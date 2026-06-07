Por dónde pasan el GP de Mónaco de la Fórmula 1 2026

El Gran Premio de Montecarlo es uno de los esperados en el calendario de la Fórmula 1 y la edición 2026 se desarrolla este domingo desde las 10 (hora argentina) con la participación de los 22 pilotos de las 11 escuderías, entre los que figura el argentino Franco Colapinto (Alpine).

La prueba en el circuito de Montecarlo no se transmite en vivo por TV en la Argentina porque Fox Sports dispone del relato de la carrera sin imágenes de la misma y la emite posteriormente en diferido. La única opción para seguirla es a través de la plataforma digital Disney+ Premium -requiere ser suscriptor para acceder al contenido-.

Kimi Antonelli hizo la pole position en el Gran Premio de Mónaco y larga en el primer lugar ANDREJ ISAKOVIC - AFP

Kimi Antonelli (Mercedes) hizo la pole position en la clasificación del sábado y larga en el primer lugar con la presión de que atrás de él lo hacen el tetracampeón Max Verstappen (Red Bull) y del heptacampeón Lewis Hamilton (Ferrari). El joven italiano es el amplio dominador del certamen con cuatro triunfos seguidos y acumula 131 puntos, 43 más que su compañero George Russell quien ganó la primera fecha en Australia y arranca sexto en Mónaco por detrás de Charles Leclerc (Ferrari) e Isack Hadjar (Red Bull).

El argentino larga 14° el GP de Mónaco con la difícil misión de llegar a los puntos y, mucho más aun, de mejorar el sexto puesto que logró en el GP de Miami hace un par de semanas en Estados Unidos. En la tabla de posiciones general de pilotos se ubica undécimo con 15 tantos. Con más de dos tercios de torneo por delante, ya mejoró considerablemente su performance con respecto a 2025.

Para el pilarense es su segunda vez en el tradicional circuito de Montecarlo. La única ocasión que compitió fue la temporada pasada, también con la escudería francesa, y terminó 13° en la que fue una de sus mejores carreras del año a pesar de que no pudo sumar.

Grilla de partida del GP de Mónaco 2026

Kimi Antonelli (Mercedes).

Max Verstappen (Red Bull).

Lewis Hamilton (Ferrari).

Charles Leclerc (Ferrari).

Isack Hadjar (Red Bull).

George Russell (Mercedes).

Oscar Piastri (McLaren).

Lando Norris (McLaren).

Pierre Gasly (Alpine).

Liam Lawson (Racing Bulls).

Alexander Albon (Williams).

Carlos Sainz Jr (Williams).

Nico Hülkenberg (Audi).

Franco Colapinto (Alpine).

Arvid Lindblad (Racing Bulls).

Gabriel Bortoleto (Audi).

Esteban Ocon (Haas).

Sergio Pérez (Cadillac).

Oliver Bearman (Haas).

Valtteri Bottas (Cadillac).

Fernando Alonso (Aston Martin).

Lance Stroll (Aston Martin).

Franco Colapinto arranca 14° en el Gran Premio de Mónaco de la Fórmula 1 GABRIEL BOUYS - AFP

Cronograma, ganadores y tabla de posiciones de la F1 2026

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

GP de Australia en Melbourne: George Russell (Mercedes).

GP de China: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Japón: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Bahréin en Sakhir - Suspendido por la Guerra en Medio Oriente.

GP de Arabia Saudita - Suspendido por la Guerra en Medio Oriente.

GP de Miami: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Canadá: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Mónaco: 7 de junio a las 10 (Montecarlo).

GP de Barcelona-Catalunya: 14 de junio a las 10 (Montmeló).

GP de Austria: 28 de junio a las 10 (Spielberg).

GP de Gran Bretaña: 5 de julio a las 11 (Silverstone).

GP de Bélgica: 19 de julio a las 10 (Spa-Francorchamps).

GP de Hungría: 26 de julio a las 10 (Budapest).

GP de Países Bajos: 23 de agosto a las 10 (Zandvoort).

GP de Italia: 6 de septiembre a las 10 (Monza)

GP de España: 13 de septiembre a las 10 (Madrid).

GP de Azerbaiyán: 27 de septiembre a las 8 (Bakú).

GP de Singapur: 11 de octubre a las 9 (Marina Bay).

GP de Estados Unidos: 25 de octubre a las 17 (Austin).

GP de la Ciudad de México: 1° de noviembre a las 17 (Hermanos Rodríguez).

GP de São Paulo: 8 de noviembre a las 14 (Interlagos).

GP de Las Vegas: 21 de noviembre a la 1 (Las Vegas Strip).

GP de Qatar: 29 de noviembre a las 13 (Lusail).

GP de Abu Dhabi: 6 de diciembre a las 10 (Yas Marina).

La tabla de posiciones de pilotos de la Fórmula 1 2026

Tabla de posiciones de constructores de la Fórmula 1 2026

La tabla de posiciones de constructores de la Fórmula 1 2026

El circuito de Montecarlo es el trazado más lento y estrecho del calendario, con curvas cerradas, cambios de elevación y muros pegados a la pista durante toda la vuelta. A diferencia de otras pistas, la eficiencia energética tiene menos influencia por la ausencia de rectas largas, mientras que la tracción, la carga aerodinámica y la precisión son determinantes. En un escenario donde adelantarse resulta difícil, por lo que la clasificación suele definir gran parte del fin de semana y es allí donde Antonelli dio el primer paso hacia el triunfo, aunque debe ratificarlo en la final.

En 2025, el británico Lando Norris (McLaren) se quedó con la victoria por sobre el local Charles Leclerc (Ferrari). Colapinto llegó 13° en la que fue una de sus mejores carreras de esa temporada, más allá de que no pudo sumar puntos.

El piloto con más victorias en Mónaco es el brasileño Ayrton Senna, con seis: 1987, 1989, 1990, 1991, 1992 y 1993. De los que participan del Campeonato Mundial 2026, seis saben lo que es ganar en el Principado: Lewis Hamilton (2008, 2016 y 2019), Fernando Alonso (2006 y 2007), Max Verstappen (2021 y 2023), Sergio ‘Checo’ Pérez (2022), Leclerc (2024) y Norris (2025).

Tabla de ganadores del GP de Mónaco