Por dónde pasan la carrera de la Fórmula 1 y qué canal la transmite en vivo

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La 15° carrera de este 2026 se disputa en la mañana argentina de este domingo; Lando Norris, de McLaren, largará en el primer lugar
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Este domingo se corre el Gran Premio (GP) de España de la Fórmula 1 2026. A partir de las 10 de la Argentina, se llevará a cabo la 15° fecha del Campeonato Mundial de la categoría más importante del automovilismo internacional en el Circuito de Madring, el único que forma parte del calendario por primera vez. La carrera se puede ver en vivo por televisión a través de Fox Sports, como así también por streaming por intermedio de las plataformas Disney+ Premium y F1 TV Pro.
Lando Norris (McLaren) logró la pole position y largará primero, mientras que el argentino Franco Colapinto (Alpine) saldrá noveno. En lo que va del año, Andrea Kimi Antonelli, el líder de la tabla de posiciones de pilotos, es el que más Grandes Premios ganó, con siete (China, Japón, Miami, Canadá, Mónaco, Bélgica e Italia). Lo siguen su compañero de equipo, George Russell, y Norris, con dos, y Lewis Hamilton y Charles Leclerc, ambos de Ferrari, con uno.
Cronograma y resultados de Colapinto en el GP de España
Viernes 11 de septiembre
- Práctica 1: 13°.
- Práctica 2: 15°.
Sábado 12 de septiembre
- Práctica 3: 11°.
- Clasificación: 9°.
Domingo 13 de septiembre
- 10: Carrera.
*Todos los horarios corresponden a la Argentina
Cómo ver online el Gran Premio de España
El Gran Premio de España se disputa este fin de semana en el circuito de Madring, con la carrera programada para este domingo a las 10 (horario argentino). Todas las instancias de este fin de semana se pueden ver en vivo por TV a través de Fox Sports, como así también por streaming en el plan premium de Disney+ y en el sitio web F1 Pro TV.
- Fox Sports.
- F1 TV Pro.
- Disney+.
Tablas de posiciones de la Fórmula 1 2026
Pilotos
- Andrea Kimi Antonelli (Mercedes): 267 puntos
- George Russell (Mercedes): 201
- Lewis Hamilton (Ferrari): 191
- Lando Norris (McLaren): 171
- Charles Leclerc (Ferrari): 155
- Max Verstappen (Red Bull): 127
- Oscar Piastri (McLaren): 116
- Isack Hadjar (Red Bull): 71
- Liam Lawson (Racing Bulls): 51
- Pierre Gasly (Alpine): 41
- Arvey Lindblad (Racing Bulls): 29
- Franco Colapinto (Alpine): 21
- Oliver Bearman (Haas): 18
- Gabriel Bortoleto (Audi): 10
- Nico Hulkenberg (Audi): 6
- Carlos Sainz Jr. (Williams): 6
- Alexander Albon (Williams): 5
- Esteban Ocon (Haas): 3
- Fernando Alonso (Aston Martin): 3
- Yuki Tsunoda (Racing Bulls): 1
- Lance Stroll (Aston Martin): 0
- Valtteri Bottas (Cadillac): 0
- Sergio ‘Checo’ Pérez (Cadillac): 0
Constructores
- Mercedes: 468 unidades
- Ferrari: 346
- McLaren: 287
- Red Bull: 204
- Racing Bulls: 75
- Alpine: 62
- Haas: 21
- Audi: 16
- Williams: 11
- Aston Martin: 3
- Cadillac: 0
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