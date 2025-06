Rally Dakar 2026: los cambios para un recorrido desafiante por los desiertos de Arabia Saudita

No pasaron cinco meses de la victoria del matrimonio cordobés que dio vuelta al mundo con los frescos y exultantes rostros de Nicolás Cavigliasso y Valentina Pertegarini en el podio del Rally Dakar. Disfrutar el objetivo cumplido es una sensación que dura poco, porque pronto viene el momento de trabajar en la carrera siguiente. Para aquellos que necesitan revancha, el tiempo de espera entre un enero y otro resulta una perturbante cuenta regresiva y también lo es para el organizador de semejante desafío. Con casi cinco décadas de historia, el itinerario se debe renovar y amoldar al acuerdo tácito entre mística y modernidad, rudimentario como en 1979 y tecnológico como puede ser vivir dos semanas entre vehículos futuristas. Así se diagramó el 48° capítulo del Dakar, con un loop retador por el Reino de Arabia Saudita entre el 3 y el 17 de enero del 2026, zarpando desde las aguas del Mar Rojo para introducirse en dunas infinitas, cañadones de ensueño y sus montañas de de mil formas surrealistas.

Más de 8.000 kilómetros se deberán recorrer en la carrera de motos, autos, prototipos y camiones dividida en un prólogo y 13 etapas, con largada y llegada en Yanbu, pasando por Riyad para un día de descanso a mitad del recorrido. Quienes logren hacerlo podrán alardear con haber llegado al límite físico y mental que se puede alcanzar en el deporte motor, gracias al diseño que el francés David Castera, director de la competencia, explica a LA NACION.

Nicolás Cavigliasso y Valentina Pertegarini hicieron historia ganando el Rally Dakar de 2025 en Arabia Saudita de manera contundente, con un Taurus T3 Max en la clase Challenger

Desde que la carrera llegó a territorio saudí, se creó el Dakar Classic para vehículos o réplicas de coches históricos, el desarrollo de la clase Mission 1000 para tecnologías futuristas y energías renovables, se implementó el libro de ruta digital que reemplaza con tablets la información del camino que antes estaba en largos rollos de papel, se moldearon nuevas formas de navegación, los recorridos desdoblados para autos y motos, hasta la etapa de 48 horas que incluye una noche con una carpa y bolsa de dormir en el frío desierto. “Pero la innovación no es únicamente crear cosas, sino también optimizar las que están”, dice el diseñador del Dakar. Por ello, la etapa de dos días, como tal, tendrá una variación, para sostener la introspectiva noche rústica bajo las estrellas pero con un perfeccionamiento deportivo para evitar estrategias de especulación. cada día tendrá un orden de largada diferente, para que nadie gane o pierda saliendo adelante los dos días consecutivos. Habrá dos etapas maratón con este diseño, una en cada semana de carrera.

📅 03.01.25 - 17.01.25

🚩 Yanbu

✊ 14 days of racing

🆕 2 marathon-refuge stages ⛺️

🧭 4 separated stages 🏍 🚗

💥 1 power stage

🏁 Yanbu



🔜 #Dakar2026 #DakarInSaudi pic.twitter.com/Cyfpv5PHPE — DAKAR RALLY (@dakar) June 7, 2025

No habrá “Empty Quarter”

Se evitará el inmenso Rub Al Khali, el mar de dunas más extenso del mundo, pero se compensará con dos días de pura arena. “No vamos a ingresar este año, aunque a mí me gustaría. Realmente es espectacular y muy bueno para la carrera, pero me es muy complicado a nivel logístico porque de ida y de vuelta hay un hueco de 600 km planos”, detalla Castera. El último año la carrera terminó allí, en una zona donde fue compleja la comunicación con el exterior y derivó en un largo enlace de casi dos días por tierra hasta llegar al puerto de Jeddah, donde los vehículos acceden al barco que los devuelve a Europa. “Vamos a volver pronto, de eso estoy seguro”, insiste el patrón de la carrera, que tiene en mente un plan para volver al cuadrante vacío. Para su reemplazo, Castera buscó “dos etapas de dunas con mucha dificultad, con muchos kilómetros”, que deberán nivelar con más recorrido la reducción del aprieto que eran las arenas del Empty Quarter. “No te puedo decir todo, pero va a tener una etapa donde la mitad de la gente va a dormir allí”, advierte.

Una postal del Dakar www.dakar.com

Más del sesenta por ciento del recorrido 2026 es inédito, aunque los paisajes puedan resultar, en cierta forma, parecidos. Y además de las dos etapas llamadas maratón-refugio, también habrá jornadas en las que las motos irán por un lado mientras que los autos y camiones irán por otro. También adelanta Castera que habrá cuatro etapas en modo rulo, de ida y vuelta al mismo campamento, pero el resto de la información estará bajo siete llaves esperando el anuncio del kilometraje final, en noviembre.

Argentina vuelve al mundial

Las inscripciones al Dakar ya están abiertas. Impulsando el raid desde esta parte del globo, a la grilla de participantes de estas latitudes se podrían sumar rostros nuevos, como el mendocino Gustavo Milutín o el salteño Baltazar Freeze, incluso de Chile como Ruy Barbosa o Andro Korlaet. En el Dakar 2025 hubo 27 protagonistas que viajaron desde Argentina, entre pilotos y navegantes. Para todos, la gran noticia que revela David Castera es que volverá el Desafío Ruta 40 al Campeonato Mundial de Rally Raid (W2RC) el próximo año, poniendo a la carrera insignia de este país en el centro de la escena, como en 2024.

La ruta 40 y un desafío para una carrera tradicional Horacio Cordoba

Pablo Eli, director deportivo del DR40 y la empresa organizadora (+Eventos), señala a LA NACION que “el recorrido tendrá la esencia de esta carrera de off-road, arena y dunas, con el espíritu del Dakar en Sudamérica”. Para conocer la fecha habrá que esperar el diseño del calendario, en unos meses, lo mismo que las provincias que tocará en su recorrido.

Luego de su primera ausencia en 36 años, regresa el francés Stephane Peterhansel, máximo ganador de esta carrera con 14 lauros (6 en moto y 8 en autos). Este leonino tendrá 60 años cuando inicie la competencia a bordo de una camioneta Defender, ícono del todo terreno de la factoría británica Land Rover, junto al lituano Rokas Bacoiuska y la norteamericana Sara Price. Serán parte de la nueva categoría “Stock” para coches de producción en fábricas con pequeñas adaptaciones, donde también corre Toyota con un nuevo desarrollo a lo que pronto se podrían sumar Nissan y Ford, según comenta el director del Dakar. Además continuarán su paso los nostálgicos del Dakar Classic con su carrera de regularidad y precisión a bordo de autos y camiones históricos, como también el laboratorio de los desiertos con la categoría Mission 1000 para nuevas tecnologías de coches eléctricos o impulsados por hidrógeno -entre otras opciones- y la promoción de las tripulaciones locales con la academia de talentos saudíes compartiendo carrera con los mejores del mundo.

El calendario

A finales de noviembre subirán los vehículos a un cargo que navegará un mes hasta Yanbu, para que esté todo en condiciones el 1 y 2 en los trámites finales de inscripción. El Prólogo y la ceremonia de largada serán el sábado 3 de enero. Las etapas de carrera tendrán un promedio de 400 km diarios y se dividirán en dos semanas, del 4 al 9 de enero la primera, con un día de descanso el sábado 10, terminando del 11 al 17 con la entrega de premios.