El encuentro de Kimi Antonelli con Lionel Messi después de ganar el Gran Premio de Miami

Toda una revolución. La presencia de Lionel Messi por los pasillos del Hard Rock Stadium acompañado por sus hijos —Thiago, Mateo y Ciro— y su esposa, Antonela Roccuzzo, acaparó la atención de la Fórmula 1. En esa imagen, una de las particularidades fue que los niños estuvieron vestidos con el uniforme completo de Mercedes; rápidamente se develó el misterio: fue la marca alemana la que invitó a la estrella de Inter Miami a presenciar la carrera.

Entonces, lo que no resultó extraño fue que antes de ir a visitar al box de Alpine, la escudería de Franco Colapinto, el capitán de la selección argentina apareciese por el box de Mercedes y se sacara algunas fotos con George Russell y con Kimi Antonelli. Incluso, tuvo la posibilidad de subirse al auto del italiano antes del arranque del Gran Premio de Miami.

George Russell, Lionel Messi y Kimi antonelli, durante la visita del futbolista argentino al box de Mercedes @mercedesamgf1

Después de la carrera, con la victoria del italiano y el séptimo lugar de Colapinto, Messi también pasó a saludar a los pilotos y se dio un encuentro muy especial con Antonelli, que tras haber conseguido su tercer triunfo consecutivo igualó registros de Ayrton Senna y Michael Schumacher, se mostró muy emocionado por poder saludar a la familia del futbolista argentino. Incluso, el piloto de Mercedes, le dio poca importancia a las referencias de los periodistas que le hacían referencia a que quebró una “maldición” que acompaña al circuito desde su inauguración en 2022: ningún piloto que salió desde la primera fila ganó la carrera.

Es más, algunos fanáticos consideraron que Messi “bendijo” el auto del piloto de Mercedes y Antonelli se rio cuando escuchó esa referencia. Y cuando se refirió al encuentro con el argentino, además de haber confesado ser uno de los tantos fanáticos del Barcelona que lo vio brillar, dijo: “Ha sido un sueño, lo sigo desde que era pequeño y jugaba en el Barcelona”. En un video que circuló por las redes sociales, se pudo ver que el italiano saludó a toda la familia y dijo: “Muchas gracias”. Después, cuando saludó a Antonella, se disculpó: “Perdón, estoy sudado”. Y al final, le insistió a Messi: “¡Muchas gracias! ¡Estoy muy feliz de haberte conocido!”.

Más tarde se supo que hubo una charla en la que Antonelli le contó detalles de la carrera a Messi: “Fue duro. Mucho calor. Mucha humedad. ¡Uff! Fue intenso, ¿eh?. En un momento miré a la pantalla cuando estaba con (neumáticos) duros y vi que faltaban 20 vueltas. Yo estaba como: ‘No’. Solo quería que esta carrera terminara. Yo decía: ‘por favor, por favor, que se acabe ya. Que se acabe rápido’”.

De este encuentro también participó Franco Colapinto que, fiel a su estilo, rompió con todas las formalidades del caso cuando vio al piloto italiano que había ganado el GP de Miami y le gritó: “Grande, Kimi”.