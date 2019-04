El belga, líder del campeonato, sacó una distancia tranquilizadora al tope del clasificador de la quinta fecha del Rally Mundial, a falta de una jornada, y se ilusiona con repetir la victoria de 2017 en Córdoba Fuente: AFP

VILLA CARLOS PAZ.- Ya sin la amenaza de lluvias y con el sol como compañía en el camino por primera vez en el fin de semana, se concretó este sábado la tercera jornada del Rally de la República Argentina, la cual prometía extender la lucha por esta 5ª fecha del Campeonato Mundial tal como lo viene marcando el desarrollo del certamen este año.

Desde que tomó la delantera de la competencia en la prueba especial número 6, Thierry Neuville no se bajó de la primera posición. Con el respaldo de su veloz Hyundai i20 Coupe WRC, el belga mantuvo una entretenida lucha mano a mano con el estonio Ott Tänak, quien mostraba que el Toyota Yaris WRC había recuperado la competitividad tras el cierre esquivo de la jornada inaugural. Fue así como la pugna entre ambos resultó lo más interesante de la mañana. Como si fuera un golpe por golpe en el boxeo, Neuville y Tänak fueron respondiendo a la victoria del otro con un triunfo propio en el siguiente tramo.

En la primera carrera especial del día, la que unió Tanti con Mataderos, el líder del campeonato sumó un nuevo éxito parcial. En la siguiente, Mataderos-Cuchilla Nevada, el estonio contratacó y se quedó con la victoria en la SS10. Ratificando que la aerodinámica del Yaris WRC lo favorecía en ese tramo, Tänak extendió su dominio al quedarse con la etapa entre Cuchilla Nevada-Characato, situación que le permitió reducir la distancia con Neuville a sólo 5,2 segundos.

Todos quieren un recuerdo de Neuville

La lucha entre ellos, y el retraso considerable del francés Sébastien Ogier por inconvenientes en la dirección hidráulica de su Citroën C3 WRC estaba siendo lo más destacado de la mañana. Sin embargo, pasado el Súper especial que se adjudicó el noruego Andreas Mikkelsen, también con Hyundai, el trámite de la 39ª edición del Rally de la Argentina, organizada por el Automóvil Club Argentino, cambió sustancialmente.

Con los caminos claramente más veloces producto del buen clima, y con los problemas solucionados en el auto del campeón en el parque de asistencia, el francés marcó el rumbo tratando de remontar después de haber caído al sexto lugar en la clasificación general. Fue así como hilvanó una serie de dos triunfos parciales, los primeros suyos en este fin de semana en las sierras, para progresar en el ordenador. Pero no fue esa la noticia del día, sino el problema eléctrico que evidenció el Toyota de Ott Tänak, quien desertó en el SS14, Mataderos-Cuchilla Nevada II, dejando allí todas sus ilusiones de pelear por la victoria. Podrá iniciar la acción el domingo, pero con 14 minutos de penalización por los dos especiales que no completó. No hay margen para la épica.

Dicha situación fue muy bien aprovechada por Neuville, quien si bien no volvió a anotar su nombre entre los ganadores de etapas en la jornada (Mikkelsen se quedó también con el último tramo, Cuchilla Nevada-Characato II), sí logró culminar el día con una ventaja tranquilizadora. "Me mantuve constante porque hay muchas piedras en el camino y queríamos evitar una pinchadura. Fui cuidadoso hacia el final. Tengo una buena sensación, esperamos hacer lo mejor", declaró el ganador de la prueba argentina hace dos años, y líder del actual campeonato, que comenzará el último día de actividad con 45,7 segundos de ventaja sobre su compañero de equipo Mikkelsen y con 1m3s2/100 con respecto al británico Kris Meeke (Toyota Yaris WRC), el tercero en la general.

Ogier, en tanto, comenzará la persecución del milagro, que sería lograr su primera victoria en nuestro país, desde el cuarto lugar, a 1m6s del líder.

Desde las 9.08 del domingo, y con un tramo histórico del Rally de la Argentina como lo es Copina-El Cóndor (este año desarrollándose en sentido inverso a la habitual, es decir todo en subida), se iniciará la última jornada. Aunque no se trata de un trayecto extenso como los del sábado, los 16,43 kilómetros en las Altas Cumbres, que se tapizarán de gente que aguarda allí por el paso de los autos desde hace dos días, presentan muchísima exigencia.

Más tarde, la segunda prueba especial será la que una Mina Clavero-Giulio Césare, otro prime clásico de nuestro país en Traslasierra, en la tierra natal de Jorge Raúl Recalde, una gloria del rally nacional. Sus 20,30 kilómetros de características trabadas, en ascenso permanente, serán determinantes en el trámite de la competencia. Luego solamente quedará el Power Stage en Copina-El Cóndor, una etapa que será testigo de la celebración del ganador. Neuville es quien tiene todo dado para quedarse con la gloria.

Ganó Padilla y Baldoni es el líder del Rally argentino

La tercera fecha del campeonato 2019 del Rally Argentino, que es parte de la fiesta cordobesa, concluyó ayer con victoria del tucumano Gerónimo Padilla, quien con su flamante VW Polo (esta es su segunda carrera) usufructuó la diferencia que hizo el día anterior para lograr su primer triunfo en la temporada y el segundo en la categoría. El puntano Miguel Baldoni (Chevrolet Agile MR) terminó en la segunda ubicación de la clasificación general y pasó a liderar el torneo. En tanto, el extenista David Nalbandian (Chevrolet Ónix MR) completó el podio. La próxima cita del campeonato argentino tendrá lugar del 14 al 16 de junio próximo en el Rally de Esquel, en Chubut.

Con la base del auto argentino

Además de los cambios reglamentarios que la FIA y el Consejo Mundial de Rally implementaron para este año, se trabaja en la creación de una nueva división, la cual será 4x4 con motores de 200 caballos de potencia, inferior a la R5. Obligatoriamente deberá tener un límite presupuestario, que rondará los 100.000 dólares, y su homologación dependerá de cada Federación Nacional, situación que abrirá la participación de estos a las diferentes pruebas mundiales. El prototipo podría ser similar al Maxi Rally, que actualmente compite en el Rally Argentino. "Me gustaría que sea para 2020. El proyecto estaría presentado a la FIA el 14 de junio", le contó a La Nación el ingeniero Carlos García Remohí, presidente de la CDA del ACA y vicepresidente de la FIA. Esta alternativa les posibilitaría a los pilotos argentinos volver a ser parte del Mundial en esta división. Hoy, el alquiler de un WRC por una fecha ronda los 350.000 dólares, prácticamente un imposible.