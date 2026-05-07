Por dónde pasan River vs. Carabobo y qué canal lo transmite en vivo

Este jueves se enfrentan Carabobo y River en la fecha 4 del Grupo H de la Copa Sudamericana 2026. Ambos equipos necesitan la victoria: el local para quedarse con el liderazgo y el visitante para alejarse en lo más alto de la tabla de posiciones. Juegan en el estadio Polideportivo Misael Delgado a partir de las 21.30 (horario argentino), con arbitraje del paraguayo Derlis López y televisación de DSports. El minuto a minuto está disponible en canchallena.com.

El club venezolano, que viene de ganarle 2 a 0 a Blooming como local, está segundo en la tabla de posiciones de su zona con seis puntos, producto de dos victorias y una derrota. El equipo dirigido por Eduardo ‘Chacho’ Coudet, por su parte, se mantiene en lo más alto de la clasificación general del Grupo H con siete unidades (dos triunfos y un empate). En la última jornada venció por 1 a 0 a Bragantino en condición de visitante.

Lucas Martínez Quarta convirtió el gol con el que River derrotó a Bragantino en Brasil Andre Penner - AP

Carabobo vs. River: cómo ver online

El encuentro se disputa este jueves en Venezuela y se puede ver en vivo por televisión únicamente a través de DSports. Por su parte, quienes cuenten con DGO pueden sintonizar el canal deportivo directamente a través de la plataforma (se requiere una suscripción activa). Además, también existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

DSports.

Minuto a minuto: canchallena.com.

Posibles formaciones

Carabobo : Lucas Bruera; Alexander González, Ezequiel Neira, Jean Fuentes; Joshuan Berrios, Matías Núñez, Edson Castillo, Juan Camilo Pérez; Yohandry Orozco, Eric Ramírez y Edson Tortolero.

: Lucas Bruera; Alexander González, Ezequiel Neira, Jean Fuentes; Joshuan Berrios, Matías Núñez, Edson Castillo, Juan Camilo Pérez; Yohandry Orozco, Eric Ramírez y Edson Tortolero. River: Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Germán Pezzella, Lucas Martínez Quarta, Matías Viña; Giuliano Galoppo, Kevin Castaño, Maximiliano Meza, Juan Fernando Quintero; Joaquín Freitas y Maximiliano Salas

Fixture y resultados del Grupo H de la Copa Sudamericana 2026

Fecha 1

Carabobo 1 - 0 Bragantino

Blooming 1 - 1 River

Fecha 2

Bragantino 3 - 2 Blooming

River 1 - 0 Carabobo

Fecha 3

Bragantino 0 - 1 River

Carabobo 2 - 0 Blooming

Eduardo 'Chacho' Coudet sabe que River tiene que mejorar considerablemente ALEJANDRO PAGNI - AFP

Fecha 4

Blooming vs Bragantino - jueves7 de mayo a las 21.30 - Estadio Ramón Aguilera Costas.

Carabobo vs River - jueves 7 de mayo a las 21.30 - Estadio Misael Delgado.

Fecha 5

River vs Bragantino - miércoles 20 de mayo a las 21.30 - Estadio Monumental.

Blooming vs Carabobo - jueves 21 de mayo a las 21.30 - Estadio Ramón Aguilera Costas.

Fecha 6

River vs Blooming - miércoles 27 de mayo a las 21.30 - Estadio Monumental.

Bragantino vs Carabobo - miércoles 27 de mayo a las 21.30 - Estadio Municipal Cicero de Souza Marques.

*Todos los horarios corresponden a la Argentina



