Turismo Carretera. Christian Ledesma, el ganador en una jornada entre maniobras al límite y sanciones

Los circuitos entrerrianos animan a Christian Ledesma (Chevrolet), que logró la victoria en una carrera marcada por las polémicas, los roces, las penalizaciones, las exclusiones y hasta un intento de agresión entre pilotos. El marplatense acumula 25 victorias en el Turismo Carretera y seis de ellas las festejó entre los autódromos de Paraná y de Concordia, donde la categoría desarrolló la séptima fecha del calendario 2021. Con el éxito, el primero de la temporada, rompió la serie negativa de 46 presentaciones sin éxitos y avanzó hasta el 12do lugar del campeonato, que tiene como puntero a Agustín Canapino (Chevrolet). Una definición extraña y caótica la del TC, que en la pista vio ganador a José Manuel Urcera (Chevrolet) y que pasadas las 17 horas seguía enseñando modificaciones en el clasificador.

A los 45 años, con 352 carreras, Ledesma se mantiene vigente y competitivo en una categoría en la que con facilidad los pilotos pasan de ser protagonistas por el triunfo a perder el rumbo y merodear la mitad de un pelotón nutrido, porque a pesar de la crisis el TC presenta un promedio de 45 autos por fecha. Campeón en 2007, con el equipo HAZ Racing Team, y subcampeón en 2013 y 2014, el marplatense no debe demostrar sus virtudes al volante, las que empezó a lucir hace 23 años, cuando se estrenó en el TC, el 21 de febrero de 1998, en Mar de Ajó y con Ford. “Si n tengo mala memoria y saco mal las cuentas, tuve la suerte de debutar con los grandes monstruos del automovilismo de esa época y ahora batallar contra los jóvenes. No le tengo que demostrar nada a nadie, no lo necesito; me gusta demostrarme a mí mismo. No esta fácil el automovilismo argentino, no está fácil el TC, por eso ganar es un mérito importante para el equipo, los sponsors y todos los que apoyan en este momento complejo”, comento Ledesma, con la serenidad que lo caracteriza.

📽Toque de @JulianSantero a @Jositoooooo: el mendocino fue excluido y el arrecifeño se retrasó💥



¿Quién sacó provecho? @ChLedesmaOk, que esquivó a ambos y se encaminó al triunfo🏆#TCenConcordia pic.twitter.com/xELcDfCtdR — Turismo Carretera ACTC (@actcargentina) July 11, 2021

Atrás habían quedado las 20 caóticas vueltas, la ruta que transitó Ledesma para saltar desde el quinto al primer puesto. “Una carrera loca. Estabilizada hasta el ingreso del primer Auto de Seguridad, después fue un desparramo. Tuve la suerte de estar bien ubicado, levantar cuando debía y zafar de los autos que quedaban cruzados en la pista”, señaló a la transmisión de la TV el ganador, que en el comienzo se enganchó con Gastón Mazzacane (Chevrolet) y a punto estuvo de despistarse.

El Chevrolet que alista Las Toscas Racing para Christian Ledesma; la estructura de Canning que lidera Walter Pérez logró el primer 1-2 en el Turismo Carretera ACTC Oficial

El primer golpe de escena, que terminó siendo determinante para la carrera, fue el toque de Urcera a Esteban Gini (Torino), en el giro 12. El neuquino admitió el error y se disculpó. “Estoy bien sancionado, le pido disculpas al Tubo [Gini] y a su equipo, porque tenían grandes chances de ganar. Fue un error mío: doblo por fuera con Ciantini, el Tubo se abre para hacer una tijera y cuando levanto la vista con un roce suave lo di vuelta”, señaló el usuario de Chevrolet, que en el parque cerrado estacionó el auto en el lugar del ganador, aunque ya sabía que recibiría un recargo por aquella maniobra. Con el recargo de los comisarios deportivos, cayó al puesto 23. Pero también Gini recibió un castigo, por un toque a Marcos Landa (Torino), por lo que finalizó 27mo.

La carrera quedó patas para arriba a tres vueltas del final, cuando Julián Santero (Ford) atropelló a Josito Di Palma (Ford). El mendocino marcó la pole el sábado, pero en la serie recibió una sanción de dos puestos por los “pontonazos” al campeón Mariano Werner (Ford) en la largada de la manga. De 10mo a escolta, cuando ensayó el ataque por la victoria se enredó y golpeó al arrecifeño, que quedó cruzado y recibió un fuerte impacto de Germán Todino (Torino) -apercibido por no tomar precaución y disminuir la velocidad tras el incidente-. Santero fue excluido de la carrera por la imprudente maniobra.

📽El punto de inflexión de la carrera: Urcera tocó a @EstebanGini y el trompo generó un gran revuelo⚠#TCenConcordia pic.twitter.com/pzoQz0UVVP — Turismo Carretera ACTC (@actcargentina) July 11, 2021

En el relanzamiento final, Ledesma perdió la posición de líder con Urcera, aunque desde el box le avisaron que no porfiara el lugar, ya que el neuquino sería sancionado. Cruzó la línea de meta y explotaron de felicidad los garajes de Las Toscas Racing, que con Leonel Pernía como escolta logró el primer 1-2 de la historia. “Fue cuestión de esquivar los accidentes, porque me encontré muchos autos cruzados y autos con humo que al no estar parados era difícil decidir para dónde salir”, confesaba Pernía, que avanzó desde el puesto 12 al segundo lugar, aunque se enteró de su posición definitiva después de la ceremonia del podio, donde estuvo en el tercer escalón.

Emanuel Moriatis y Juan Bautista de Benedictis, los pilotos de Ford mantuvieron un cruce de acusaciones por las maniobras en la pista; el necochense manifestó que Moritatis, también presidente del Turismo Nacional, intentó agredirlo en el parque cerrado ACTC Oficial

Mientras la transmisión de TV organizaba una premiación provisoria, ya que los comisarios deportivos Gustavo Mancuso y Roberto Saibene todavía analizaban maniobras y denuncias presentadas entre competidores, fuera del recinto los pilotos polemizaban con frases, como antes lo hicieron en la pista con acciones que sobrepasaron los límites. “Una cosa de locos: una persona que es dirigente y tiene que dar ejemplo me vino a decir que lo tiré afuera. ‘En la serie tú equipo me denunció y ahora te voy a denunciar’, me dijo. Si me denuncias sos un cagón, le contesté y me pegó un cabezazo en medio del parque cerrado”, reclamaba Juan Bautista De Benedictis (Ford) a Emanuel Moriatis (Ford), que es presidente del Turismo Nacional. “El equipo del Gurí [Martínez Competicion] me denunció en la serie y ahora lo voy a denunciar, porque Johnnito no me dejó doblar por fuera en la chicana. Me deja sin pista, si dejo el auto nos chocamos y por eso me bajo al pasto. Espero que lo sancionen como me sancionaron a mí”, la respuesta de Moriatis, al que los los comisarios finalmente le dieron la razón, clasificaron 3ro y reclasificaron por detrás a De Benedictis, por una maniobra peligrosa en la chicana.

La maniobra en que José Manuel Urcera golpea a Esteban Gini y se desata el primer golpe de escena en Concordia; el neuquino cruzó en el primer lugar la meta fue fue recargado y cayó al puesto 23 del clasificador ACTC Oficial

Christian Ledesma celebró la victoria en Concordia y Canapino sonrió en el campeonato: largó último, arribó 14° y aumentó a 41 puntos (233 a 192) la ventaja sobre Josito Di Palma y el uruguayo Mauricio Lambiris.