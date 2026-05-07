Por dónde pasan River vs. Carabobo y qué canal lo transmite en vivo

El encuentro se disputa este jueves a las 21.30 de la Argentina en el estadio Polideportivo Misael Delgado, con arbitraje del paraguayo Derlis López
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Este jueves se enfrentan Carabobo y River en la fecha 4 del Grupo H de la Copa Sudamericana 2026. Ambos equipos necesitan la victoria: el local para quedarse con el liderazgo y el visitante para alejarse en lo más alto de la tabla de posiciones. Juegan en el estadio Polideportivo Misael Delgado a partir de las 21.30 (horario argentino), con arbitraje del paraguayo Derlis López y televisación de DSports. El minuto a minuto está disponible en canchallena.com.
El club venezolano, que viene de ganarle 2 a 0 a Blooming como local, está segundo en la tabla de posiciones de su zona con seis puntos, producto de dos victorias y una derrota. El equipo dirigido por Eduardo ‘Chacho’ Coudet, por su parte, se mantiene en lo más alto de la clasificación general del Grupo H con siete unidades (dos triunfos y un empate). En la última jornada venció por 1 a 0 a Bragantino en condición de visitante.
Carabobo vs. River: cómo ver online
El encuentro se disputa este jueves en Venezuela y se puede ver en vivo por televisión únicamente a través de DSports. Por su parte, quienes cuenten con DGO pueden sintonizar el canal deportivo directamente a través de la plataforma (se requiere una suscripción activa). Además, también existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.
- DSports.
- Minuto a minuto: canchallena.com.
Posibles formaciones
- Carabobo: Lucas Bruera; Alexander González, Ezequiel Neira, Jean Fuentes; Joshuan Berrios, Matías Núñez, Edson Castillo, Juan Camilo Pérez; Yohandry Orozco, Eric Ramírez y Edson Tortolero.
- River: Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Germán Pezzella, Lucas Martínez Quarta, Matías Viña; Giuliano Galoppo, Kevin Castaño, Maximiliano Meza, Juan Fernando Quintero; Joaquín Freitas y Maximiliano Salas
Fixture y resultados del Grupo H de la Copa Sudamericana 2026
Fecha 1
- Carabobo 1 - 0 Bragantino
- Blooming 1 - 1 River
Fecha 2
- Bragantino 3 - 2 Blooming
- River 1 - 0 Carabobo
Fecha 3
- Bragantino 0 - 1 River
- Carabobo 2 - 0 Blooming
Fecha 4
- Blooming vs Bragantino - jueves7 de mayo a las 21.30 - Estadio Ramón Aguilera Costas.
- Carabobo vs River - jueves 7 de mayo a las 21.30 - Estadio Misael Delgado.
Fecha 5
- River vs Bragantino - miércoles 20 de mayo a las 21.30 - Estadio Monumental.
- Blooming vs Carabobo - jueves 21 de mayo a las 21.30 - Estadio Ramón Aguilera Costas.
Fecha 6
- River vs Blooming - miércoles 27 de mayo a las 21.30 - Estadio Monumental.
- Bragantino vs Carabobo - miércoles 27 de mayo a las 21.30 - Estadio Municipal Cicero de Souza Marques.
*Todos los horarios corresponden a la Argentina
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