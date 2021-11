Súper TC2000: victoria de Bernardo Llaver, mientras aumenta la tensión entre Agustín Canapino y Leonel Pernía

En Alta Gracia, los mejores dividendos fueron para Chevrolet. Los autos del equipo que llevan la firma de Alberto Canapino marcaron la pole y ganaron la carrera Final del Súper TC2000, siempre a través del mendocino Bernardo Llaver. Pero la estadística también enseña que la mejor espada de la estructura, Agustín Canapino, llegará a la última cita del calendario, el 27 y 28 de noviembre, en el autódromo Oscar y Juan Gálvez, de Buenos Aires, con una ventaja de 10 unidades sobre Leonel Pernía (Renault Fluence), en un mano a mano apasionante y que sumó tensión en la visita al trazado cordobés, con las decisiones de los comisarios deportivos y las declaraciones de los pilotos.

La excelente performance que mantiene el equipo Chevrolet en el tramo final del calendario se manifiesta en los resultados: las últimas tres carreras Finales tuvieron como ganadores a pilotos de la marca. Canapino, en Villicum y en Rosario; Llaver, que todavía no tiene asegurada la continuidad en el equipo para el próximo año, firmó su primer éxito en la temporada 2021 en Alta Gracia. El mendocino también tuvo un protagonismo gravitante en la carrera Sprint del sábado, porque un toque con Pernía provocó una sanción para el piloto de Renault, que cayó del cuarto al sexto puesto y largó la carrera Final por detrás de su rival y puntero del campeonato, Canapino.

No quedó conforme Pernía por la sanción -recargo de dos puestos por maniobra peligrosa- y evidenció el descontento con los comisarios deportivos Carlos Zanotti y Nicolás Iglesias y con Llaver. “Me dejó el hueco y me tiré, cuando lo estaba superando se cerró y vino el toque. Creo que los comisarios se marean con tantas cámaras. La cámara que tenía el auto de Canapino, las perspectivas eran diferentes”, lanzó quien perdía dos posiciones y debería remontar detrás de los Chevrolet Cruze. La batalla en la carrera Final estaba asegurada.

Perseguido por Leonel Pernía y Agustín Canapino, el Chevrolet Cruze de Bernardo Llaver marca el camino en Alta Gracia; el mendocino fue protagonista durante todo el fin de semana Prensa SúperTC 2000

Una largada enredada casi termina con la aventura de Canapino . Franco Vivian abandonó y Nicolás Moscardini fue excluido, con bandera negra. “Entiendo que fue un toque involuntario. Pecó de ansioso, porque es una curva de alta velocidad”, relató Vivian; “La culpa es toda mía, se me puso el auto de costado y lo toqué en la parte trasera”, se sinceró quien recibió la primera penalización de la Final.

Pero un tercer Toyota Corolla, el que conduce Rubens Barrichello y que lideraba la carrera, también fue sancionado con un pase y siga, por estar fuera del cajón de partida en la largada. El brasileño acató la orden de los comisarios deportivos, aunque luego fue crítico: “Perdí la carrera por el comisario deportivo. Seguramente nunca fue piloto, porque si no sabría cuándo hablar ciertas cosas y cuándo no”. La queja del paulista, que el sábado se impuso en la carrera Sprint, fue por una supuesta interferencia de radio cuando debía engrillarse. “Eso es totalmente falso, nosotros solo le hablamos cuando entra el Auto de Seguridad o cuando apaga las luces para relanzar, pero en el procedimiento de largada no. Se le puede haber mezclado alguna radio de otro equipo, porque el único que se quejó e él”, respondió Iglesias.

Entre toques, sanciones y exclusión, Llaver se adueñó del liderazgo y manejó hasta el final con Pernía y Canapino por detrás. El arrecifeño intentó un par de veces una maniobra de superación y hasta accionó el Push To Pass en la última vuelta, pero no le alcanzó.

“Los vi mejor a ellos en el ritmo, pero descontamos puntos y también eso juega en lo psicológico. Fue fundamental quedar delante de Agustín en la largada; después me defendí con Push to Pass”, sentenció Pernía, que dejó una frase que más tarde lo favorecería: “Hay que terminar con el escritorio y las denuncias, que se defina todo en la pista”.

La celebración de los mecánicos e ingenieros ante el paso ganador de Bernardo Llaver por la línea de meta; el equipo Chevrolet ganó las tres últimas carreras Finales del calendario Prensa SúperTC 2000

En Alta Gracia, Pernía cumplió 10 temporadas en el equipo Renault y una denuncia de su propia estructura sobre la posición de partida de Canapino determinó que el arrecifeño fuera recargado con 5 segundos y pierda un puesto en el clasificador. Canapino estuvo en el podio y se enteró de la novedad una vez que terminó la celebración. “Aparentemente dicen que me pase 0,4 milímetros. Me da risas, porque después boquean. Que caraduras son. Los comisarios deportivos estaban con muchas ganas de sancionarme. Si no están seguro de lo que están sancionando, no se debería sancionar. No voy a decir más, me quiero ir a mi casa. No quiero hablar más, porque no tengo un año fácil y no me quiero hacer más mala sangre”, comentó ante los medios en el autódromo Oscar Cabalén.

Rubens Barrichello lidera el pelotón en el autódromo Oscar Cabalén, de Alta Gracia; el paulista ganó la carrera Sprint del sábado y se quejó por una interferencia de radio, que determinó la sanción de los comisarios deportivos Prensa SúperTC 2000

En tres semanas, el Súper TC2000 definirá su campeonato en el autódromo de Buenos Aires. Un mano a mano entre Canapino y Pernía, un duelo entre Chevrolet y Renault. Un desafío que tendrá a los celosos comisarios deportivos observándolo todo.