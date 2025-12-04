Colapinto se refirió al caso Antonelli y pidió castigos más severos para los comentarios que inciten al odio

El sobrepaso de Lando Norris sobre Kimi Antonelli en el final del Gran Premio de Qatar todavía sigue haciendo ruido. Los ataques recibidos por el italiano en redes sociales continúan y también se dieron en el entorno de la Fórmula 1. En este contexto, Franco Colapinto lamentó la esta situación y pidió que, así como se castiga a los pilotos, existan sanciones para otras personas dentro de la F1 que puedan incitar al odio con sus declaraciones.

Antonelli fue duramente criticado por los usuarios de las redes sociales luego de que Lando Norris lo adelantó en el final del Gran Premio de Qatar para ascender al cuarto puesto, lo que permitió al de McLaren tomar 12 puntos de ventaja sobre Max Verstappen en el campeonato de pilotos. El movimiento fue cuestionado por personal de Red Bull, como Helmut Marko y Gianpiero Lambiase. Los ingeniero del cuatro veces campeón del mundo dieron a entender que el piloto de Mercedes se había dejado pasar por Norris para ayudarlo en su lucha por el título.

Franco Colapinto junto a Andrea Kimi Antonelli durante una conferencia de prensa de la Fórmula 1 Clive Rose - Getty Images Europe

El italiano sufrió mucho los insultos recibidos en sus redes a tal punto que cerró los comentarios. Esto derivó en una declaración de Franco Colapinto al respecto. El argentino señaló que tal vez las normas de conducta deberían ampliarse a otras personas más allá de los pilotos, quienes actualmente son sancionados si dicen malas palabras en transmisiones de televisión.

“Creo que también debemos tener más cuidado con lo que decimos después de las carreras o durante ellas. Viendo las entrevistas posteriores, entiendo de dónde venía el odio hacia Kimi, y eso también es algo que debe evitarse antes de que llegue el odio, porque siempre hay alguien que lo genera, y ahí es donde debemos trabajar, evitar esos momentos”.

Lando Norris superó a Antonelli y es el nuevo 4to de #QatarGP



Seguí toda la actividad de Fórmula 1®️ junto a @puenteadrian, @aagulla_TV y @f1andersen por la pantalla de Fox Sports. pic.twitter.com/AVns13bDeu — Fox Sports Argentina (@FOXSportsArg) November 30, 2025

“A nosotros nos penalizan por decir malas palabras en los medios, pero hay personas que dicen cosas completamente equivocadas o que generan odio y no reciben nada. Tal vez es algo que habría que revisar, porque no es muy justo”.

Una de las consultas hechas al piloto de Alpine tuvo que ver sobre si la FIA debería intervenir en este episodio. El argentino expresó: “No sé. Solo pensaba en las multas que recibimos si decimos malas palabras en la TV o en los medios, y luego en la gente que, sin pensar o sin tener toda la información o el panorama completo, dice cosas que generan odio, que es mucho peor que decir ‘mierda’ o lo que sea. Eso crea algo mucho más grande y no reciben ninguna consecuencia. Solo ponen un comunicado y ya están bien otra vez. No sé, no se siente muy justo todo eso. Tal vez debería cambiar, tal vez no; yo no soy quien decide, así que no me meteré demasiado, pero probablemente es algo que habría que revisar”.

Por último, Colapinto le dejó un consejo a Antonelli. Aunque señaló que el odio en redes sociales no debería existir, reconoce que no hay forma de frenarlo, y que la solución, desde su punto de vista, es ignorar: “No es algo que realmente me importe o que mire, y creo que esa es la forma más fácil de llevarlo. Son solo personas detrás del teclado escribiendo cosas y no puedes hacer nada al respecto. Es algo que últimamente está en los deportes y en cualquier persona que tenga interacción con los fans. Claro que está mal, pero también es algo muy complicado de controlar y frenar. Así que creo que la forma más fácil de manejarlo es simplemente no mirarlo, no enfocarte en eso, no darle importancia a lo que ves en redes sociales”.

“Lo aclaré con Max”

Antonelli se refirió a todo este tema en la previa del Gran Premio de Abu Dhabi y reconoció que lo habló con Verstappen. “No fue fácil recibir todo ese tipo de comentarios después de la carrera, especialmente por algo que yo nunca haría, como dejarme pasar por un rival”, dijo el italiano.

Antonelli reconoció que tanto Gianpiero Lambiase como Max Verstappen aclararon las cosas con él www.redbullmediahouse.com

Y continuó: “Entonces después de la carrera recibir ese tipo de comentarios claramente me dolió, pero sí, está claro que después obviamente fue bueno ver el comunicado. Además, Gianpiero Lambiase vino a hablar conmigo también y yo también lo aclaré con Max y eso estuvo bien. Pero aparte de eso, después recibí un montón de apoyo, lo cual estuvo bien y está claro que también ayudó a olvidar un poco lo que pasó y centrarse en esta semana”.