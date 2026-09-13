Por dónde pasan la carrera de la Fórmula 1 y qué canal la transmite en vivo

Este domingo se corre el Gran Premio (GP) de España de la Fórmula 1 2026. A partir de las 10 de la Argentina, se llevará a cabo la 15° fecha del Campeonato Mundial de la categoría más importante del automovilismo internacional en el Circuito de Madring, el único que forma parte del calendario por primera vez. La carrera se puede ver en vivo por televisión a través de Fox Sports, como así también por streaming por intermedio de las plataformas Disney+ Premium y F1 TV Pro.

Lando Norris (McLaren) logró la pole position y largará primero, mientras que el argentino Franco Colapinto (Alpine) saldrá noveno. En lo que va del año, Andrea Kimi Antonelli, el líder de la tabla de posiciones de pilotos, es el que más Grandes Premios ganó, con siete (China, Japón, Miami, Canadá, Mónaco, Bélgica e Italia). Lo siguen su compañero de equipo, George Russell, y Norris, con dos, y Lewis Hamilton y Charles Leclerc, ambos de Ferrari, con uno.

Lando Norris se quedó con la pole position en el Gran Premio de España de la Fórmula 1 2026 ap - AP

Cronograma y resultados de Colapinto en el GP de España

Viernes 11 de septiembre

Práctica 1: 13°.

Práctica 2: 15°.

Sábado 12 de septiembre

Práctica 3: 11°.

Clasificación: 9°.

Domingo 13 de septiembre

10: Carrera.

*Todos los horarios corresponden a la Argentina

Cómo ver online el Gran Premio de España

El Gran Premio de España se disputa este fin de semana en el circuito de Madring, con la carrera programada para este domingo a las 10 (horario argentino). Todas las instancias de este fin de semana se pueden ver en vivo por TV a través de Fox Sports, como así también por streaming en el plan premium de Disney+ y en el sitio web F1 Pro TV.

Fox Sports.

F1 TV Pro.

Disney+.

Tablas de posiciones de la Fórmula 1 2026

Pilotos

Andrea Kimi Antonelli (Mercedes): 267 puntos

George Russell (Mercedes): 201

Lewis Hamilton (Ferrari): 191

Lando Norris (McLaren): 171

Charles Leclerc (Ferrari): 155

Max Verstappen (Red Bull): 127

Oscar Piastri (McLaren): 116

Isack Hadjar (Red Bull): 71

Liam Lawson (Racing Bulls): 51

Pierre Gasly (Alpine): 41

Arvey Lindblad (Racing Bulls): 29

Franco Colapinto (Alpine): 21

Oliver Bearman (Haas): 18

Gabriel Bortoleto (Audi): 10

Nico Hulkenberg (Audi): 6

Carlos Sainz Jr. (Williams): 6

Alexander Albon (Williams): 5

Esteban Ocon (Haas): 3

Fernando Alonso (Aston Martin): 3

Yuki Tsunoda (Racing Bulls): 1

Lance Stroll (Aston Martin): 0

Valtteri Bottas (Cadillac): 0

Sergio ‘Checo’ Pérez (Cadillac): 0

Constructores

Mercedes: 468 unidades

Ferrari: 346

McLaren: 287

Red Bull: 204

Racing Bulls: 75

Alpine: 62

Haas: 21

Audi: 16

Williams: 11

Aston Martin: 3

Cadillac: 0