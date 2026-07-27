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Barracas Central apartó a Gonzalo Morales tras la denuncia de su expareja por violencia de género

La institución adoptó una medida preventiva tras las acusaciones públicas realizadas por Karen, quien lo señaló por agresiones físicas, psicológicas y verbales

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El Club Atlético Barracas Central resolvió separar del plantel de forma preventiva a su futbolista Gonzalo Morales
El Club Atlético Barracas Central resolvió separar del plantel de forma preventiva a su futbolista Gonzalo Morales Gonzalo Colini

El Club Atlético Barracas Central resolvió apartar del plantel de forma preventiva al jugador Gonzalo Morales luego de que su expareja, Karen, lo denunciara públicamente por violencia de género.

“El Club Atlético Barracas Central informa que, ante la formalización de una denuncia en la Justicia contra el futbolista Gonzalo Morales, actualmente a préstamo en nuestra institución, y como medida preventiva, se ha resuelto separarlo del plantel profesional de Primera División hasta tanto se esclarezcan los hechos y avancen las actuaciones judiciales correspondiente”, escribió el club en X.

En el comunicado, la institución reafirmó su rechazo a “toda forma de violencia de género” y renovó su compromiso con “el respeto, la integridad y los valores que deben regir dentro y fuera del ámbito deportivo”.

Además, Barracas Central se puso a disposición de la justicia para el esclarecimiento de los hechos.

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