El gesto de Hamilton a Colapinto durante el GP de Miami que generó revuelo en la Fórmula 1
El siete veces Campeón del Mundo parece levantarle un dedo al piloto tandilense tras un sobrepaso; previamente, ambos vehículos se habían tocado en una curva
- 3 minutos de lectura'
El piloto de Ferrari Lewis Hamilton realizó un particular gesto dirigido hacia Franco Colapinto tras un toque entre ambos vehículos en la primera vuelta del Gran Premio de Miami, que se celebró el domingo por la tarde (hora de la Argentina). Varios fueron los recortes del contacto entre los monoplazas que circularon en redes sociales. Sin embargo, los fanáticos del automovilismo pusieron la lupa sobre un momento en específico.
Luego de que Colapinto, que corre para la escudería Alpine, sacara a Hamilton de la pista, el siete veces Campeón del Mundo se volvió a reincorporar y adelantó al tandilense. Fue durante aquel adelantamiento que el británico pareció levantarle un dedo a Colapinto. Mientras usuarios en varias plataformas coinciden en que Hamilton le mostró el dedo medio -conocido como “fuck you”-, otros aseguran que se trató del índice.
Lejos de aquellas especulaciones, lo cierto es que el piloto de Ferrari no escondió su enojo con el argentino en conferencia de prensa. “Tuve muy mala suerte de quedar involucrado en el trompo de Max, porque perdió muchas posiciones. Y después, bueno, el daño por Franco [Colapinto], y eso me hizo perder un montón de carga aerodinámica, y desde ahí quedé en tierra de nadie”, dijo según declaraciones recogidas por Motorsport.
Ante el pedido de un periodista de que se explayara sobre el toque con Colapinto, Hamilton se limitó a señalar: “No hay mucho que decir, simplemente perdí alrededor de medio segundo de carga aerodinámica en el coche y estuve girando tratando de sumar la mayor cantidad de puntos posible con el daño”.
Y concluyó: “Sentía que íbamos a ser fuertes en esta carrera. Y luego, obviamente, con el daño... No hay nada que podamos hacer. Sinceramente creo que sin el daño habríamos estado ahí en la pelea. El coche se sentía bien en las vueltas hacia la parrilla. Es una pena porque no refleja realmente el trabajo duro que hizo el equipo. Un fin de semana para olvidar; seguimos adelante e intentamos ver si podemos progresar más en la próxima carrera”.
El argentino, de 22 años, evitó referirse al incidente. Tras la carrera, destacó su sólida actuación en la clasificación y el resultado obtenido en pista. Colapinto había cruzado la meta en octava posición, pero una penalización de 20 segundos a Charles Leclerc (Ferrari) por cortar las chicanas luego de un trompo en la última vuelta, le permitió al representante de Alpine avanzar un puesto y sumar seis puntos.
“Estoy muy contento con el resultado y, obviamente, con la mejora de la performance que tuvimos este fin de semana, que fue realmente muy positivo. También estoy muy feliz con los puntos”, celebró.
También agradeció a los mecánicos y el resto del equipo “por tanto esfuerzo y por haber traído mejoras”: “Fue un paquete que me ayuda a estar más competitivo. Estoy feliz de haber encontrado el rumbo”.
Y cerró: “Fue una largada complicada, pasó algo en el turbo que no tenía presión. Perdí varios puestos que pude recuperar en la primera curva, tomando buenas decisiones. Así que estoy contento con eso. Hay que seguir laburando para mejorar en Canadá un poquito más, pero vamos por buen camino”.
Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Otras noticias de Franco Colapinto
- 1
Fórmula 1: Kimi Antonelli, de la batalla con el efecto yoyó al contundente mensaje para el garaje de Mercedes
- 2
El brutal accidente de Pierre Gasly que lo dejó afuera del Gran Premio de Miami
- 3
Franco Colapinto, 7° en Miami: un fin de semana perfecto, con Messi y su mejor resultado
- 4
Cómo fue la sanción a Leclerc que le permitió a Colapinto escalar un puesto en Miami