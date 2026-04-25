Todos los preparativos para el día de Franco Colapinto y su road show en Buenos Aires

Karting, visita al autódromo, conferencia de prensa, asado y un recorrido por las calles que surcará este domingo. Franco Colapinto vivió las horas previas al road show como si fuera un rockstar. En simultáneo, el Lotus que manejará el pilarense pasó por el Obelisco y se multiplicaron las fotos del auto con el mítico monumento porteño. El viernes, hasta el Planetario se había vestido de gala por la visita ilustre del piloto, declarado personalidad destacada de la ciudad en el ámbito del deporte.

“Buena comida, buena compañía. Nos reunimos para celebrar lo que está por venir este fin de semana. Gracias @francolapinto por organizarlo. No podemos esperar a que llegue mañana”, reza una publicación del equipo Alpine. El staff de la escudería que vino a Buenos Aires para acompañar al piloto compartió con Colapinto el almuerzo en Estancia Vigil, en Los Cardales, adonde el invitado principal llegó en helicóptero. Su dueño, el enólogo Alejandro Vigil, también escribió en la red social X y elogió al piloto pilarense: “Cuando te visita un crak (sic) Número #1″. Después, por la tarde, el piloto se acercó a la zona donde está montado el circuito en el que se desarrollará el road show. Vestido con un buzo con capucha y de muy buen humor, saludó y agradeció a la gente.

Mientras, los empleados de la organización ultimaban los detalles del circuito callejero diseñado para el road show de este domingo. El piloto ya se lo sabe de memoria, y por allí hará cuatro salidas: dos con el Lotus E20 de 2012 decorado con todos los sponsors actuales de Alpine (una a las 12.45 y otra a las 15.15), otra con la Flecha de Plata (a las 14.30), el mítico auto con motor Mercedes Benz con el que Juan Manuel Fangio consiguió dos títulos mundiales de la Fórmula Uno, y una última salida a bordo de un bus descapotable para tomar contacto directo con los fanáticos. La organización calcula que se congregarán medio millón de espectadores durante toda la jornada.

Habrá además números musicales a cargo de Luk Ra (a las 13.55) y la cantante Soledad (a las 11.50). También se presentará la Orquesta Sinfónica de Buenos Aires y habrá un grupo de DJs que harán diferentes performances para amenizar el evento.

Vista aérea de parte del circuito donde se hará el road show de Franco Colapinto este domingo Alessia Maccioni - LA NACION

La agenda del pilarense marca que luego de dormir en Buenos Aires tendrá que volver a subirse a un avión: el lunes se embarcará rumbo a Miami, allí donde correrá con Alpine el próximo fin de semana.

Así preparan el circuito urbano

Uno de los autos que conducirá Colapinto llega al lugar: se trata de una réplica de uno que utilizó Fangio Alessia Maccioni - LA NACION

Previa del Road Show de Franco Colapinto Alessia Maccioni - LA NACION

Previa del Road Show de Franco Colapinto Alessia Maccioni - LA NACION

El Lotus que utilizará Colapinto, con los colores de Alpine Alessia Maccioni - LA NACION