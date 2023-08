escuchar

La selección argentina de básquetbol se juega este domingo su futuro a corto y largo plazo en el plano internacional en la final del Preclasificatorio Olímpico de las Américas porque el resultado que obtenga en la final contra Bahamas marcará su agenda para el próximo año. El partido se disputa desde la 21.10 en el estadio Ciudad de Santiago del Estero y se transmite en vivo por TyC Sports y DSports, por lo que también se puede ver online en las plataformas digitales TyC Sports Play, DGO, Flow y Telecentro Play.

El duelo define qué combinado se queda con el único cupo del continente a los Torneos de Clasificación Olímpica FIBA, la siguiente instancia para luchar por un lugar en los Juegos Olímpicos París 2024. En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el visitante con una cuota máxima de 1.47. La victoria del local, en tanto, paga hasta 2.80.

Es la segunda vez que argentinos y bahameños se ven las caras en el torneo porque ya se cruzaron en la segunda fecha del grupo A con triunfo para los centroamericanos 101 a 89. Si bien la albiceleste era el principal favorito a ganar el certamen en la previa, la presencia de los NBA Deandre Ayton, Buddy Hield y Eric Gordon en el elenco dirigido por Chris Demarco lo convirtió en una amenaza para su objetivo e, incluso, recibió un golpe en su debut -en la primera jornada el conjunto de Pablo Prigioni no jugó por la deserción de Panamá-.

La Argentina accedió la definición tras superar este sábado a Chile 87 a 79 en un encuentro muy friccionado donde debió trabajar más de lo esperado para conseguir la victoria. Bahamas, por su parte, le ganó 78 a 62 a Uruguay y es el único invicto que tiene la competencia que se disputa en el norte argentino.

En el combinado nacional está en duda la presencia de Luca Vildoza, quien frente a los trasandinos abandonó el rectángulo de juego a los dos minutos de iniciado el partido a raíz de una molestia muscular. El último parte médico que publicó la Confederación Argentina de Básquet (CAB) detalla que el escolta padece “derrame miofascial a nivel del músculo aductor mayor” y que “evoluciona favorablemente de acuerdo a los parámetros considerados para ese tipo de cuadro clínico”. De no estar a disposición, es una baja sensible para un plantel que no tiene a nombres como Nicolás Laprovittola, Marcos Delía y Leandro Bolmaro.

📝 Actualización del parte médico de Luca Vildoza.



El jugador presenta un derrame miofascial a nivel del músculo aductor mayor. Evoluciona favorablemente de acuerdo a los parámetros considerados para este tipo de cuadro clínico. https://t.co/Le0NqiS7ea — Argentina Básquet (@cabboficial) August 20, 2023

El resto de los basquetbolistas están a disposición: Patricio Garino, Facundo Campazzo, Carlos Delfino, Nicolás Brussino, Francisco Caffaro, Tomás Chapero, Gonzalo Bressan, Gabriel Deck, Juan Fernández, Máximo Fjellerup y Lucio Redivo.

La selección argentina debe disputar el repechaje porque no entró al Mundial. Allí, los dos mejores equipos de América obtendrán los cupos a la cita olímpica. Pelearán por ellos Canadá, Estados Unidos, Venezuela, República Dominicana, México, Puerto Rico y Brasil. Quienes no los consigan, tendrán que disputar el Preolímpico al que la selección nacional aspira a clasificarse para dar el primer paso hacia París.

La albiceleste se quedó afuera del certamen internacional por quinta vez en su historia porque estuvo en 14 de las 18 ediciones que se disputaron hasta el momento. La anterior ocasión fue en Colombia 1982, cuando se ubicó tercero en el Sudamericano que otorgaba las plazas por detrás de Uruguay y Brasil. Tampoco había estado en 1954, luego de ser campeón en 1950; 1970, 1978 y 1982.