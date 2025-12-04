Yuki Tsunoda y el emotivo posteo tras la noticia de su salida de la Fórmula 1

La elección de Red Bull de su formación para la temporada 2026 generó revuelo en la Fórmula 1. El cambio de butacas de la escudería, con apenas una fecha para el cierre del campeonato y con Max Verstappen luchando para domar a McLaren, también resultó particular. Porque la confirmación de que saldrá del equipo Yuki Tsunoda y lo reemplazará el francés Isack Hadjar, de gran temporada en Racing Bulls, implicó un duro golpe para el piloto japonés de 25 años, que eligió las redes sociales para contar cómo se siente con esta situación.

Pero no sólo que no será parte de Red Bull, sino que tampoco tendrá lugar en Racing Bulls, el equipo satélite de la estructura principal, ya que el lugar de Hadjar será ocupado por el joven de 18 años Arvid Lindblad, que compartirá escuadra con Liam Lawson. Por lo tanto, Tsunoda quedó relegado a un rol de piloto de pruebas y reserva para Red Bull, después de cinco temporadas como titular.

El camino que eligió el japonés para comunicar que representó un impacto emocional la decisión de Red Bull, fue realizar una publicación en sus redes oficiales: “Descubrir que no tendré un asiento de carreras en 2026 fue increíblemente duro, pero estoy decidido a trabajar más duro que nunca con Red Bull como piloto de pruebas y reserva para desarrollarme con el equipo, y demostrar que merezco un lugar en la parrilla. La vida está llena de contratiempos, y este es el mío. No va a disuadirme de ser el mejor piloto de F1 que pueda ser”.

i’m not finished yet.



Finding out I won’t have a race seat in 2026 was incredibly tough, but I’m determined to work harder than ever with Red Bull as test and reserve driver to develop with the team, and prove I deserve a place on the grid. Life’s full of setbacks, and this is… pic.twitter.com/oVxeZF4qCf — 角田裕毅/Yuki Tsunoda (@yukitsunoda07) December 3, 2025

La salida de Tsunoda del staff de los pilotos titulares representa un cambio relevante en la estructura de Red Bull que según, varios medios especializados, como Motorsport, que aseguró que hubo un momento determinante que sacudió el andar del japonés en la escudería: “Uno de los episodios más determinantes fue el accidente durante la clasificación del Gran Premio de Emilia-Romaña en mayo, que afectó de manera significativa su confianza en el monoplaza y lo dejó rezagado respecto a las actualizaciones técnicas que sí recibió Verstappen. Este incidente marcó un punto de inflexión en la temporada del japonés, dificultando su capacidad para recuperar terreno”.

En el cierre de la publicación de Tsunoda se advierte que buscará volver a ser parte del Gran Circo: “A partir de 2026, seré piloto de pruebas y reserva de Red Bull, lo que significa que estaré alejado de mi asiento por un tiempo, pero no he renunciado a mi sueño de convertirme en el mejor piloto de F1. Trabajaré más duro que nunca para contribuir al equipo y demostrar que merezco estar en la parrilla”.

🗣️ “His personality is infectious, and he has become a very special part of the Red Bull family.” 🫶



Pushing together to close the season on a high 💪#F1 || #RedBullRacing pic.twitter.com/JjNoYfiv8U — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) December 3, 2025

El director del equipo Red Bull, Laurent Mekies, habló acerca de la salida de Tsunoda y explicó: “A lo largo de sus cinco temporadas en la F1, Yuki maduró hasta convertirse en un piloto completo, bueno a una sola vuelta los sábados y capaz de hacer salidas excepcionales y una excelente carrera los domingos”.Y agregó: “Todo el mundo en el deporte estaría de acuerdo en que es imposible no querer a Yuki, su personalidad es contagiosa, y se ha convertido en una parte muy especial de la familia Red Bull. En nombre de todo el mundo en Red Bull, le doy las gracias por lo que ha aportado hasta ahora, y sabemos que proporcionará un apoyo inestimable a los proyectos de 2026 en el futuro”.