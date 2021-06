Truco mental: la estrategia de Mercedes en la Fórmula 1 para “construir enemigos”

La temporada 2021 en la Fórmula 1 viene trayéndole varios dolores de cabeza a Valtteri Bottas. Tuvo que retirarse en dos de los cinco grandes premios -Emilia Romaña y Mónaco- y figura cuarto en el campeonato de pilotos, a 58 puntos del líder Max Verstappen. El último gran sinsabor lo vivió en el principado, carrera en la que se consolidaba en el segundo puesto, pero en la parada en boxes no pudieron reemplazarle la rueda delantera izquierda por una tuerca que trababa el procedimiento y quedó al margen de la prueba. Una tragicómica novela que tardó 43 horas en tener un desenlace.

En este contexto, el finlandés viene enfrentándose a un escrutinio permanente sobre su capacidad para luchar por un título de F1 en Mercedes, en comparación con su compañero Lewis Hamilton, siete veces campeón del mundo. Al mismo tiempo, algunos medios europeos afirman que Bottas no terminará la temporada de Fórmula 1 en el equipo de Brackley y sería reemplazado por el joven George Russell, hoy en Williams y que ya fue piloto sustituto en Mercedes el año pasado.

En procura de soportar las presiones, Bottas señaló en marzo pasado, antes del volver al Gran Circo, que se había sometido a preparaciones “extremas” para adquirir la mentalidad apropiada, en un ámbito hiperexigente y de altísima competitividad como lo es la máxima categoría del automovilismo. “Hubo muchos entrenamientos de invierno, pero también los hubo bastante extremos, tratando de mantener la actitud finlandesa de ‘Sisu’; hice cosas para aumentar la fuerza, la resistencia y potenciar mis posibilidades”, detalló el Nº 77.

Valtteri Bottas en Mónaco Sebastian Nogier - Pool EPA

En este contexto, el director del equipo Mercedes, Toto Wolff, habló sobre la fuerza mental y la resistencia de su segundo piloto. Al mismo tiempo, reveló durante el fin de semana del Gran Premio de España que una de las tácticas de su gestión es alentar a los empleados a tener una foto de su rival en un lugar destacado para que actúe como motivación. “Puedes colocar una foto de esa persona en el calendario o en el escritorio, y cada vez que hay un poco de falta de motivación, miras a estas personas”, explicó Wolff.

“Todos son libres de hacerlo. De las personas con las que trabajo, sigo viendo este tipo de fotos. Es bueno. Se llama ‘construcción de enemigos’ y es un arma psicológica poderosa. En cuanto a mí, tengo dos fotos que siempre llevo conmigo y que están en mi escritorio. Ninguna de las dos personas tiene nada que ver con la Fórmula 1 o con las carreras. Se trata de negocios”.

Valtteri Bottas, de Mercedes; siempre bajo la sombra de Lewis Hamilton Gabriel Bouys vía AP

Tras los comentarios de Wolff, el sitio Motorsports le preguntó a Bottas en Mónaco si utilizaba un enfoque similar con sus rivales directos de F1. “No llevo una foto de Lewis (Hamilton) o Max (Verstappen) en mi bolsillo”, respondió Bottas respecto de sus principales contrincantes, pero reveló que usa la idea de una manera diferente. “Tengo uno, en realidad inspirado por las charlas con Toto el año pasado”, dijo Bottas. “Es una imagen de escritorio, que es una motivación para mí cada vez que abro la computadora. No es realmente algo positivo. Es algo negativo que siempre me recuerda que debo mostrarles lo que puedo hacer”. Pero Bottas no quiso dar detalles sobre esa imagen “negativamente” motivadora. “No te lo diré”, advirtió.

El Gran Premio de Azerbaiyán de este fin de semana examinará a Bottas, después del fastidio que le generó el problema en las pits con ese problema mecánico. El finlandés buscará repetir su carrera hacia la pole y la victoria de 2019, cuando la Fórmula 1 visitó Bakú por última vez.

