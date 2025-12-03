El accidente del que Yuki Tsunoda no se pudo recuperar y le hizo perder la butaca de Fórmula 1 para 2026

El japonés Yuki Tsunoda vive en primera persona el karma de ser el piloto número 2 de Red Bull. O lo que es lo mismo, tener en todas las carreras la referencia del neerlandés Max Verstappen, el mejor piloto de la última década. Al nipón, de 25 años, sonrisa contagiosa y carácter afable -más allá de sus ataques de ira-, le ocurre lo mismo que le pasó al mexicano Sergio “Checo” Pérez. Y con idéntico resultado: verá la próxima temporada desde el paddock: perdió su asiento a manos de Isack Hadjar y ni siquiera correrá en el equipo B, Racing Bulls. Será piloto de reserva.

La pregunta que toda la máxima categoría se hace es “¿por qué?“. ¿Cuándo se torció el rumbo de Tsunoda en Red Bull, luego de su debut esperanzador y una distancia de apenas tres décimas de segundos con Verstappen? The Race, medio especializado en la F1, aporta más información: “Desafortunadamente, un accidente en Imola en mayo fue un duro revés que Tsunoda aún lamenta ahora, al final de la temporada”, esboza The Race.

Y continúa: “Ese accidente acabó con el impulso inicial que Tsunoda había generado y mermó su confianza. Fue un error tonto, ya que Red Bull había cambiado las especificaciones y la configuración de su coche para la clasificación para darle el suelo y la carrocería más modernos, pero Tsunoda afrontó su primera vuelta en la Q1 como si el coche fuera el mismo”.

Yuki Tsunoda’s crash in turns 5-6 proved their danger. The car slammed into the asphalt, losing ground effect and downforce. Yuki was helpless but walked away unscathed. #F1 #Tsunoda #Formula1 pic.twitter.com/8Trga9HyKg — Ivan Lukeria (@LukeryaUa) May 17, 2025

Hay más sobre el accidente que minó la confianza del oriental: “Al entrar en la segunda chicana, la parte delantera estaba más segura de lo esperado, la trasera se desprendió inmediatamente y sufrió un accidente de forma dramática. Fue innecesario, evitable y malo para la confianza de Tsunoda: durante varias carreras después de eso, Tsunoda pareció estar dudando de su conducción, tratando de igualar el estilo de Verstappen mientras se convencía de que podría igualar o superar a Max si lo hacía, y no podía llevar el auto cerca del límite”.

El argentino Franco Colapinto (Alpine) suele hablar de la “confianza” en sus contactos con la prensa después de las carreras. Es un elemento vital. Con Verstappen como compañero de equipo y el antecedente del despido de “Checo” Pérez un año antes del final de su contrato, la presión sobre el pequeño nipón -mide 1,61 metros- aumentó. Y si bien fue más rápido que Verstappen en la clasificación de la carrera sprint de Qatar -la última-, no le alcanzó para asegurarse una butaca de cara al año próximo.

Así quedó el Red Bull de Yuki Tsunoda en Imola, un choque del que no pudo recuperarse durante la temporada captura tv

“No, no me arrepiento de nada, pero quizás lo único que puedo decir es del accidente de Imola”, recordó Tsunoda. “Creo que eso me hizo retroceder bastante en las siguientes etapas, diría yo. Así que, solo eso”, amplió. Y sobre su llegada al equipo de la bebida energizante, Yuki contó: “Estoy contento con la decisión de haber llegado a Red Bull. Sigo pensando exactamente lo mismo. El único gran error fue ese choque en Imola. Eso es todo”.

En la clasificación para Emilia Romagna, en el circuito de Imola, Tsunoda sufrió un violento choque que dañó su RB21. La cantidad de componentes afectados provocó que tuviera que correr en Mónaco -la semana siguiente- con un piso anterior, sin actualizaciones, lo que minó su progresión y lo hizo perder velocidad. A partir de ese momento en la temporada, el japonés corrió con especificaciones técnicas muy diferentes al de su compañero de equipo.

Otro error de Yuki Tsunoda en la temporada: en el circuito de Spielberg (Austria)

The Race amplía sobre las consecuencias de aquel percance en Imola, que se tradujo en la falta de confianza y de velocidad de Tsunoda. La sumatoria de todos los datos de la telemetría y los malos resultados sentenciaron su suerte en el equipo. “El descenso en los siguientes seis grandes premios, un período en el que Tsunoda también se quedó atrás en cuanto a las especificaciones del coche debido a su accidente, fue drástico”, aporta el medio especializado en la F1.

Y lo sustenta con datos: “De una posición promedio en la grilla de 10.5 y tres participaciones en la Q3 en cuatro carreras, Tsunoda no largó entre los 10 primeros en las seis siguientes. Su posición promedio cayó a 16.3, lo cual no sorprende dado que tuvo tres eliminaciones consecutivas en la Q1, y tras una afortunada recuperación que le permitió sumar un punto en Imola debido a la interrupción del coche de seguridad en esa carrera, Tsunoda logró un 12º puesto como mejor resultado”.

El director de Red Bull, Laurent Mekies despidió a Tsunoda con honores y destacó su progresión en la escudería: “Yuki ha corrido con los colores de Red Bull durante siete años y he tenido el placer de trabajar con él en ambos equipos de Red Bull”, dijo Mekies, citado Motorsport.com. Y añadió: “Yuki se ha convertido en un piloto completo, bueno a una sola vuelta los sábados y capaz de salidas excepcionales y de un excelente manejo en carrera los domingos. Todos en el deporte coincidirían en que es imposible no querer a Yuki, su personalidad es contagiosa y se ha convertido en una parte muy especial de la familia Red Bull”, resaltó el director, que agradeció la contribución del piloto y anticipó que su apoyo será “invalorable a los proyectos de 2026 de cara al futuro”.

La campaña 2025 de Tsunoda

En Racing Bulls

GP de Australia: 12°

GP de China: 6° sprint // 16° carrera

En Red Bull

GP de Japón: 12°

GP de Bahrein: 9°

GP de Arabia Saudita: Abandono

GP de Miami: 5° sprint // 10° carrera

GP de Emilia-Romagna: 10°

GP de Mónaco: 17°

GP de España: 13°

GP de Canadá: 12°

GP de Austria: 16°

GP de Gran Bretaña: 15°

GP de Bélgica: 13°

GP de Hungría: 17°

GP de Países Bajos: 9°

GP de Italia: 13°

GP de Azerbaiyán: 6°

GP de Singapur: 12°

GP de Estados Unidos: 7° sprint// 7° carrera

GP de México: 11°

GP de Brasil: 17°

GP de Las Vegas: 12°

GP de Qatar: 5° sprint // 10° carrera