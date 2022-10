La emotiva despedida de Néstor Pitana: con qué figura del boxeo se comparó y a qué cracks mundiales recuerda que dirigió

escuchar

El misionero Néstor Pitana, árbitro del partido que empataron Platense y Lanús 1 a 1, culminó este martes una exitosa carrera en la que pudo dirigir dos mundiales, incluida la final de la Copa del Mundo Rusia 2018 entre Francia y Croacia. “El arbitraje me ha dado tantas cosas que no sé si puedo devolver. Uno se va con la tranquilidad de haber hecho todo. Fue emocionante. Los recuerdos me vienen desde el momento en que mi padre, que en paz descanse, me regaló el primer balón. He soñado arbitrar en primera. Sudamericana, Libertadores, dos inaugurales de Copa América... Dos mundiales...”, afirmó, en su despedida.

Por este motivo, el árbitro recibió una plaqueta de manos del titular de la AFA, Claudio Tapia, quien estaba acompañado por el director de formación arbitral, Federico Beligoy, y el presidente de Platense, Pablo Bianchini.

Pitana, con nueve partidos dirigidos, es el argentino que más veces ofició de árbitro principal en un Mundial y el segundo en la historia de la Copa, detrás del uzbeko Ravshan Irmatov, con 11. En 2018, fue elegido por la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol como el mejor árbitro del mundo, convirtiéndose en el segundo argentino en obtener dicha distinción.

La última moneda al aire para Néstor Pitana. Alejandro Santa Cruz - télam

La otra le correspondió a Angel Coerezza en 1970 en México, premiado por la FIFA. Pitana, que en 2014 y 2016 fue también elegido mejor árbitro de América, tiene 47 años y es nacido en la localidad misionera de Corpus, primera capital del territorio de Misiones en tiempos coloniales y sede de algunas misiones jesuíticas que hoy son de gran atracción turística.

Comenzó en el fútbol como jugador y pasó por clubes como 20 de Junio de Corpus, Tigre de Santo Pipó y Guaraní Antonio Franco de Posadas. Luego incursionó en el básquetbol debido a su estatura e integró el seleccionado misionero sub-18. “Empecé con las tarjetas, que no eran de acrílico, sino con láminas de cartulina roja y cartulina amarilla. Me dieron tantos saludos en el vestuario... ¡Eso no tiene precio, amigo! Uno se va con la autoridad moral de poder mirar al frente a todos. A veces no pude controlar algunas emociones y he pedido disculpas. Los jugadores dicen que tienen las pulsaciones a mil, y a mí me pasó”, contó.

Un tiro libre indirecto, una de las últimas indicaciones de Pitana Alejandro Santa Cruz - télam

Pitana comenzó dirigiendo partidos de la Liga Posadeña en 2005 y fue ascendiendo de categorías hasta llegar a primera división en 2007, donde debutó en un encuentro entre Colón y Rosario Central.

En 2010 se convirtió en internacional y controló partidos en torneos de Conmebol como la Copa Libertadores, la Copa Sudamericana, Eliminatorias Sudamericanas y mundiales juveniles, hasta que en 2014 fue árbitro de cuatro partidos del Mundial de Brasil.

En la cita de Brasil controló los encuentros Rusia 1 - Corea del Sur 1, Estados Unidos 2 -Portugal 2; Honduras 0 - Suiza 3 y Francia 0 - Alemania 1. En el Mundial 2018, en Rusia, arbitró el partido inaugural Rusia 5 - Arabia Saudita 0 y luego lo hizo en México 0 - Suecia 3; Croacia 1 - Dinamarca 1, Uruguay 0 - Francia 2 y la final Francia 4 - Croacia 2.

”Es el momento de dejarles paso a los árbitros más jóvenes que vienen pidiendo su lugar. Obviamente que tengo la misma pasión y termino los partidos con las pulsaciones bien altas como los propios jugadores y quisiera seguir dirigiendo mañana mismo. Pero a los 47 años creo que es la hora de decir adiós”, expresó Pitana en su despedida. Se comparó con una gloria controvertida del boxeo y recordó, también, a algunas de las estrellas que dirigió. “Como le pasó a Mike Tyson: cuando te das cuenta de que estás más cerca de las cuerdas que del centro del cuadrilátero... Dirigí a Cristiano Ronaldo, Ronaldinho, Chino Recoba y tantos otros”, aseguró.

Un nutrido grupo de plateístas lo saludó, entre aplausos. El partido terminó 1 a 1, con goles de Pepe Sand y Gastón Suso. En el club de Vicente López, además, se despidieron Gonzalo Bergessio, Mauro Zárate (ya firmó la rescisión y no jugó) y Omar De Felippe, el entrenador, de digna campaña.

LA NACION