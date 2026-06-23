Próxima carrera de la Fórmula 1 2026: cuándo se corre el GP de Austria

La décima fecha del calendario tendrá lugar en el circuito de Spielberg con la participación de Franco Colapinto; el líder del campeonato de pilotos es Kimi Antonelli y el de constructores, Mercedes
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El primer semestre del 2026 concluirá, para la temporada de la Fórmula 1, con el Gran Premio de Austria, que corresponde a la décima fecha del calendario y se realizará el próximo fin de semana en el circuito de Spielberg con la participación de los 22 pilotos de las 11 escuderías, entre ellos Franco Colapinto con Alpine.
El cronograma de la octava prueba que se llevará a cabo en el año -se suspendieron los GP de Bahréin y Arabia Saudita por el conflicto bélico en Medio Oriente- comenzará el viernes 26 de junio con dos entrenamientos. Un día después se realizará la última práctica y la clasificación para la carrera del domingo a las 10 (hora argentina).
- Toda la actividad del GP de Austria se transmitirá en vivo por TV a través de Fox Sports, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium.
El líder del campeonato es el joven italiano Kimi Antonelli (Mercedes), quien ganó cinco de las siete carreras que se disputaron y acumula 156 puntos, 41 más que Lewis Hamilton (Ferrari) quien se impuso en la jornada anterior en Barcelona-Cataluña. George Russell (Mercedes) marcha tercero con 106 unidades y Charles Leclerc (Ferrari) acumula 75.
Colapinto, por su parte, está undécimo en la general con 19 tantos en la que es su mejor temporada en el Gran Circo siendo protagonista en casi todas las pruebas que hubo hasta el momento. De hecho, en la última carrera en España llegó octavo tras haber comenzado 13°.
En la tabla de constructores Mercedes está en lo más alto con 262 puntos gracias a lo hecho por Antonelli y Russell mientras que Ferrari acumula 190. La escudería francesa que integra el pilarense, en tanto, marcha quinta con 60 porque Pierre Gasly sumó otras 41 unidades.
Cronograma, ganadores y tabla de posiciones de la F1 2026
*Todos los horarios corresponden a la Argentina.
- GP de Australia en Melbourne: George Russell (Mercedes).
- GP de China: Kimi Antonelli (Mercedes).
- GP de Japón: Kimi Antonelli (Mercedes).
- GP de Bahréin en Sakhir - Suspendido por la Guerra en Medio Oriente.
- GP de Arabia Saudita - Suspendido por la Guerra en Medio Oriente.
- GP de Miami: Kimi Antonelli (Mercedes).
- GP de Canadá: Kimi Antonelli (Mercedes).
- GP de Mónaco: Kimi Antonelli (Mercedes).
- GP de Barcelona-Cataluña: Lewis Hamilton (Ferrari).
- GP de Austria: 28 de junio a las 10 (Spielberg).
- GP de Gran Bretaña: 5 de julio a las 11 (Silverstone).
- GP de Bélgica: 19 de julio a las 10 (Spa-Francorchamps).
- GP de Hungría: 26 de julio a las 10 (Budapest).
- GP de Países Bajos: 23 de agosto a las 10 (Zandvoort).
- GP de Italia: 6 de septiembre a las 10 (Monza)
- GP de España: 13 de septiembre a las 10 (Madrid).
- GP de Azerbaiyán: 27 de septiembre a las 8 (Bakú).
- GP de Singapur: 11 de octubre a las 9 (Marina Bay).
- GP de Estados Unidos: 25 de octubre a las 17 (Austin).
- GP de la Ciudad de México: 1° de noviembre a las 17 (Hermanos Rodríguez).
- GP de São Paulo: 8 de noviembre a las 14 (Interlagos).
- GP de Las Vegas: 21 de noviembre a la 1 (Las Vegas Strip).
- GP de Qatar: 29 de noviembre a las 13 (Lusail).
- GP de Abu Dhabi: 6 de diciembre a las 10 (Yas Marina).
Tabla de posiciones de constructores de la Fórmula 1 2026
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