Sébastien Ogier, vigente campeón del mundo de WRC, nunca pudo conseguir un triunfo en Argentina Fuente: LA NACION - Crédito: Juan Lopetegui / Citroën Argentina

Agustín Lafforgue 25 de abril de 2019

El Rally de la Argentina representa un ícono tanto para el World Rally Championship (WRC) como para el Continente, dado que es la prueba de su especialidad más longeva en América. Con la que comenzará este jueves por la noche, con el Súper Especial en Villa Carlos Paz, la cita que tiene a la provincia de Córdoba como epicentro predilecto desde 1983, celebrará la 39ª edición, la 37ª válida por el Mundial. Ocupa el 8º lugar entre las presentaciones históricas.

Grandes campeones han dejado estampado su nombre entre los ganadores aquí. Sebastien Loeb, el máximo triunfador con ocho éxitos, Massimo Biasion (3), Tommi Makinen (3), Carlos Sainz (3), Didier Auriol (2) y Juha Kankkunen (2), son ejemplo de ello. En la nómina de los 21 ganadores que tuvo el Rally de la Argentina hasta aquí no pudo anotar su nombre Sébastien Ogier . El oriundo de Gap y actual campeón del mundo -acumula seis coronas consecutivas-, en cada visita a nuestro país anhela tacharlo de entre sus cuentas pendientes. El francés de 35 años espera lograrlo esta vez. Y así lo certificó en su encuentro con LA NACION.

-¿Qué le significa el Rally de Argentina?

-Es un placer correr acá por la pasión que siente el público por el WRC. Y, además, es una prueba en donde siempre hay que estar atento a los desafíos que se presentan para el auto porque los caminos son muy difíciles. Para ganar hay que luchar contra todos esos desafíos. En el rally no hay espacio para las medias tintas, hay que ir con todo y se tienen que alinear las cosas durante el fin de semana para lograr el objetivo. Yo vengo aquí con la intención de ganar y esperemos que se me dé esta vez.

El vigente campeón del mundo de WRC, Sébastien Ogier participará de la 39ª edición del Rally de la Argentina Fuente: LA NACION - Crédito: Juan Lopetegui / Citroën Argentina

-¿Es una presión extra no haber ganado aquí todavía?

-No pienso que sea una presión extra, por el contrario, disfruto mucho venir a correr a la Argentina. Es cierto que estuve muy cerca de ganar, pero aún no lo logré. Pero siempre debo enfocarme en el panorama general. Si no se puede lograr la victoria, sumar la mayor cantidad de puntos pasa a ser el objetivo.

-¿Qué tiene el Citroën C3 WRC para ganar esta vez en la Argentina?

-Citroën tiene una muy fuerte presencia en el Rally de la Argentina y eso es algo muy bueno. En 2011 estuve muy cerca de la victoria, pero a muy pocos kilómetros para el final tuve un accidente muy tonto y eso me impidió ganar. Pero este año venimos con altas expectativas e interés de que nos vaya como en México, donde el rendimiento fue muy bueno. Pero nunca podemos estar seguros de cómo nos va a ir ni muchos menos pensar que la carrera está ganada de antemano. Esto está tan peleado que el detalle más pequeño puede hacer la diferencia.

Sébastien Ogier tiene una deuda pendiente en la Argentina Fuente: Archivo

-¿Es importante empezar desde el segundo lugar el viernes y no tener que abrir camino?

-Hasta ahora el único rally que corrimos en ripio en la temporada fue en México y ganamos muchos tramos y la prueba. Esperemos que se dé también aquí. La superficie no es la misma, pero deseo tener los mismos resultados positivos. Obviamente, empezar 2º es mucho mejor que hacerlo primero. Si llueve, la cosa cambia. Yo ya he sufrido aquí tener que abrir la ruta. Lo que sucede en la Argentina es que la menor desventaja que uno puede tener es determinante para el resultado.

-¿La paridad que hay en el Mundial lo predispone de una manera especial? A su vez, ¿le significa una preparación física y mental especial?

-Es genial tener este tipo de competencia. Van dos temporadas con al menos una victoria para cada equipo. El público lo disfruta mucho y nosotros también. Ganar en este tipo de paridad es una enorme satisfacción. Me alegra mucho formar parte de esta era que empezó desde 2017 con la nueva generación de autos. En lo personal, la preparación no cambió tanto, lo que sí es un desafío extra es que desde 2016 tengo un hijo (NdeR.: el 13 de junio nació Tim) y eso demanda mucho tiempo y energía que no puedo poner en las carreras, pero tengo la suerte de contar con mucha experiencia y eso ayuda mucho. Sigo teniendo el mismo carácter de la persona que odia perder, así que sigo poniendo todo para ganar.

A bordo del auto de Ogier

-En ocasión del WRC de Argentina 2013, dijo que sus planes a largo plazo eran ganar muchos rallies y, un día, el título mundial. Hoy suma 46 victorias y seis coronas en fila. ¿Qué hay por delante para usted?

-Bueno, ganar más. De hecho, eso es lo que quiero y es mi mentalidad. Siempre fui un hombre competitivo y siempre disfruté de luchar y de empujar los límites hacia adelante. En este momento estoy muy feliz con lo que he logrado en este deporte. En 2013 hubiera firmado con las dos manos por tanto éxito. Compraba, sin dudas. Ahora que ya lo tengo quiero más y voy a seguir luchando para lograr un 7º título. La idea es que una cosa venga detrás de otra.

-¿Se siente el actual referente del WRC?

-En realidad, puedo decir que gané los últimos seis campeonatos y soy al que todo el mundo quiere ganarle. Cuando yo empecé, era Sébastien Loeb el piloto referencia y al que todos queríamos derrotar. El deporte es mucho más competitivo hoy, y ahora hay tres o más pilotos que pueden ganar el rally. Sí en el sentido de que soy al que todos le quieren ganar, pero no al único, y eso es bueno para el deporte porque el hecho de que haya más imprevisibilidad en cuanto a quién va a ganar, lo hace más entretenido.

Sébastien Ogier participará de la 39ª edición del Rally de la Argentina Fuente: LA NACION - Crédito: Juan Lopetegui / Citroën Argentina

-¿Está atento a las estadísticas?

-Es humano y, sobre todo, periodístico, comparar las estadísticas. Mentiría si digo que no me interesa porque siempre quiero ganar, pero ya logré mucho más de lo que había soñado. Lo que estoy viviendo es magnífico y sobre todo por el cambio que ha tenido el rally. Por eso el valor de un título es mayor que antes. Las estadísticas las miro, pero no son mi objetivo.

-La tecnología ha ido ganado terreno en los autos y en el deporte. ¿Es posible imaginar en un futuro el WRC eléctrico y sin navegantes?

-Estoy de acuerdo con que hay este cambio a lo híbrido y a lo eléctrico. Entiendo que en lo que concierne al WRC, lo eléctrico no es el futuro. Sí hay que ir haciendo modificaciones e ir siguiendo una tendencia, pero me parece que la industria no debería tomar esta dirección. Sí el WRC tiene que encontrar una solución y hacer un cambio en función de ello. En lo que respecta al navegante, pienso que todavía tiene mucho por hacer, es muy difícil superar la inteligencia humada. El rally tiene mucho de improvisación y de pasar obstáculos y hay que estar preparado para eso. Yo no pienso, ni veo posible, cambiarlo por un robot o por un GPS. Es un trabajo en equipo, y con el navegante se conforma un gran equipo, además de las 200 personas que hay detrás del auto.