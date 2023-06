TC2000: un triunfo que completó un doble podio y el salto a la cima del campeonato

escuchar

Dos años atrás, cuando el TC2000 se presentó en San Nicolás, Franco Vivian se ausentó de la cita. El piloto venía de ganar en Alta Gracia en la primera carrera y de treparse al podio al día siguiente, pero una molesta hernia de disco provocó que tras los festejos decidiera someterse a una intervención quirúrgica y eliminar las dolencias. Eran tiempos en que el porteño, de 34 años, competía con Toyota Gazoo Racing Argentina, una de las estructuras más destacada del automovilismo nacional, con participación en todas las categorías de manera directa e indirecta.

La temporada 2023 lo descubre a Vivian en el equipo Pro Racing, el conjunto que alista los Chevrolet Cruze, aunque ya sin el apoyo oficial de la marca, y en el autódromo Juan María Traverso encontró un múltiple premio: una victoria, un doble podio y el saltó a la cima del campeonato, despojando del primer lugar a Leonel Pernía (Renault Fluence).

Franco Vivian, contundente en San Nicolás: tercero en la primera prueba y ganador de la segunda manga Prensa TC2000

La visita al trazado nicoleño marcó la mitad del calendario y aquel dominio que estableció Pernía desapareció. La imposibilidad de competir dos fechas atrás en Rosario, a causa de una pericarditis, y la exclusión parcial por maniobra peligrosa sobre Rodrigo Aramendia (Chevrolet Cruze) en la primera carrera no logró ser maquillada por el cuarto puesto, luego de largar desde el último puesto en la segunda manga. “Tuve que largar último una carrera, aunque no cometí ningún exceso y recibí golpes de todos lados. Rorro (Aramendia) no sé cómo hizo para llegar a ese lugar si todos largamos con un límite de velocidad de largada y todos con Push to Pass activado. Mantuve el radio de giro, se rozaron los autos y él se va afuera. Él ve la situación, porque yo vengo peleando con Ardusso y no tengo mucho para hacer. Yo me fui al barro, perdí tres lugares y terminé siendo el único sancionado. Los comisarios deportivos juzgan la consecuencia y eso es lo que hay que cambiar, porque hay que juzgar la maniobra y no la consecuencia. Con este formato de carreras tan juntas, los comisarios hacen lo que pueden en el tiempo que pueden”, la queja de Pernía, que no pudo pelear mano a mano con Vivian.

La victoria de Vivian empezó a gestarse en la carrera inicial. “Hay que analizarla a las dos, porque en la primera salté de séptimo y tercero y administré muy bien el Push To Pass. Después, el trabajo de los ingenieros para interpretar bien el auto, porque no estábamos con un gran ritmo”, señaló el vencedor, que apuntó el sexto podio consecutivo en la temporada. “Son carreras de autos: estuve muchos años sin correr, me rompí el alma y por eso estoy disfrutando de este presente, porque me costó mucho”, señaló quien ya piensa que ser el nuevo puntero determinará una penalización mayor en la siguiente fecha, cuando la categoría visite La Rioja.

Leonel Pernía y una primera carrera accidentada que terminó con la exclusión; el tandilense perdió el primer puesto del campeonato Carla Méndez - Prensa TC2000

Para tomar cartas respecto a esa sana preocupación resta tiempo -la séptima fecha se desarrollará el 17 de julio- y la actualidad le ofrece un guiño cómplice a Vivian y al equipo. La contundencia que demostró el auto -aventajó por casi seis segundos a Facundo Ardusso (Honda), que tuvo una tarea de menor a mayor- es un aliento para la estructura, la misma que el año pasado debió sortear problemas extra deportivos que finalizaron la ausentarse de la carrera de Alta Gracia y dinamitar la última oportunidad de pulsear por el campeonato con Bernardo Llaver. Fue un golpe más, porque el anuncio de Chevrolet de una reorganización provocó el cese oficial de la marca al equipo.

Facundo Ardusso e Ignacio Montenegro flanquean al ganador Franco Vivian en el podio de San Nicolás; Honda, Chevrolet y Renault, las marcas del festejo en el autódromo Juan María Traverso Prensa TC2000

Vivian festejó por duplicado y ahora se tomará unos días de licencia y viajará a Estados Unidos, tras una invitación de Agustín Canapino para la carrera de IndyCar. La familia Canapino siempre estuvo relacionada con el equipo Pro Racing: Alberto como ingeniero, Agustín como piloto campeón y también Matías y manejó desde boxes la comunicación con el ganador. “Voy a ver si consigo al mayor para los 200 Kilómetros de Buenos Aires, ya conseguía al menor y miren cómo me fue”, señaló con una sonrisa Vivian.

