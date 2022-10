TC2000: Chevrolet no continuará en 2023 y llega el final de un amor de veinte años

escuchar

Tres pasos, tres momentos que compusieron en octubre el desenlace de una historia de amor que se extendió 20 años. General Motors comunicó que el equipo oficial Chevrolet de TC2000 no continuará en la categoría el próximo año. La desvinculación del director deportivo Jorge Maiquez resultó el primer episodio, el que encendió las alarmas; 24 días más tarde la terminal anunció la retirada. Y en medio, el inusual conflicto entre el Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA) y la escudería ProRacing, que impidió que los autos salieran del taller para participar en la anteúltima fecha del calendario, que se desarrolló este fin de semana en el autódromo Oscar Cabalén, de Alta Gracia.

Atrás quedarán los cinco títulos; las asociaciones con ProRacing, DTA y el JP Carreras para la atención de los modelos Vectra y Cruze; los pilotos emblemáticos que sumaron las coronas: Agustín Canapino, Matías Rossi y Christian Ledesma... Se trata de una nueva deserción para el TC2000, después de la que efectuó Renault para la actual temporada; Ford se marchó en 2012.

Agustín Canapino y Bernardo Llaver, los últimos pilotos del equipo oficial Chevrolet; ausentes en Alta Gracia por un conflicto gremial entre SMATA y la escuadra ProRacing, difícilmente puedan despedirse en la pista en Concepción del Uruguay. Prensa Chevrolet YPF

“General Motors informó a la categoría que hará una pausa en el automovilismo deportivo y que no continuará con un equipo oficial en el TC2000 a partir de 2023. Esta decisión ha sido tomada en línea con una nueva estrategia regional de marketing que aplicará un ajuste en el enfoque de sus actividades promocionales”, encabeza el comunicado. En la nota, la terminal “agradece profundamente el compromiso y el profesionalismo con el que pilotos, mecánicos, técnicos, sponsors, concesionarios y los miembros de la categoría acompañaron al equipo Chevrolet YPF en su participación en la categoría desde 2003″.

Al calendario de TC2000 le resta una fecha, la duodécima, cuya carrera se desarrollará el 13 de noviembre en Concepción del Uruguay. “La empresa confía en que el equipo ProRacing cumplirá con todos los compromisos asumidos para finalizar la temporada 2022 como corresponde en tiempo y forma, y le desea un gran 2023 en las pistas […]”, señala General Motors, aunque la posibilidad de participación de Canapino y Bernardo Llaver en Entre Ríos es prácticamente nula, tras la ausencia en Alta Gracia.

Christian Ledesma, el primer campeón del equipo oficial Chevrolet de TC2000; el marplatense se consagró en 2004 con el modelo Astra.

“Depende de lo que pase con el equipo y es un tema exclusivamente de él. Si el equipo está presente, estaré presente con todas las ganas de correr y de ganar la carrera, pero es una situación ajena a mí, a los pilotos. Lo que pasó me dolió muchísimo. Todavía me parece una situación irreal, ésa es mi sensación. Parece mentira lo que pasó y sólo sé que así perdemos todos. No veo que nadie saque una ventaja. Me parece que estas medidas no son buenas para nadie. Tuve mucha desilusión, decepción, tristeza… Ojalá nunca más se dé una situación así. Estoy del lado del trabajador, pero hay dos partes y me gusta ponerme en el lugar de las dos partes: las medidas de fuerza o los casos extremos no favorecen a ninguna”, apuntó, Canapino.

El campeón de 2016 y 2021 también empieza a delinear el futuro, que ahora se convierte en un mapa sin límites. “Es un golpe duro, pero hay que respetar la decisión”, expresó el piloto, que tiene un contrato hasta 2024 con Chevrolet, pero la forma en que continuará la relación es una incógnita. “Ellos se retiran del automovilismo y yo tengo una relación para correr donde corran. Si no, quedaré abierto para correr con otras marcas y otros proyectos. Por esa razón tengo pendiente una charla, aunque definiré más adelante. Ahora quiero concentrarme en el TC, que corre el fin de semana”, expresó el arrecifeño, en diálogo con el programa Vuelta previa.

El primer bicampeón del equipo Chevrolet en TC2000: Matías Rossi se consagró en 2006 y 2007.

Dolido y apesadumbrado se mostró Llaver, que se ilusionaba con batallar por la corona en Alta Gracia y Concepción del Uruguay pero que por el conflicto gremial entre SMATA y ProRacing se quedó vacío, con el sueño astillado. “Lamentablemente, después de seis temporadas dejaré de formar parte del equipo Chevrolet. No pudimos luchar y eso me deja una sensación muy fea. Veremos que me depara el futuro para mi carrera deportiva. Por ahora no tengo ninguna propuesta, pero me mantendré preparado. Mil gracias a todos los que me apoyaron, sobre todo estos últimos días, que fueron tan difíciles”, expresó el mendocino en las redes sociales.

El domingo, en Alta Gracia, el ganador Matías Milla y el campeón Leonel Pernía manifestaron la desazón de que Llaver, que siempre estuvo bajo la sombra de Canapino, aceptando órdenes de equipo, no tuviera la oportunidad de dirimir el título en la pista contra el tandilense y contra Julián Santero.

Bernardo Llaver conduce el Chevrolet Cruze en autódromo de Alta Gracia en 2021; este año, el mendocino tenía la posibilidad de pulsear por el cetro y se quedó vacío, entre el conflicto gremial y la retirada del estructura oficial Chevrolet. Súper TC2000

El TC2000 creció y se convirtió en una categoría atractiva y de relieve con la participación de los equipos oficiales. Desandar el futuro sin Chevrolet, Renault y Ford, las tres marcas que encabezan la tabla de coronas, es un desafío que demandará trabajo y esfuerzo.

