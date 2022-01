A los 39 años, Carlos Delfino no proyecta su retiro y recuerda sus años de oscuridad: “Pensé que todo se había acabado”

Carlos Delfino reapareció a fin de año en el seleccionado argentino, que afrontó la primera ventana de la eliminatoria mundialista para Filipinas-Indonesia-Japón 2023, contra Paraguay en Obras Sanitarias. Por sorpresa, a los 39 años, el escolta volvió con un par de buenas actuaciones al equipo en el que conquistó el cetro olímpico en Atenas 2004. Y, al parecer, tiene para un buen rato más. En el conjunto nacional y en el deporte.

“Estoy buscando una recta y no sé dónde está el final. No estoy pensando en el retiro. Tengo un año más de contrato y sólo quiero disfrutar día tras día, que es la enseñanza que me ha dejado todo este tiempo. Para mí va a ser muy difícil colgar las botas porque sigo divirtiéndome”, dijo el santafesino a Radio Marca.

A Delfino le sobra calidad para destacarse en el nivel sudamericano: volvió sorpresivamente al seleccionado y se lució frente a Paraguay en el comienzo de la eliminatoria para el Mundial de 2023. @FIBA

El escolta actúa en Pesaro, club de la primera categoría de Italia, uno de los países más destacados de Europa en básquetbol. Allí está contento, luego de algunos años de ostracismo por lesiones en la NBA. Sobre todo, la de la concusión que lo tuvo literalmente en la oscuridad, encerrado en una habitación, durante demasiado tiempo. A ella se sumó una fractura que parecía curada pero reincidía hasta el hartazgo, con demasiadas operaciones en un pie. La falta de continuidad sacó a Cabeza de la mejor liga del mundo (Detroit Pistons, Toronto Raptors, Milwaukee Bucks, Houston Rockets) y lo llevó a donde no tenía pensado, como Boca Juniors (2017) y, nuevamente, el Viejo Continente.

“Después de estar más tiempo en un quirófano que en una cancha en estos últimos años, por fin puedo decir que he logrado continuidad. En Pesaro me siento como en casa y seguir jugando al básquet con 39 años me hace sentirme vivo. En algún momento pensé que todo se había acabado y quedaba en un cassette o en Youtube”, admitió Delfino, por fin feliz definitivamente.

Compacto del regreso de Delfino a la selección, vs. Paraguay

Una muy buena noticia para él y también para la selección argentina, que, ya sin Luis Scola, aún se da el gusto de contar con un último integrante de la Generación Dorada. Por el valor deportivo que aporta Delfino, tanto como por la cultura de trabajo y el espíritu de equipo que él encarna.