verstappen (Red Bull): 76
- Isack Hadjar (Red Bull): 52
- Pierre Gasly (Alpine): 42
- Liam Lawson (Racing Bulls): 39
- Arvey Lindblad (Racing Bulls): 20
- Oliver Bearman (Haas): 18
- Franco Colapinto (Alpine): 19
- Gabriel Bortoleto (Audi): 6
- Carlos Sainz Jr. (Williams): 6
- Alexander Albon (Williams): 5
- Esteban Ocon (Haas): 3
- Fernando Alonso (Aston Martin): 1
- Nico Hulkenberg (Audi): 0
- Valtteri Bottas (Cadillac): 0
- Sergio ‘Checo’ Pérez (Cadillac): 0
- Lance Stroll (Aston Martin): 0
Constructores
- Mercedes: 333 unidades
- Ferrari: 255
- McLaren: 179
- Red Bull: 128
- Alpine: 60
- Racing Bulls: 59
- Haas: 21
- Williams: 11
- Audi: 6
- Aston Martin: 1
- Cadillac: 0
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Franco Colapinto terminó 15° en la primera práctica para el Gran Premio de Bélgica y Max Verstappen logró el mejor tiempo
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El optimismo de Franco Colapinto contrasta con la mejora de Racing Bulls y una falla no revelada por Alpine
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Colapinto terminó 13° en la práctica libre 3 del Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1
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Horario de la qualy del GP de Bélgica de la Fórmula 1 2026