Por dónde pasan la carrera de la Fórmula 1 y qué canal la transmite en vivo

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La 16° carrera de este 2026 se disputa en la mañana argentina de este sábado debido a que el domingo hay feriado nacional en Azerbaiyán; George Russell, de Mercedes, largará en el primer lugar
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Este sábado se corre el Gran Premio de Azerbaiyán de la Fórmula 1 2026. A partir de las 8 de la Argentina se llevará a cabo la 16° fecha del Campeonato Mundial de la categoría más importante del automovilismo internacional en el Circuito callejero de Bakú. La carrera se puede ver en vivo por televisión a través de Fox Sports, como así también por streaming por intermedio de las plataformas Disney+ Premium y F1 TV Pro.
George Russell (Mercedes) logró la pole position y largará primero, mientras que el argentino Franco Colapinto (Alpine) saldrá noveno. En lo que va del año, Andrea Kimi Antonelli, el líder de la tabla de posiciones de pilotos, es el que más Grandes Premios ganó, con ocho (China, Japón, Miami, Canadá, Mónaco, Bélgica, Italia y España). Lo siguen su compañero de equipo, George Russell, y Lando Norris (McLaren), con dos, y Lewis Hamilton y Charles Leclerc, ambos de Ferrari, con uno.
Cronograma y resultados de Colapinto en el GP de Azerbaiyán
Jueves 24 de septiembre
- Práctica 1: 18°.
- Práctica 2: 11°.
Viernes 25 de septiembre
- Práctica 3: 10°.
- Clasificación: 10° (largará 9° por una sanción a Carlos Sainz).
Sábado 26 de septiembre
- 8: Carrera.
*Todos los horarios corresponden a la Argentina
*La carrera se lleva a cabo el sábado debido a que el domingo es feriado nacional en Azerbaiyán en conmemoración a los caídos en la guerra de Nagorno-Karabaj.
Cómo ver online el Gran Premio de Azerbaiyán
El Gran Premio de Azerbaiyán se disputa este fin de semana en el circuito callejero de Bakú, con la carrera programada para este sábado a las 8 (horario argentino). Todas las instancias de este fin de semana se pueden ver en vivo por TV a través de Fox Sports, como así también por streaming en el plan premium de Disney+ y en el sitio web F1 Pro TV.
- Fox Sports.
- F1 TV Pro.
- Disney+.
Tablas de posiciones de la Fórmula 1 2026
Pilotos
- Andrea Kimi Antonelli (Mercedes): 292 puntos
- George Russell (Mercedes): 211
- Lewis Hamilton (Ferrari): 191
- Lando Norris (McLaren): 186
- Charles Leclerc (Ferrari): 167
- Max Verstappen (Red Bull): 145
- Oscar Piastri (McLaren): 120
- Isack Hadjar (Red Bull): 71
- Liam Lawson (Racing Bulls): 59
- Pierre Gasly (Alpine): 41
- Arvey Lindblad (Racing Bulls): 31
- Franco Colapinto (Alpine): 27
- Oliver Bearman (Haas): 18
- Gabriel Bortoleto (Audi): 10
- Nico Hulkenberg (Audi): 7
- Carlos Sainz Jr. (Williams): 6
- Alexander Albon (Williams): 5
- Fernando Alonso (Aston Martin): 3
- Esteban Ocon (Haas): 3
- Yuki Tsunoda (Racing Bulls): 1
- Lance Stroll (Aston Martin): 0
- Valtteri Bottas (Cadillac): 0
- Sergio ‘Checo’ Pérez (Cadillac): 0
Constructores
- Mercedes: 503 unidades
- Ferrari: 358
- McLaren: 306
- Red Bull: 230
- Racing Bulls: 77
- Alpine: 68
- Haas: 21
- Audi: 17
- Williams: 11
- Aston Martin: 3
- Cadillac: 0
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