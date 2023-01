Rally Dakar: Kevin Benavides dejó la punta, pero a falta de dos etapas está confiado en ganar la carrera

escuchar

La categoría de las motos, que protagoniza la definición más atrapante del Rally Dakar 2023, tuvo este viernes un cambio en el liderazgo de su clasificación general, en la que el argentino Kevin Benavides (Red Bull KTM) perdió el liderazgo, aunque se mantuvo tercero cerca de la punta, a falta de dos etapas para el cierre de la competición en Arabia Saudita.

El australiano Toby Price, compañero de equipo del salteño, trepó a la primera colocación general al ingresar tercero en el tramo que completó la temida maratón Empty Quarter sobre el desierto de Rub Al Khali, con 376 kilómetros de recorrido (185 cronometrados). El piloto oceánico, campeón en 2016 y 2019, superó por 28 segundos al estadounidense Skyler Howes (Husqvarna Factory Racing), que a su vez precede a Benavides en la clasificación global. El argentino, quinto este viernes en el tramo 13 de la carrera, deberá descontar 2 minutos y 40 segundos entre los segmentos del sábado y el domingo repetir el logro que consiguió hace dos años como piloto Honda.

Salí a empujar aprovechando mi posición de largada, aunque gestionando un poco al final los tiempos ya que prefería quedar en una posición más atrás!

Mañana será un día importante, para luchar en la general. Vamos muchachos, nos volvimos a ilusionar 🇦🇷🇦🇷! pic.twitter.com/PGKkIsk8A1 — Kevin Benavides (@kmbenavides) January 13, 2023

Benavides, de 34 años y único corredor sudamericano que se coronó sobre dos ruedas en la historia del Dakar, comparó esta definición de 2023 con la final Argentina vs. Francia del Mundial de Qatar de fútbol. ”Ahora pasamos a los penales, así que manden fuerzas”, graficó con humor al término de la jornada. “Mañana vamos a darlo todo porque es una etapa definitoria para bajar los tiempos. La última, del domingo, por lo que dicen, será por todos caminos, rápida y corta, entonces no se puede esperar una etapa para descontar”, agregó el salteño. Además, en Twitter publicó unas palabras parecidas a una porción de la letra de la canción que los hinchas albicelestes popularizaron en Qatar: “Vamos muchachos, nos volvimos a ilusionar!”, escribió el simpatizante de Boca, con dos banderas argentinas.

La segunda y última parte de la maratón Empty Quarter entregó como ganador al chileno José Cornejo (Monster Energy Honda), seguido por el australiano Daniel Sanders (Red Bull GasGas) y por Price. El argentino Luciano Benavides (Husqvarna Factory Racing), vencedor del jueves sobre las inhóspitas dunas árabes, no consiguió quedar esta vez entre los diez primeros. El menor de los hermanos salteños fue 12º (a 4m20s), un puesto por encima del mendocino Franco Caimi (Hero Motorsport), y sigue 6º en la general a 20 minutos del líder.

”No ha sido fácil abrir la pista hoy, y no por la navegación, sino porque las dunas estaban muy blandas y no me he encontrado del todo bien. Hacia el kilómetro 60 me alcanzó Sanders, que luego abrió hasta el final. Creo que he firmado una buena especial. Me encanta este terreno, es muy divertido. Aún quedan dos etapas y la idea es seguir atacando. No quiero pensar demasiado en el resultado final”, declaró Luciano Benavides al llegar al campamento de Shaybah.

Esta vez no le fue bien a Luciano Benavides, que ganó un par de etapas en la carrera en Arabia. FRANCK FIFE - AFP

En la división cuatriciclos, el podio del viernes no tuvo argentinos: fue integrado por el brasileño Marcelo Medeiros (Taguatur), el eslovaco Juraj Varga (Varga Motorsport) y el chileno Giovanni Enrico (Enrico Racing). El mendocino Francisco Moreno Flores finalizó 4º y le descontó más de 20 minutos como escolta en la general a puntero y defensor del título, el francés Alexandre Giroud, que administra su amplia ventaja. El piloto de la escuadra Yamaha Racing SMX Drag’on cuenta con un margen de 59 minutos para los dos últimos segmentos del rally más extremo del mundo.

Con la misma estrategia conservadora, el qatarí Nasser Al-Attiyah (Toyota Gazoo Racing) se encamina hacia una nueva victoria en autos, clase en la que el francés Sébastien Loeb (Bahrain Raid Xtreme) obtuvo este viernes su quinta victoria parcial consecutiva. El nueve veces campeón mundial de rally concluyó por encima del sueco Mattias Ekstrom (Team Audi Sport) y de Al-Attiyah, que aventaja a Loeb en el ordenamiento global por 1 hora, 27 minutos y 10 segundos.

Nasser Al-Attiyah, puntero y defensor del cetro en el Dakar entre los pilotos de automóviles. FRANCK FIFE - AFP

”El objetivo era volver al vivac sin ningún problema, así que estoy bastante contento. Tenemos una buena ventaja; solamente la manejamos y debemos sobrevivir. Todavía quedan dos días para conseguir la victoria. Me conformo con ingresar al top 5 cada día”, admitió el qatarí.

La decimotercera etapa, que se cumplirá este sábado, transcurrirá entre las localidades de Shaybah y Al-Hofuf, con 154 kilómetros cronometrados y 521 de enlace.

LA NACION