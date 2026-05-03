El brutal accidente de Pierre Gasly que lo dejó afuera del Gran Premio de Miami

El Gran Premio de Miami de Fórmula 1 comenzó con una furia impresionante. Tras una largada llena de toques, cambios de posiciones y errores de los pilotos por defender sus posiciones, el Gran Circo vivió un espectáculo a la altura de la cita. Pero la tensión fue tan grande que en cada giro las acciones fueron cada vez más al límite y en ese contexto Liam Lawson volvió de provocar un incidente en una carrera: en la curva 17 tocó por detrás a Pierre Gasly, lo hizo volcar, dio un giro completo y el monoplaza del francés quedó montado sobre uno de los laterales del circuito, sin posibilidades de continuar.

“Estoy bien”. Esas fueron las primeras palabras del compañero de Franco Colapinto, ya que todos quedaron muy impactados por la brutalidad del accidente. En el momento del choque de Lawson, el piloto francés de Alpine le había ganado la posición (10) por afuera al neozelandés de Racing Bulls, que no respetó la maniobra y siguió de largo, lo que provocó el accidente.

El choque entre Gasly y Lawson en el Gran Premio de Miami

Inmediatamente se anunció el ingreso del auto de seguridad, porque también Isack Hadjar, de Red Bull, después de una mala maniobra, perdió el control de su monoplaza y terminó contra uno de los paredones del circuito. Las cámaras de la transmisión oficial tomaron el momento en el que el francés salió de su vehículo muy molesto por error, ya que venía recuperando posiciones después de salir desde el pit lane.

Unos segundos después también la TV tomó a Pierre Gasly saliendo de su monoplaza y dejando el circuito caminado con evidentes gestos de fastidio. El francés llegó al paddock por sus propios medios y pudo ver cómo también Liam Lawson era retirado de la carrera por algún problema con su vehículo, aunque algunos de los especialistas explicaron que pudo haber sido una determinación de la escudería, porque también había provocado otros roces en el comienzo de la carrera.

En ese contexto todos los pilotos aprovecharon para acomodarse en las posiciones, algo que aprovechó Franco Colapinto, que mantuvo el séptimo lugar justo en el momento que estaba luchando con Max Verstappen por la posición. El argentino tuvo una excelente partida y ganó un lugar, mientras que el neerlandés perdió varios lugares por un trompo en la salida.

❌ ¡AFUERA EL COMPAÑERO DE FRANCO COLAPINTO!



Así sacaron de la pista el auto de Pierre Gasly en el #MiamiGP.



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En la punta la batalla también se calmó por un par de giros, por eso Charles Leclerc, Kimi Antonelli, George Russell y Oscar Piastri, en ese orden, recibieron todo tipo de indicaciones respecto del cambio de neumáticos, ya que se espera la lluvia para la vuelta 30 del Gran Premio de Miami. Con el auto de seguridad, sólo Verstappen se detuvo a colocar el compuesto duro para tratar de ir hasta el final de la carrera, mientras que todos los demás mantuvieron los medios.